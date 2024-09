Le WR des Bears Rome Odunze subit une IRM pour une blessure au genou après le match contre les Titans

Les Bears sont très préoccupés par le receveur recrue Rome Odunze après qu’il se soit blessé au genou lors du match d’ouverture de la saison contre les Titans.

Odunze a joué 77% des snaps lors de la victoire 24-17 dimanche, a eu une réception pour 11 yards et n’a montré aucun signe de blessure. Il n’a donné aucune indication d’un problème lors de son entretien avec les journalistes par la suite.

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a déclaré lundi qu’Odunze s’était blessé au genou en bloquant et qu’il devait passer une IRM ce jour-là.

« Je ne sais pas exactement quand c’est arrivé », a-t-il dit. « Je crois que c’était un blocage. Je ne l’ai pas vu sur le film. Nous verrons où c’est et j’espère qu’il ira bien. »

Eberflus a déclaré qu’il n’avait pas « encore suffisamment d’informations » et qu’il ferait le point mercredi.

Odunze était considéré comme une arme majeure pour les Bears après avoir été sélectionné au 9e rang du repêchage de cette année. Il a mené le pays en termes de yards reçus la saison dernière à Washington.

Les receveurs vétérans Keenan Allen et DJ Moore se sont également blessés pendant le match et ont joué jusqu’au bout. Tous deux semblaient avoir des blessures aux jambes, bien que les Bears n’aient jamais rien signalé et qu’Eberflus ait minimisé ces problèmes lundi.

Malgré tout, les blessures ont obligé DeAndre Carter à jouer 23% des snaps en attaque. Les Bears ont laissé de côté le receveur de deuxième année Tyler Scott.

Au milieu de ce tumulte, le quarterback débutant Caleb Williams n’a complété que 14 passes sur 29 pour 92 yards lors de ses débuts. La compétition s’intensifie considérablement cette semaine avec une visite aux Texans pour le Sunday Night Football.