Le WR des Ravens Odell Beckham Jr. dit qu’il s’attend à jouer contre les Steelers ; RT Morgan Moses douteux – Twin Cities

Odell Beckham Jr. a déclaré vendredi qu’il s’attend à être sur le terrain dimanche à Pittsburgh lorsque les Ravens affronteront les Steelers dans un affrontement clé de l’AFC Nord.

Le receveur de 30 ans et triple sélection au Pro Bowl est absent depuis qu’il s’est blessé à la cheville lors de la deuxième semaine contre les Bengals de Cincinnati. Il est retourné à l’entraînement cette semaine à Owings Mills, bien qu’il soit répertorié comme douteux après avoir été limité pour une troisième journée consécutive.

« Je me sens bien », a déclaré Beckham. « C’est difficile quand on travaille si dur et que de petites choses se produisent.

« Ouais, je m’attends à être là-bas. »

Depuis qu’il a signé un contrat d’un an d’une valeur de 15 millions de dollars avec Baltimore pendant l’intersaison, Beckham n’a disputé que deux matchs, enregistrant cinq attrapés pour 66 verges. Pourtant, les Ravens ont une fiche de 3-1 et le quart-arrière Lamar Jackson a été le deuxième quart-arrière le plus précis de la NFL derrière Josh Allen des Buffalo Bills, complétant 74,3 % de ses passes.

Beckham a déclaré qu’il avait essayé de tenter sa chance la semaine dernière contre les Browns de Cleveland – pour lesquels il a joué de 2019 à 2021 jusqu’à ce qu’il soit échangé aux Rams de Los Angeles au milieu de la saison – mais que le repos supplémentaire l’avait aidé.

« C’était plus préventif », a déclaré Beckham. « C’est une longue saison. Nous avons une excellente configuration pour la seconde moitié de la saison [and] Je veux pouvoir jouer à ces grands matchs. Nous devons simplement faire preuve d’intelligence et savoir que l’équipe trouvera le moyen d’y parvenir avec ou sans moi.

Les Ravens pourraient cependant se retrouver sans le plaqueur droit Morgan Moses.

Il est répertorié comme douteux et ne s’est pas entraîné vendredi après avoir été limité un jour plus tôt en raison d’une blessure à l’épaule qu’il a subie contre les Browns. S’il ne joue pas, cela mettra fin à une séquence de 134 matchs consécutifs disputés par le joueur de 32 ans, qui constitue actuellement la troisième plus longue séquence active de la NFL.

Les Ravens seront privés du secondeur extérieur Odafe Oweh (cheville) et de la sécurité Daryl Worley (épaule) comme prévu après avoir participé à l’entraînement cette semaine.

Plusieurs joueurs pourraient cependant revenir pour Baltimore, dont le demi de coin Marlon Humphrey. Il est absent depuis qu’il a subi une opération au pied à la mi-août, mais il était un participant à part entière vendredi après avoir été limité plus tôt dans la semaine et est répertorié comme douteux.

Le plaqueur gauche Ronnie Stanley (genou) est également répertorié comme douteux et ne s’est pas entraîné vendredi, bien que l’équipe ait déclaré qu’il s’agissait d’un jour de repos pour le joueur de 29 ans. Stanley, absent depuis qu’il s’est blessé lors du premier match de la saison contre les Texans de Houston, était un participant à part entière plus tôt dans la semaine et a déclaré jeudi qu’il y avait une « forte possibilité » qu’il soit sur le terrain contre les Steelers.

Parmi les autres joueurs attendus pour les Ravens qui n’avaient pas de désignation pour dimanche figurent le receveur large Rashod Bateman (ischio-jambiers), la sécurité Marcus Williams (pectoral) et le demi de coin Jalyn Armour-Davis (ischio-jambiers).

Les porteurs de ballon Justice Hill (pied/ischio-jambiers) et la recrue Keaton Mitchell (épaule) ont été répertoriés comme douteux, bien que tous deux se soient pleinement entraînés vendredi. Mitchell devrait être activé hors de la réserve des blessés avant de pouvoir jouer.

Pour les Steelers, le quart-arrière Kenny Pickett (genou) était un participant à part entière pour la deuxième journée consécutive après avoir été limité mardi et devrait jouer.

Cinq autres sont absents pour Pittsburgh : l’ailier rapproché Pat Freiermuth (ischio-jambiers) ; les joueurs de ligne offensive Dan Moore Jr. (genou) et James Daniels (aine); l’ailier défensif DeMarvin Leal (commotion cérébrale) et le parieur Pressley Harvin (ischio-jambiers droit).

Le secondeur extérieur Alex Highsmith (aine) était limité après ne pas s’être entraîné jeudi et est discutable.

Le porteur de ballon Najee Harris (ischio-jambiers) était également limité vendredi, mais devrait jouer aux côtés du secondeur Cole Holcomb (arrière) et du joueur de ligne offensive Chukwuma Okorafor (coude), qui ont tous deux participé à part entière à l’entraînement.

