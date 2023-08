Le WR des Broncos Jerry Jeudy a quitté le terrain en raison d’une blessure apparente aux ischio-jambiers

Le receveur des Denver Broncos, Jerry Jeudy, a été expulsé du terrain en raison d’une blessure apparente aux ischio-jambiers droits après s’être arrêté lors d’un match à 11 contre 11 contre les Rams de Los Angeles lors d’un entraînement commun jeudi.

Jeudy était en train de faire un tour lorsqu’il s’est arrêté près de la ligne de touche droite et a attrapé son ischio-jambier droit. Il avait besoin d’aide pour accéder au chariot.

Jeudy espérait se remettre d’une mauvaise performance de la veille lorsqu’il avait subi plusieurs chutes lors du premier entraînement commun de l’équipe avant leur finale de pré-saison samedi soir.

La blessure de Jeudy continue une série de malchance pour les receveurs des Broncos.

Tim Patrick s’est déchiré le tendon d’Achille gauche au début du camp et ratera sa deuxième saison consécutive. KJ Hamler a été libéré après avoir contracté une maladie cardiaque, bien que l’équipe envisage de le ramener une fois rétabli. Et Jalen Virgil a subi une blessure au genou mettant fin à la saison à la fin d’un attrapé de 50 verges lors du match préparatoire des Broncos contre les 49ers la semaine dernière.

Jeudy a raté deux matchs la saison dernière en raison de blessures aux côtes et à la cheville gauche et d’une entorse à la cheville droite en 2021 l’a mis à l’écart pendant six matchs.

Entamant sa quatrième saison, le choix de première ronde de 2020 était devenu le receveur n ° 1 de Denver après une solide fin la saison dernière lorsqu’il avait réussi 35 attrapés pour 523 verges et trois touchés au cours des six dernières semaines de la saison.

Reportage de l’Associated Press.

