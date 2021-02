Le Xiaomi Mi 11 Lite présumé apparaît dans des images en direct avec un écran plat et une triple caméra arrière

Xiaomi a dévoilé le Mi 11 en tant que premier smartphone au monde alimenté par Snapdragon 888 en décembre dernier et devrait bientôt le suivre avec les modèles Pro, Ultra et Lite. Le dernier est apparu dans quelques rendus auparavant, et aujourd’hui, nous regardons ses images en direct, qui corroborent les fuites précédentes.

Le Mi 11 Lite partagera le design avec le modèle vanille, mais il ne comportera pas d’écran incurvé. L’une des images révèle que le Mi 11 Lite démarrera sur MIUI 12 basé sur Android 11 et disposera de 6 Go de RAM à bord.

L’image ne nous dit pas quel chipset alimente le Mi 11 Lite, mais vous pouvez voir qu’il a un processeur octa-core à la barre avec une vitesse d’horloge maximale de 2,3 GHz. Les fuites précédentes affirmaient que le Mi 11 Lite aurait sous le capot un Snapdragon 732G ou le SoC Snapdragon 755G, qui n’a pas encore été annoncé.







Images en direct présumées du Xiaomi Mi 11 Lite

La source de la fuite d’aujourd’hui affirme que le Mi 11 Lite sera alimenté par le Snapdragon 755, emballera une batterie de 4150 mAh et prend en charge les réseaux 5G. Cela corrobore également les rumeurs précédentes concernant un appareil photo principal 64MP et un zoom optique 5x.

Il n’y a pas encore de mot de Xiaomi sur le Mi 11 Lite, mais nous espérons que plus de détails à ce sujet suivront bientôt.

La source (en chinois) | Via