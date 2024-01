Le WTI et le Brent restent fidèles aux prévisions du FMI

Les deux indices ont baissé de plus de 1% plus tôt dans la séance après que le Hamas a déclaré qu’il étudiait une proposition visant à suspendre les combats à Gaza pour libérer davantage d’otages.

Les traders surveillent également la manière dont les États-Unis réagiront à une frappe de drone qui a tué trois de leurs soldats en Jordanie dimanche. Le président Joe Biden a tenu les militants alliés de l’Iran en Syrie et en Irak pour responsables de l’attaque.

Biden a déclaré que les États-Unis demanderaient des comptes aux « responsables au moment et de la manière que nous choisirons ». Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que l’administration Biden « prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre les États-Unis, nos troupes et nos intérêts ».

Pourtant, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a semblé minimiser la possibilité d’une confrontation directe entre l’Iran et les États-Unis.

“Nous ne cherchons pas une guerre avec l’Iran”, a déclaré Kirby aux journalistes à la Maison Blanche lundi. “Nous ne cherchons pas à aggraver les tensions, pas plus qu’elles ne l’ont déjà fait.”

L’Iran a nié toute implication dans l’attaque.

L’amiral à la retraite de la marine américaine James Stavridis, ancien commandant suprême des forces alliées de l’OTAN, a déclaré que les frappes chirurgicales ne dissuadaient pas les militants alliés de l’Iran. L’administration Biden lancera probablement une campagne plus large qui ne se transformera pas en une guerre à part entière, a déclaré Stavridis.

“Vous allez assister à une semaine ou deux d’attaques lourdes, mais pas en Iran même, contre des mandataires iraniens”, a déclaré mardi Stavridis, vice-président des affaires mondiales du groupe Carlyle, à “Squawk Box” de CNBC.

“Il est probable que l’Irak, la Syrie et le Yémen seront les trois endroits où l’administration se penchera au cours des deux prochaines semaines”, a déclaré Stavridis.

La réponse du marché pétrolier aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient a été modérée, même si les analystes estiment qu’un conflit entre Washington et Téhéran est un scénario susceptible de faire monter les prix.

Stavridis a déclaré que la mort de trois militaires américains augmentait les chances d’un conflit plus large, tout en soulignant que ni Washington ni Téhéran ne souhaitaient une guerre plus large.

Le conseiller à la sécurité énergétique de la Maison Blanche, Amos Hochstein, a déclaré que les perturbations de la navigation dans la mer Rouge dues aux attaques des militants Houthis alliés à l’Iran sont “tout à fait gérables”. Un pétrolier a été touché vendredi par un missile Houthi dans le golfe d’Aden lors de la dernière escalade.

“Il s’agit simplement de réacheminer les cargaisons et les pétroliers, mais cela n’affectera pas vraiment les prix du pétrole ou les autres marchandises et autres transports de marchandises”, a déclaré mardi Hochstein à “Squawk on the Street”.

Il y a eu une énorme augmentation de l’offre de brut en provenance des États-Unis, du Brésil et de la Guyane, tandis que la demande mondiale reste largement stable, a-t-il déclaré.

“En fin de compte, les fondamentaux sont que la demande et l’offre sont bien équilibrées”, a déclaré Hochstein.