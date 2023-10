Le WR des Chicago Bears Chase Claypool n’a pas assisté au match à Soldier Field, mais Matt Eberflus l’attend au Halas Hall lundi – Twin Cities

Le receveur des Chicago Bears, Chase Claypool, n’était pas à Soldier Field dimanche pour voir son équipe perdre une avance de 21 points dans une défaite 31-28 contre les Broncos de Denver.

Les Bears ont déclaré qu’ils avaient demandé à Claypool de rester à la maison après avoir décidé qu’il serait en bonne santé pour la première fois cette saison.

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a initialement déclaré que l’équipe avait dit à Claypool « c’était un choix (d’y assister), et il est à la maison en ce moment. » Mais un responsable des relations avec les médias a précisé plus tard que l’équipe avait donné pour instruction de rester à la maison.

Eberflus, cependant, a déclaré qu’il s’attend à ce que Claypool soit à Halas Hall lundi alors que les Bears se préparent pour les commandants de Washington jeudi.

Les Bears mettent Claypool sur le banc est venu après qu’il ait répondu « non » lorsqu’on lui a demandé vendredi si l’équipe l’utilisait de la meilleure façon pour mettre en valeur ses talents.

Lorsqu’on lui a demandé ce que les entraîneurs pouvaient faire pour mieux l’utiliser alors que l’offensive cherche une étincelle, il a répondu : « Je vais les laisser décider de cela. Je ne vais donner aucune indication. C’est à eux de décider, et je ferai simplement ce qu’ils me disent de faire.

On a alors demandé à Claypool s’il n’était pas dans une situation idéale.

« Chaque situation a la capacité d’être idéale, et je pense que nous travaillons simplement dans ce sens », a-t-il déclaré. « Je ne dirais pas que ce n’est pas un endroit idéal pour moi. Évidemment, il y a d’autres endroits – vous pouvez dire : « Oh, je veux être sur la meilleure attaque avec le plus de verges par la passe », mais cela n’arrive pas dans le football. Il faut juste se débrouiller avec ce qu’on a. »

Eberflus a déclaré que Claypool ne savait pas, lorsqu’il a parlé avec les journalistes, qu’il allait être inactif et a déclaré que les commentaires n’avaient pas été pris en compte dans la décision des Bears de le mettre sur le banc. Les Bears ont nommé le receveur large Equanimeous St. Brown actif dimanche au lieu de Claypool, et Eberflus a déclaré qu’ils avaient pris la décision en fonction de leurs évaluations des réunions et des entraînements au cours de la semaine et de ce qui donne aux Bears « la meilleure chance de gagner ».

Le quart-arrière des Bears Justin Fields a déclaré qu’il avait appelé Claypool après « tout ce qui s’est passé » pour le surveiller.

« Je le surveillais juste pour m’assurer qu’il était de bonne humeur », a déclaré Fields. « En ce qui concerne ses commentaires et tout, je ne sais pas s’ils le sont ou non, mais une chose que je sais, c’est que tout le monde dans le bâtiment essaie d’atteindre son plein potentiel. Donc joueurs, entraîneurs. Les entraîneurs essaient de tirer le meilleur parti de chaque joueur, puis nous, en tant que joueurs, essayons de tirer le meilleur parti de nous-mêmes et d’être le meilleur possible.

En trois matchs, Claypool réalise quatre attrapés pour 51 yards et un touchdown sur 14 cibles. Il a suscité des critiques de l’intérieur et de l’extérieur de l’organisation des Bears pour une performance de la semaine 1 contre les Packers de Green Bay au cours de laquelle il a subi une chute et des blocs manqués et a semblé faire preuve de mauvais efforts.

Claypool a parlé à des personnes de toute l’organisation après ce match. Cela incluait le directeur général Ryan Poles, qui a déclaré lors de l’émission de radio d’avant-match de l’équipe au cours de la deuxième semaine : « Je dirais vraiment à n’importe qui dans notre équipe, il y a une norme sur la façon dont nous allons jouer au football ici, et si vous ne pouvez pas atteindre ce niveau et vivre dans cet espace, ça va être difficile de performer pour les Bears de Chicago.

Fields a déclaré qu’il voulait « bien sûr » Claypool dans l’équipe.

« Chase, c’est une arme », a déclaré Fields. « Il est passionné. Il doit juste travailler sur la manière dont il exprime ses émotions, et lui et moi avons eu plusieurs conversations à ce sujet. Mais dans quelle mesure est-ce que je le veux dans l’équipe ? C’est une réponse simple. Oui bien sûr. »

