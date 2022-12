Spotifyen 2022 Récapitulatifs emballés lancé mercredi, révélant la dernière de ses expériences numériques annuelles qui explorent les données de vos goûts musicaux pour l’année.

Wrapped de cette année comprend de nouvelles fonctionnalités telles que votre type de personnalité “d’écoute” de style Myers-Briggs et un suivi de la façon dont votre humeur musicale change au cours d’une journée. Comme d’habitude, Wrapped résume également vos propres meilleurs artistes, genres, chansons et podcasts, ainsi que le nombre total de minutes écoutées sur Spotify.

Wrapped est l’une des fonctionnalités les plus populaires du service de streaming, ainsi que le crochet pour une campagne marketing majeure. Spotify lui-même est le plus grand service de musique en streaming au monde en nombre d’utilisateurs, ce qui fait de son récapitulatif annuel des données un moyen de prendre le pouls des habitudes d’écoute dans le monde.

Les récapitulatifs enveloppés de cette année incluent :

Votre personnalité d’écoute : les utilisateurs sont classés en 16 personnalités musicales – comme le Deep Diver, le Replayer, l’Aventurier ou le Fanclubber – qui décrivent votre approche de l’écoute.

Audio Day : un aperçu progressif de l’évolution de vos habitudes musicales tout au long de la journée, Spotify définissant votre ambiance pour le matin, le jour et la nuit. Mon humeur matinale, apparemment, est “sombre amicale”, quoi que cela signifie.

Vos messages d’artiste: Développant une fonctionnalité ajoutée l’année dernière, Spotify propose des camées vidéo des meilleurs artistes dans les expériences Wrapped. L’année dernière, Spotify a demandé à plus de 100 artistes d’enregistrer un message de remerciement aux fans. Cette année, plus de 40 000 artistes y ont participé. Si vos propres meilleurs artistes incluent quelqu’un qui a enregistré ce type de camée, vous devriez voir un ou plusieurs pop-up dans votre flux Wrapped.

Spotify a également lancé des expériences de “créateur” Wrapped pour les artistes et les podcasteurs sur le service, qui sont des microsites individualisés explorant la façon dont leurs fans ont écouté au cours de l’année.

Toutes les façons de partager son Wrapped sur les réseaux sociaux sont de retour, ainsi que de nouvelles cartes sociales à partager sur WhatsApp et Line cette année. Snapchat a également une lentille personnalisée qui reflète votre personnalité d’écoute assignée.

Comment regarder (et revoir) votre récapitulatif Wrapped

Les expériences enveloppées ne sont disponibles que dans l’application mobile de Spotify, pour les appareils Android et les iPhones ou iPads d’Apple. Assurez-vous simplement que vous avez téléchargé la dernière version de l’application Spotify, qui est la version 8.7.78.

L’application aura plusieurs points d’entrée vers votre expérience Wrapped, y compris des bannières sur les onglets Accueil, Recherche et Bibliothèque, ainsi qu’une étagère complète “Votre 2022 en revue” sur Accueil.

Si vous ne voyez pas d’invites dans l’application pour le retrouver, vous pouvez ouvrir votre Wrapped personnel en visitant cette page internet sur votre appareil mobile ; la page devrait automatiquement ouvrir votre application Spotify à l’expérience Wrapped. Et vous pouvez simplement rechercher “2022 Wrapped” dans l’application mobile Spotify pour le retrouver.

Si vous ne trouvez toujours pas votre Wrapped du tout, il est possible que vous n’ayez pas suffisamment utilisé Spotify pour générer suffisamment de données pour créer un récapitulatif personnalisé. Pour que les utilisateurs soient éligibles à Wrapped, ils doivent diffuser au moins 30 pistes pendant plus de 30 secondes, ainsi que diffuser au moins cinq artistes, entre le 1er janvier et début novembre.

Pour ceux qui ont reçu un récapitulatif personnalisé Wrapped, il sera disponible jusqu’au 13 janvier.

Les meilleurs classements Spotify de 2022

Artistes les plus écoutés au monde

Mauvais lapin Taylor Swift Canard Le weekend BTS

Artistes américains les plus écoutés

Canard Taylor Swift Mauvais lapin Kanye West Le weekend

Chansons les plus écoutées dans le monde

Comme c’était par Harry Styles Vagues de chaleur par des animaux de verre Stay (avec Justin Bieber) de The Kid Laroi Moi Porto Bonito de Bad Bunny feat. Chencho Corleone Titi Me Preguntó de Bad Bunny

Chansons les plus écoutées aux États-Unis

Comme c’était par Harry Styles Vagues de chaleur par des animaux de verre Mauvaise habitude de Steve Lacy Moi Porto Bonito de Bad Bunny feat. Chencho Corleone Première classe de Jack Harlow

Albums les plus écoutés dans le monde

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny La maison de Harry, Harry Styles Aigre, Olivia Rodrigo =, Ed Sheeran Planète elle, chat Doja

Albums les plus écoutés aux États-Unis

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny La maison de Harry, Harry Styles Dangerous : Le Double Album, Morgan Wallen Minuits, Taylor Swift Aigre, Olivia Rodrigo

Podcasts les plus populaires au monde

L’expérience Joe Rogan Appelle son papa Tout est permis avec Emma Chamberlain Caso 63 (toutes les langues) Accro au crime

Podcasts américains les plus populaires

L’expérience Joe Rogan Appelle son papa Accro au crime Le Quotidien Fauteuil Expert avec Dax Shepard

Artistes les plus viraux au monde

Les artistes viraux sont ceux dont la musique est le plus souvent partagée sur les plateformes sociales depuis Spotify.

Taylor Swift Le weekend Mauvais lapin BTS Lana del Rey

Paroles les plus partagées au monde

Vagues de chaleur par des animaux de verre Bruyère par Conan Gray Je t’aime tellement par The Walters Tristesse estivale de Lana Del Rey Quelque part que nous savons par Keane