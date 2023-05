Le WR des Lions suspendu Jameson Williams dit qu’il n’était pas au courant des règles de la NFL sur le jeu qu’il a enfreintes

Le receveur des Detroit Lions Jameson Williams, suspendu pour les six premiers matchs de la saison, a déclaré qu’il n’était pas au courant de la politique de jeu de la NFL qu’il avait enfreinte.

« Cela m’a frappé à l’improviste », a déclaré Williams aux journalistes jeudi. « Et cela a touché quelques autres joueurs de la ligue et de mon équipe à l’improviste. »

La ligue a suspendu les anciens joueurs des Lions Quintez Cephus et CJ Moore, ainsi que Shaka Toney de Washington, pour toute la saison 2023 en avril pour avoir parié sur les matchs de la NFL l’année dernière, ajoutant qu’ils pourraient demander leur réintégration.

Williams, le choix n ° 12 au classement général en 2022, et son coéquipier Stanley Berryhill ont été mis au banc pendant six matchs pour avoir parié sur des matchs non-NFL dans une installation de la ligue.

« Je n’étais pas au courant de cette situation », a déclaré Williams, insistant sur le fait qu’il ne se souvenait pas sur quoi il avait parié ni où il avait parié.

L’ancienne star de l’Alabama, qui a raté une grande partie de sa saison recrue en raison d’une blessure au genou, a déclaré qu’il avait été informé de la suspension un jour avant son annonce le mois dernier.

« J’étais malade », se souvient-il. « J’ai été blessé. »

Les violations du jeu de la ligue ont été rares ces dernières années. Le receveur large des Falcons d’Atlanta, Calvin Ridley, a été suspendu pour toute la saison 2022 pour avoir parié sur des matchs de la NFL et a ensuite été réintégré. En 2019, le demi de coin des Arizona Cardinals Josh Shaw a été suspendu pour avoir parié sur un match de la NFL et il n’a plus joué dans la ligue depuis.

« C’est l’accent mis sur la ligue en ce moment », a déclaré l’entraîneur des Lions Dan Campbell. « C’est une grande chose. Nos joueurs le savent. Nous avons essayé de le marteler. Certes, nous l’avons fait après ce point et quelques fois de plus et nous continuerons à le faire.

Même si Williams a déclaré qu’il n’était pas au courant des règles de la NFL sur les jeux de hasard, il a accepté la responsabilité de ses actions coûteuses.

« J’ai enfreint une politique », a-t-il déclaré. « J’ai à peu près regardé au-delà de ces choses. »

REMARQUES: Les Lions ont créé une compétition au kicker, acquérant Riley Patterson de Jacksonville pour un choix conditionnel de septième ronde en 2026 pour pousser ou peut-être remplacer Michael Badgley. … RB David Montgomery et LB Malcom Rodriguez ont quitté l’entraînement de jeudi avec des blessures. Montgomery, qui a signé pendant l’intersaison un contrat de 18 millions de dollars sur trois ans, a semblé s’être blessé au bas de la jambe gauche lors d’un exercice sans contact.

Reportage de l’Associated Press.

