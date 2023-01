Le Wrexham hors ligue assure la défaite de la FA Cup à Coventry dans une épopée de sept buts

Il n’y a eu que peu de soleil à Coventry. C’était autrement fouetté par la pluie et venteux. Ryan Reynolds et Rob McElhenney, les propriétaires de Wrexham, étaient restés à l’écart, attendant vraisemblablement un club de Premier League au tour suivant. En leur absence, leur équipe a prévalu dans un match nul chaotique et dramatique de la Coupe. Une victoire célèbre apportera sans aucun doute un contenu en streaming de haute qualité en montrant la meilleure essence de victoire ou de défaite de l’ancienne compétition. Un club hors championnat, même s’il est financé par Disney, sera au quatrième tour cette année. Maintenant, est-ce que ça compte comme un meurtre de géant ? Liverpool v Wolves: troisième tour de la FA Cup – en direct Lire la suite La Coventry Building Society Arena, qui appartenait aujourd’hui à Mike Ashley et à la maison de Wasps jusqu’à la disparition du club de rugby, était loin d’être pleine. Si ce match était diffusé à l’heure du brunch pour un public aux États-Unis, c’était à cause du duo de stars qui possède Wrexham. En avant-première du match, Ollie Palmer de Wrexham avait déclaré: “Coventry n’attire pas trop les gars pour être honnête.” Telles sont les qualités réfractaires de la célébrité ; un joueur de la Ligue nationale qui se moque de l’opposition à moins de quatre points d’une position en séries éliminatoires du championnat, même s’il est vrai de dire que Wrexham a des bases financières plus solides que Coventry et la promotion à l’EFL comme cible principale. Il a également ignoré le pedigree de la FA Cup du club adverse et du manager. Les vainqueurs de 1987 sont dirigés par Mark Robins, dont le but révolutionnaire de Manchester United au troisième tour contre Nottingham Forest a été marqué il y a 33 ans jour pour jour. Guide rapide Comment puis-je m’inscrire aux alertes d’actualités sportives ? Spectacle Téléchargez l’application Guardian depuis l’iOS App Store sur iPhone ou la boutique Google Play sur Android en recherchant « The Guardian ».

Pourtant, Wrexham est entré dans la pause avec leur avantage de deux buts restauré, Tom O’Connor hochant la tête devant Moore après que le lancer de Ben Tozer ait été renvoyé par Jordan Tunnicliffe, la défense de Coventry à nouveau statuaire.

Cela semblait mettre en place la seconde mi-temps comme un test de la défense de Wrexham, et Coventry a commencé par coincer les visiteurs dans leur surface de réparation de 18 mètres. Derrière eux, le contingent extérieur a insisté sur chaque tacle et tête.

Mais ensuite, le manque de discipline défensive de Coventry est entré en jeu. Tozer a de nouveau lancé un missile de remise en jeu, le deuxième ballon a rebondi et le tir au but de Max Cleworth a été géré par Jonathan Panzo. Tom Nield, l’arbitre, a considéré l’infraction de Panzo comme délibérée et a accordé un penalty et un carton rouge. Mullin a joyeusement rejoint la fête en marquant sur place.

Lorsque Gyökeres a marqué après que Palmer ait tiré sur la droite pour le mettre en place, les nerfs pourraient à nouveau s’installer pour Wrexham. Palmer, l’ancien jeune de Chelsea, a ensuite réussi un coup franc à la 77e minute depuis le bord de la surface pour laisser le temps d’un retour.

Même avec 10 hommes, la forme physique et le savoir-faire supérieurs de Coventry ont commencé à submerger Wrexham. Howard a effectué un arrêt tentaculaire de Gyökeres, puis un autre de Todd Kane, alors que la crampe commençait à affecter les joueurs en rouge. Palmer, glissant et flamboyant, a raté la dernière chance pour que Wrexham soit refusé.