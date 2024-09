Le Wyoming envisage de légères modifications à la loi autorisant la mort des loups avec des véhicules

CHEYENNE, Wyoming. Indignation face à la façon dont un homme frappé un loup avec une motoneige, a fermé la gueule de l’animal blessé avec du ruban adhésif et l’a amené dans un bar a abouti à une proposition visant à modifier la loi du Wyoming sur la cruauté envers les animaux pour l’appliquer aux personnes qui tuent légalement des loups en les écrasant intentionnellement.

Sous projet de loi soumis à un comité législatif lundi, les gens pourraient toujours intentionnellement écraser des loups, mais seulement si l’animal est tué rapidement, soit au moment de l’impact, soit peu de temps après.

La loi du Wyoming sur la cruauté envers les animaux est actuellement rédigée de manière à ne pas s’appliquer du tout aux prédateurs tels que les loups. Le changement proposé exigerait qu’une personne qui frappe un loup qui survit fasse immédiatement « tous les efforts raisonnables » pour le tuer.

Le projet de loi ne précise pas comment un loup survivant doit être tué après avoir été intentionnellement frappé.

Le sort du loup frappé l’hiver dernier dans l’ouest du Wyoming a incité à porter un nouveau regard sur la politique de l’État à l’égard des loups. Les défenseurs de la faune sauvage ont repoussé la réticence de l’État d’élevage à modifier les lois rédigées après de longues négociations visant à supprimer la protection fédérale de l’espèce.

Bien que d’autres modifications du projet de loi soient en préparation, la proposition soumise à discussion lundi ne changerait pas grand-chose, a déclaré Kristin Combs, directrice exécutive de Wyoming Wildlife Advocates.

« Tout le monde est contre la torture des animaux. Jusqu’à présent, aucune personne que j’ai rencontrée n’a dit : « Oui, je veux continuer à faire ça » », a déclaré Combs vendredi.

Filmé, le loup vu allongé sur le sol d’un bar dans le comté de Sublette a conduit à des appels au boycott de l’industrie touristique du Wyoming, d’une valeur de 4,8 milliards de dollars par an, centrée sur les parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Teton, qui constituent un habitat privilégié pour les loups, non loin de l’endroit où se trouve le loup. a été frappé.

L’organisation a eu peu d’effet, Yellowstone étant en bonne voie pour l’un de ses saisons estivales les plus chargées enregistré.

Pendant ce temps, l’homme qui a frappé le loup – et l’a tué après l’avoir exhibé – a payé une contravention de 250 $ pour possession illégale d’animaux sauvages, mais n’a pas fait face à des accusations plus sévères.

Les enquêteurs du comté de Sublette ont déclaré que leur enquête sur l’incident du loup était au point mort parce que les témoins refusaient de parler. Le procureur du comté, Clayton Melinkovich, a déclaré vendredi par courrier électronique que l’affaire restait sous enquête et qu’il ne pouvait pas commenter les détails.

Le projet de loi qui sera discuté lundi permettrait à quelqu’un qui heurte intentionnellement un loup avec un véhicule d’être accusé de cruauté envers les animaux s’il survit et s’il ne le tue pas immédiatement.

La fréquence à laquelle les loups du Wyoming sont intentionnellement écrasés – pour une mort rapide ou autre – est inconnue. De tels meurtres n’ont pas besoin d’être signalés et les cas enregistrés comme celui du comté de Sublette sont rares.

L’affaire a attiré une nouvelle attention sur les politiques du Wyoming en matière d’abattage des loups, qui sont les moins restrictives de tous les États où les animaux errent. Les loups tuent les moutons, le bétail et le gibier, ce qui les rend impopulaires dans les zones rurales des éleveurs et des chasseurs.

Dans toute la région, les lois des États visent à empêcher les prédateurs de proliférer hors de l’écosystème montagneux de Yellowstone et dans d’autres régions où les éleveurs élèvent du bétail et des moutons.

Dans la plupart des États-Unis, les loups sont protégés par le gouvernement fédéral en tant qu’espèces en voie de disparition ou menacées, mais pas dans le Wyoming, l’Idaho et le Montana, où ils sont présents. traqué et piégé en vertu des lois et réglementations de l’État. Dans le Wyoming, les loups peuvent être tués sans limite dans 85 % du territoire en dehors de la région de Yellowstone.

Bien que peu de gens du Wyoming se soient prononcés en faveur de ce qui est arrivé au loup, les autorités se sont montrées réticentes à modifier la loi pour décourager les mauvais traitements. Jim Magagna, de la Wyoming Stock Growers Association, a condamné ce qui s’est passé, mais l’a qualifié d’incident isolé sans rapport avec les lois de l’État sur la gestion des loups.