Le Xiaomi Mix Flip devrait surpasser le Mix Fold 4 en termes de ventes et de popularité

Le célèbre divulgateur Digital Chat Station affirme avoir appris que environ 200 000 unités d’un « certain« Les téléphones portables pliables à clapet sont désormais utilisés en Chine, après des expéditions qui ont dépassé de loin les attentes.

Sa fortune à ce jour est comparée favorablement à celle d’un «grand » (ou homologue pliable de style livre) du même « usine« , suggérant ainsi que le premier est le Mix Flip et le second le Mix Fold de quatrième génération de Xiaomi (qui est, apparemment, un « raté » qui pourrait ne pas être renouvelé, tandis que son nouveau frère à clapet pourrait nécessiter une autre production pour répondre à la demande).

Le Mix Flip n’est que la première incursion de Xiaomi sur son marché, mais parvient à atteindre certaines de ses meilleures notes même par rapport au Samsung Galaxy Z Flip6 beaucoup plus familier, un écran de couverture 120 Hz, une batterie plus grande et deux caméras arrière 50MP (qui sont de marque Leica pour démarrer) incluses.

Son écran de couverture est également de la même taille que celui du Motorola Razr+ 2024, qui serait autrement en tête du peloton à cet égard, et est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 3 plus puissant. D’autre part, il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les deux écrans contre 165 Hz sur le nouveau Razr+.

Le Mix Flip n’intègre pas non plus la recharge sans fil, alors que ses concurrents plus établis prennent en charge cette fonctionnalité. Néanmoins, il pourrait être en mesure de réduire la part de marché des deux appareils lors de sa sortie imminente dans le reste du monde.

En attendant, le smartphone de première génération est disponible à l’achat via des revendeurs tels que TradingShenzhen, à partir de 857 € (~957 $) en ce moment.