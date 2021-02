RAWLINS, Wyo. (AP) – Le Parti républicain du Wyoming a voté à une écrasante majorité samedi pour censurer la représentante américaine Liz Cheney pour avoir voté pour destituer le président Donald Trump pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Seuls huit des 74 membres du comité central du GOP des États membres se sont opposés à la censure lors d’un vote qui n’a pas abouti à un décompte officiel. Le document de censure a accusé Cheney d’avoir voté pour destituer même si la Chambre des États-Unis n’a pas offert à Trump «une audience officielle ou une procédure régulière».

«Nous devons honorer le président Trump. Tout ce que le président Trump a fait a été d’appeler à une assemblée pacifique et de protester pour une élection juste et vérifiée », a déclaré Darin Smith, un avocat de Cheyenne qui a perdu contre Cheney lors de la primaire républicaine américaine en 2016.« Le Parti républicain doit la mettre en garde . «

Joey Correnti, président du GOP dans le comté de Carbon où le vote de censure a eu lieu: « La voix du peuple compte-t-elle et si c’est le cas, cela n’a-t-il d’importance qu’aux urnes? »

Cheney a déclaré à plusieurs reprises qu’elle avait voté sa conscience pour soutenir la destitution de l’émeute, qui a suivi un rassemblement où Trump a encouragé les partisans à se débarrasser des législateurs qui «ne sont pas bons, les Liz Cheneys du monde».

Loin de mener une manifestation pacifique, Trump «a convoqué cette foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque», a déclaré Cheney dans un communiqué avant le vote de destitution du 13 janvier.

Dans une déclaration après le vote du GOP de l’État, Cheney a déclaré qu’elle restait honorée de représenter le Wyoming et qu’elle se battrait toujours pour les problèmes qui importent le plus à l’État.

«Au premier rang de ceux-ci, il y a la défense de notre Constitution et des libertés qu’elle garantit. Mon vote de destitution a été contraint par le serment que j’ai prêté à la Constitution », a déclaré Cheney.

Les responsables républicains ont déclaré qu’ils avaient invité Cheney mais qu’elle n’y était pas. Une chaise vide intitulée «Représentant Cheney» était assise à l’avant de la salle de réunion.

Le vote de censure a été le dernier coup dur pour Cheney pour avoir rejoint neuf représentants républicains et tous les démocrates de la Chambre des États-Unis pour voter la destitution. À peine trois mois après avoir remporté un troisième mandat avec près de 70%, Cheney fait déjà face à au moins deux principaux adversaires républicains en 2022.

L’histoire continue

Ils comprennent le sénateur de l’État républicain Anthony Bouchard, un militant des droits des armes à feu de Cheyenne, qui était à la réunion, mais pas parmi ceux qui ont pris la parole. Smith a également déclaré qu’il réfléchissait à l’opportunité de se présenter à nouveau au Congrès.

Le 28 janvier, le républicain américain Matt Gaetz, de Floride, a mené un rassemblement contre Cheney devant le Capitole du Wyoming. Environ 1 000 personnes ont participé, dont beaucoup portaient des pancartes appelant à la destitution de Cheney, bien que plusieurs se soient montrées favorables.

Cheney restera cependant le troisième membre de la direction du GOP de la Chambre, après un vote de 145 à 61 par les républicains de la Chambre mercredi pour la garder comme présidente du comité de la conférence.

Trump fait face mardi à un procès au Sénat américain pour avoir prétendument incité à l’insurrection lorsqu’une foule de partisans a fait irruption et saccagé le Capitole après le rassemblement à proximité dirigé par Trump et ses proches alliés.

Les opposants à la censure venaient principalement de Casper, la deuxième plus grande ville du Wyoming, et de la région de Jackson Hole près des parcs nationaux de Grand Teton et de Yellowstone.

« Résistons à cette infusion de culture d’annulation de gauche pour essayer de censurer et de se débarrasser de quiconque avec qui nous ne sommes pas d’accord », a déclaré Alexander Muromcew du GOP du comté de Teton.

L’élan de la censure se développait depuis des semaines alors que les républicains locaux d’une douzaine des 23 comtés du Wyoming adoptaient leurs propres résolutions critiquant son vote de destitution.

___

Suivez Mead Gruver sur https://twitter.com/meadgruver