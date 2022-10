Le WWF vient de publier un sinistre bilan de la faune. Voici ce qu’il fait – et ne nous dit pas.

L’un des plus grands groupes de conservation de la planète, le Fonds mondial pour la nature (WWF), vient de publier une statistique effrayante : les populations de la plupart des principaux groupes d’animaux, y compris les mammifères, les oiseaux et les poissons, ont diminué en moyenne de 69 % au cours du dernier demi-siècle. .

C’est pire pour les animaux dans certains habitats et régions. Les communautés d’espèces d’eau douce, telles que les poissons et les grenouilles, ont diminué en moyenne de 83 % à l’échelle mondiale, tandis que les populations de tous les principaux groupes de vertébrés trouvés en Amérique latine ont chuté en moyenne de 94 % au cours de la même période.

Le WWF et la Zoological Society of London, une autre organisation à but non lucratif, ont calculé ces chiffres étonnants à l’aide d’une métrique populaire appelée Living Planet Index (LPI). L’indice est conçu pour mesurer comment les populations animales, dans l’ensemble, évoluent dans le temps. L’idée est que ce chiffre peut fournir une alerte précoce que les écosystèmes sont en péril, selon Rebecca Shaw, scientifique en chef au WWF.

“Ce qui nous importe, c’est la santé de l’écosystème”, a-t-elle déclaré à Vox. “C’est ce qui sous-tend un climat stable, une production alimentaire saine, une production d’eau saine et, vraiment, la santé humaine.”

Les gros chiffres (c’est-à-dire “une baisse de 69 %) ont tendance à faire la une des journaux pour quelques raisons évidentes. D’une part, ils semblent simples. Ils sont aussi extrêmes. Et pendant de nombreuses décennies, les groupes environnementaux se sont appuyés sur des chiffres négatifs pour collecter des fonds pour la conservation.

Ces chiffres phares sont sans aucun doute importants ; ils mettent en évidence une crise très réelle et très grave de perte de biodiversité. Le problème est qu’ils prêtent à confusion et sont souvent mal interprétés. Même lorsqu’ils ne le sont pas, il y a beaucoup de choses que ces chiffres omettent, y compris les données et les histoires les plus optimistes qui démontrent comment la conservation peut réellement fonctionner.

Qu’est-ce que l’Indice Planète Vivante et ce qu’il n’est pas

Une journée dans la vie d’un écologiste comprend souvent le comptage des animaux. Ils comptabilisent les éclaboussures d’insectes sur les pare-brise des voitures, font voler des drones au-dessus des colonies d’oiseaux aquatiques et attachent des caméras camouflées aux arbres qui prennent des photos lorsque les animaux se promènent.

Au fil du temps, ces dénombrements révèlent l’évolution des populations fauniques. Si un groupe de lamantins en Floride, par exemple, manque de nourriture un an, une enquête ultérieure peut en trouver moins, révélant un déclin de la population, souvent exprimé en pourcentage négatif.

L’Indice Planète Vivante est construit sur l’ensemble de ces comptages.

Pour arriver à l’IPV mondial, les scientifiques calculent d’abord comment les populations individuelles d’oiseaux, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens et de poissons ont changé entre 1970 et 2018 (les données sont toujours en retard de quelques années). Une population de, disons, 1 000 lamantins qui en a perdu 500 a diminué de 50 %. Il en va de même pour une population de 10 personnes qui n’en a perdu que cinq.

Ensuite, ils calculent la moyenne de tous ces changements, qu’il s’agisse d’augmentations ou de diminutions, pour produire un nombre. Cela signifie que l’indice est une moyenne des changements dans la taille des populations, et non la moyenne du nombre de créatures perdues. (Our World In Data a une explication très utile si vous voulez en savoir plus.)

Mais revenons au chiffre global du rapport du WWF : 69 %. Ce nombre suggère que si vous faites la moyenne de tous les changements dans les populations d’animaux sauvages, à l’échelle mondiale, depuis 1970 – une population de grenouilles est en baisse, une communauté de gorilles est en hausse, etc. – vous obtiendrez une diminution de 69 pour cent.

Ce chiffre est largement utile. Cela nous aide beaucoup à comprendre des populations animales sont en déclin. Mais – et c’est crucial – ce chiffre ne signifie pas qu’il y a deux tiers d’animaux en moins aujourd’hui par rapport à il y a 50 ans. Encore une fois, il ne s’agit pas de compter tous les animaux perdus dans chaque groupe et de les additionner ; il s’agit de mesurer l’ampleur relative du déclin de chaque population et d’en faire la moyenne.

C’est cette distinction qui prête à confusion et qui est le plus souvent mal interprétée. Il y a deux ans, lorsque le WWF a publié la dernière édition du rapport, qui révélait un résultat similaire – une baisse moyenne de 68 % dans le monde – plusieurs organes de presse ont publié des articles comme : « Le monde a perdu les deux tiers de sa faune en 50 ans. C’est faux.

“[The global index is] étant constamment interprété comme nous avons perdu 69 % ou 68 % de l’abondance des animaux dans le monde », a déclaré Brian Leung, professeur agrégé d’écologie à l’Université McGill. “Ce n’est pas ça. Ce n’est pas seulement que tout est en déclin.

Le WWF a tenté de devancer les gros titres trompeurs, expliquant dans le rapport qu’une baisse de 69% ne signifie pas que 69% des animaux individuels ont été perdus. Il présente également une tonne d’autres informations dans le rapport, y compris d’autres mesures qui sont souvent négligées. “Nous allons trop loin cette fois pour être vraiment clair sur ce qu’est cet indicateur et ce qu’il n’est pas”, a déclaré Shaw à propos de l’IPV. “Nous ne pouvons pas vraiment contrôler les interprétations dans les médias.”

Même si tous les reportages médiatiques s’efforcent de représenter avec précision les statistiques de l’IPV, il y a encore beaucoup de choses que ces chiffres omettent. Ce n’est pas un coup porté au WWF ou au ZSL – l’indice mondial de la planète vivante est une analyse impressionnante. Mais en soi, ce n’est tout simplement pas tout.

Aucune métrique n’est parfaite

Ces dernières années, les scientifiques ont souligné d’autres lacunes de l’IPV, telles que les valeurs aberrantes extrêmes – à savoir, les populations d’animaux sauvages qui ont massivement diminué depuis 1970 – peuvent faire baisser la moyenne globale. Les recherches de Leung ont montré que si vous supprimez ces valeurs aberrantes, la tendance globale de l’IPV mondial est beaucoup moins dramatique (vous pouvez lire les réponses à cet article ici ; le WWF traite les valeurs aberrantes dans les informations supplémentaires du rapport). D’autres études ont souligné que certaines méthodes statistiques utilisées pour calculer l’IPV semblent également favoriser une tendance négative.

Là encore, considérez ce que le LPI essaie de faire : résumer la perte de biodiversité mondiale en un seul chiffre. Ce n’est pas facile, a déclaré Hannah Ritchie, responsable de la recherche chez Our World In Data, qui a beaucoup écrit sur LPI. Comme elle l’a dit à Vox par e-mail, toute mesure à cette échelle comportera des mises en garde importantes. C’est pourquoi les scientifiques à qui j’ai parlé avaient tendance à adresser leurs critiques à l’idée de résumer la perte de biodiversité en général, et non à l’IPV en soi.

“Il n’y a pas d’indicateur parfait”, a déclaré Falko Buschke, un écologiste et chercheur indépendant, qui a dirigé une étude l’année dernière qui a examiné comment les fluctuations aléatoires des populations animales affectent l’IPV. Ces chiffres sont utiles pour le plaidoyer, a-t-il ajouté, mais d’un point de vue scientifique, ils sont souvent déroutants et peuvent soulever plus de questions qu’ils n’apportent de réponses.

Dans la course pour inverser le déclin de la faune, les paramètres comptent

“C’est une entreprise noble mais aussi une entreprise difficile”, a déclaré Andrew Rypel, professeur et écologiste des poissons à l’Université de Californie à Davis, à propos des grandes statistiques récapitulatives. “Vous voulez que le nombre soit exact, mais vous essayez également de distiller beaucoup de données compliquées.” Un défi supplémentaire, a-t-il dit, est qu’il n’y a pas de grandes données pour un grand nombre d’espèces, y compris celles qui vivent en eau douce (où l’IPV a enregistré certains des déclins moyens les plus importants).

Tout cela peut sembler un peu… pédant. Pourquoi nous efforçons-nous de mesurer la perte de biodiversité alors que les nouvelles sont mauvaises selon n’importe quel indicateur ?

Dans la course pour inverser le déclin de la faune, les paramètres comptent. Ils aident à dicter la manière dont les responsables gouvernementaux, les scientifiques et les défenseurs de l’environnement se répartissent un budget de conservation limité. Ils peuvent également éclairer les politiques publiques. Les chercheurs ont utilisé l’IPV, par exemple, pour mesurer les progrès par rapport à plusieurs objectifs de conservation de la biodiversité dans le cadre d’une convention majeure des Nations Unies.

Il y a plus, cependant, que les décideurs politiques peuvent exploiter à partir de ces données, et ils pourraient également mettre en évidence certaines des meilleures nouvelles.

Le cas des bonnes nouvelles

Les chiffres phares comme l’IPV mondial ont tendance à masquer le fait que les populations de plantes et d’animaux évoluent de manière très différente. Dans l’ensemble, oui, ces changements sont négatifs et représentent des déclins – et il y a des preuves que les lecteurs accordent plus d’attention aux mauvaises nouvelles. Mais de nombreuses populations d’animaux sauvages sont stables ou même en augmentation. En fait, la moitié de toutes les populations de vertébrés dans le rapport montrent une tendance à la hausse.

Le WWF le souligne clairement dans le rapport. Le nombre de nids de tortues caouannes a augmenté de 500% dans la baie de Chrysochou, à Chypre, entre 1999 et 2015, écrit le groupe. C’est grâce à des activités de conservation délibérées telles que le déplacement de nids proches des développements humains.

Pendant ce temps, le rapport révèle que les populations de gorilles de montagne dans les montagnes des Virunga en Afrique centrale sont passées de 480 individus en 2010 à plus de 600 aujourd’hui – encore une fois, en grande partie grâce à la conservation.

Il existe des centaines d’exemples comme ceux-ci (consultez le rapport sur le retour de la faune) et ce sont des histoires importantes à raconter. Les gens sont fatigués de voir les mêmes chiffres négatifs qui n’ont pas beaucoup changé au cours de la dernière décennie. “Je ressens la réticence des gens à accepter de nouvelles informations comme celle-ci”, a déclaré Shaw du WWF. Ces données montrent ce qui fonctionne : que les populations d’animaux sauvages peuvent se rétablir et que des décennies de travail de conservation n’ont pas été infructueuses.

Les indicateurs qui regroupent les populations ont de la valeur ; ils indiquent, en termes simples, que les écosystèmes continuent d’évoluer dans la mauvaise direction. Et le LPI est l’un des nombreux éléments présentés dans le rapport du WWF (il existe également des paramètres tels que “l’intégrité de la biodiversité” et “l’abondance moyenne des espèces”). Mais il est important de regarder au-delà des gros titres pour voir ce qui arrive réellement aux populations individuelles.

“Bien sûr, cela ne nous donne pas un gros titre accrocheur”, a déclaré Ritchie. “Mais cela nous donne des informations essentielles sur les populations qui se portent bien, sur celles qui luttent et sur ce que nous devons faire pour les rétablir.”

L’Indice Planète Vivante dispose d’un portail de données qui vous permet de le faire. Il comprend des dizaines de milliers de populations animales sur lesquelles vous pouvez cliquer pour voir comment elles évoluent au fil du temps.

Le nouveau rapport se concentre également sur la manière dont pour freiner le déclin de la faune, offrant de nombreux exemples de ce qui semble fonctionner. C’est essentiel, dit Shaw du WWF, car plus de gens que jamais sont conscients qu’il y a une crise. Ils veulent des solutions.

“La façon traditionnelle de parler de cela est de taper sur les chiffres négatifs juste pour que quelqu’un écoute”, a déclaré Shaw. “Mais les gens écoutent maintenant.”