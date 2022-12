Le Xbox Game Pass vous fera économiser 1 000 $ dans League of Legends (en quelque sorte)

League of Legends, l’arène de combat en ligne multijoueur très populaire, est arrive sur Xbox Game Pass. C’est un mastodonte de partenariat : League existe depuis 2009, a donné naissance à une scène e-sport incroyablement réussie et s’est même transformée en un Série animée Netflix. Et Xbox Game Pass Ultime est le choix de Crumpe pour la meilleure offre de jeux. Ce nouveau partenariat rend cette offre déjà intéressante encore meilleure.

La présence de League (et des autres titres de Riot Games, comme Valorant et Legends of Runeterra) dans Game Pass n’est pas énorme en soi. League of Legends est un jeu gratuit, vous n’économisez donc pas d’argent en accédant au jeu via Game Pass. Cependant, vous avez accès gratuitement à tous les champions de League of Legends tant que vous conservez votre abonnement Game Pass.

J’ai fait le calcul : il y a actuellement 162 champions dans League. Ils coûtent, en moyenne, environ 6,50 $ à débloquer. Cela signifie que vous économiserez plus de 1 000 $ avec Game Pass, par rapport à payer pour déverrouiller chaque champion individuellement. Pour le contexte, cela paierait plus de cinq ans de Game Pass Ultimate. Vous débloquez également immédiatement de nouveaux champions lors de leur sortie, généralement environ cinq fois par an.

Quelques mises en garde à mentionner : premièrement, payer pour les champions n’est pas le seul moyen de les débloquer ; le jeu vous permet de débloquer des champions gratuitement au fil du temps. Les joueurs peuvent utiliser Blue Essence, qu’ils acquièrent simplement en progressant et en remportant la première victoire de la journée. Il y a aussi une rotation de 16 champions gratuits à jouer chaque semaine, ce qui vous permet de tester d’autres champions pendant une semaine à la fois. Ainsi, vous pouvez débloquer toute la liste sans payer pour les champions – juste très lentement au fil du temps.

Deuxièmement, Game Pass ne vous accorde techniquement pas la propriété des 162 champions, selon FAQ d’émeute. Il les déverrouille pour jouer, mais le jeu ne vous considère pas comme un propriétaire, ce qui signifie que vous ne pourrez pas acheter de skins pour les champions que vous n’avez débloqués qu’avec le Xbox Game Pass. Vous devrez toujours acheter le champion si vous souhaitez acheter des skins (en utilisant des points Riot payants ou de l’essence bleue gratuite). Les champions et autres contenus que vous avez débloqués avec Game Pass auront un indicateur spécial qui les différenciera du contenu que vous possédez.

Cela signifie que si vous mettez fin à votre abonnement Xbox Game Pass ou si le partenariat se dissout à l’avenir, vous n’aurez plus accès aux champions que vous n’avez débloqués que via Game Pass. Mais les champions que vous possédez seront toujours disponibles pour vous.

Microsoft



Pourtant, ce partenariat est un vol si vous êtes nouveau dans League of Legends ou Valorant, surtout si vous avez déjà Game Pass. (Les agents Valorant peuvent également être déverrouillés gratuitement au fil du temps, mais leur déverrouillage immédiat coûte 10 $. Les joueurs économiseront environ 140 $ par rapport au paiement pour débloquer de nouveaux agents, sans parler des futurs.) Vous aurez la possibilité d’essayer de nouveaux champions et agents à volonté, et avez toujours la possibilité d'”acheter” en permanence ceux que vous aimez vraiment gratuitement, simplement en jouant au jeu.

Vous pouvez lier votre compte Riot à votre profil Xbox en accédant au Page de connexion Xbox et connectez-vous à la fois à vos comptes Xbox et Riot. Si vous avez déjà Game Pass, vous devriez recevoir une notification lorsque vous vous connectez au jeu une fois que le contenu a été déverrouillé. Riot dit que ce processus peut prendre jusqu’à 24 heures.

Si vous n’êtes pas déjà abonné, pour PC coûte 10 $ par mois, et Xbox Game Pass Ultimate, qui combine les passes console et PC et inclut également les jeux en nuage, coûte 15 $ par mois.