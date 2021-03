Le rythme des vaccinations s’est accéléré à travers le pays à mesure que de plus en plus d’États ont modifié leurs délais d’admissibilité. Mardi, une moyenne de 2,7 millions de vaccins par jour était administrée dans tout le pays, environ 10% de plus que la moyenne une semaine plus tôt, selon une analyse du New York Times des données des Centers for Disease Control and Prevention.

Le Wyoming a annoncé mercredi que les résidents de 16 ans ou plus étaient désormais éligibles pour obtenir un vaccin Covid-19 dans l’État. Le Nouveau-Mexique et le Dakota du Sud ont déclaré qu’ils rendraient tous les résidents de 16 ans ou plus éligibles le 5 avril, et Pennsylvanie a déclaré qu’il ferait la même chose pour tous les adultes le 19 avril.

