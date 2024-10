Le Xiaomi 15 sera lancé ce mois-ci avec la puce Snapdragon 8 Elite

Sur scène lors du Snapdragon Summit de Qualcomm à Hawaï, le fabricant de puces a présenté son tout nouveau silicium pour téléphones haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite. Peu de temps après, Xiaomi a pris la parole pour déclarer que le premier appareil à utiliser cette puce serait son propre produit phare, le Xiaomi 15, qui arrivera d’ici fin octobre.

Adam Zeng, vice-président senior de Xiaomi, a fait cette annonce, détaillant les premiers avantages en termes de performances que le Snapdragon 8 Elite apportera aux téléphones. La série Xiaomi 15 a une consommation d’énergie réduite de 29,7 % et fonctionne 3 degrés Celsius plus froid aux températures maximales. Compte tenu de l’accent mis par Qualcomm sur l’efficacité de la batterie dans le nouveau Snapdragon 8 Elite, il s’agit du premier exemple concret de la manière dont la puce améliore les téléphones.

David Lumb/CNET

Xiaomi a fait la même chose lors du Snapdragon Summit de l’année dernière en révélant que le Xiaomi 14 serait le premier téléphone à exécuter la principale puce Snapdragon 8 Gen 3 de l’année dernière. C’est le Xiaomi 14 Ultra sorti en avril qui m’a impressionné par ses vitesses rapides, ses excellents appareils photo et ses fonctionnalités d’IA.

Qualcomm affirme que son Snapdragon 8 Elite offre de nombreuses avancées grâce à son processeur Oryon, qui a fait ses débuts dans les puces PC de la société l’année dernière. Sur mobile, cela promet des performances supérieures ainsi qu’une plus grande efficacité, notamment lors de l’exécution de tâches intensives. Par exemple, les téléphones utilisant la puce peuvent jouer 2,5 heures de plus, explique Qualcomm. La nouvelle puce offre également des fonctionnalités d’IA plus génératives.

Davantage de téléphones utiliseront le Snapdragon 8 Elite, y compris l’Asus ROG Phone 9 dont le lancement est prévu en novembre, mais le Xiaomi 15 sera le premier à franchir la ligne d’arrivée à montrer de quoi la puce est capable. Nous devrons attendre de voir comment (et si) il exploite les capacités supplémentaires d’IA générative et de caméra qui font leurs débuts dans le Snapdragon 8 Elite.