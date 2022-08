Le Wydad Casablanca, tenant du titre, parmi les 58 espoirs de la Ligue des champions de la CAF

Johannesburg (AFP) – Les tenants du titre Wydad Casablanca du Maroc font partie des 58 clubs qui ont participé à la Ligue des champions de la CAF 2022-2023, le tirage au sort des tours de qualification devant avoir lieu au Caire mardi.

Initialement prévu pour lundi, un communiqué de la Confédération africaine de football (CAF) a indiqué que l’événement avait été retardé de 24 heures pour des “raisons techniques” inexpliquées.

Les tirages au sort marquent le début d’une grande semaine pour les clubs africains alors que le président de la CAF, Patrice Motsepe, doit lancer mercredi en Tanzanie une Super League africaine, dont la première édition est prévue en 2023.

Le Wydad a été couronné champion d’Afrique pour la troisième fois en mai, battant le record de 10 victoires d’Al Ahly d’Egypte 2-0 lors de la finale à Casablanca.

Le choix du terrain du Wydad pour le plus grand match de clubs d’Afrique a suscité une réaction de colère d’Ahly, dont l’appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) pour un lieu neutre a été rejeté.

Le Wydad et ses voisins le Raja Casablanca, l’Ahly et son compatriote du Caire Zamalek et l’Espérance tunisienne seront parmi les favoris pour empocher le premier prix de 2,5 millions de dollars (2,45 millions d’euros) en juin prochain.

Selon un communiqué de la CAF, le Wydad, le Raja, l’Ahly et l’Espérance seront exemptés des huitièmes de finale, ainsi que le TP Mazembe de la République démocratique du Congo et le club sud-africain Mamelodi Sundowns.

Zamalek, cependant, doit jouer au tour préliminaire après avoir étonnamment mal performé lors des deux dernières éditions après avoir terminé deuxième de l’Ahly en 2020.

Le tour préliminaire est prévu en septembre et les huitièmes de finale en octobre – tous deux sur deux manches – et les 16 survivants se qualifient pour la phase de groupes, qui débute en février prochain.

Le Marocain Renaissance Berkane, tenant du titre, fait partie des 50 participants à la Coupe de la Confédération de la CAF de deuxième niveau, qui comporte un tour de qualification supplémentaire, opposant les 32 vainqueurs aux 32 perdants de la Ligue des champions en novembre.