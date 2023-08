Le Worldcoin de Sam Altman est déjà en train de mourir

Si vous avez déjà fait scanner votre iris pour détecter la promesse « d’argent gratuit » basée sur la cryptographie de Worldcoin, votre investissement biométrique a été réduit de moitié depuis le lancement.

J’ai donné à Sam Altman une copie de mes globes oculaires | Technologie du futur

Les prix actuels du WLD Worldcoin ont chuté précipitamment jour après jour depuis la création de la pièce. lancé pour la première fois le 24 juillet. Comme l’a rapporté pour la première fois Le blocle prix du WLD est passé d’un peu moins de 2,50 dollars début août à environ 1,31 dollars au 25 août, selon les données de CoinGecko. Cela représente une baisse de 44 % au cours des 30 derniers jours, et si la tendance à la baisse se poursuit, le prix du WLD tombera à un chiffre dans un mois.

Pour s’inscrire à l’appareil de Worldcoin, les utilisateurs besoin de faire scanner leur iris par une grosse bille d’acier appelée « Orbe ». Cela accorde aux utilisateurs un ce qu’on appelle l’identification mondiale, une sorte de preuve de connaissance du client que la personne derrière le compte est bien un humain et non un robot IA. Tout cela est combiné dans l’application World, qui est conçue comme un portefeuille universel pour votre WLD et un moyen d’effectuer des paiements.

L’entreprise a affirmé avoir reçu plus de 2 millions d’inscriptions pour World ID avant le 13 juillet, et lors de son lancement, Worldcoin a alloué plus de 43 jetons WLD à son expansion base d’utilisateur. Sam Altman, co-fondateur de Worldcoin et figure de proue de l’IA promu les « lignes folles à travers le monde » pour que les gens puissent faire scanner leur iris trois jours seulement après le lancement.

Le battage médiatique n’a pas duré longtemps. Ceux qui ont fait scanner leur iris ont reçu 25 WLD, ce qui, à son apogée, valait environ 60 $. Ce même montant de jetons vaut désormais un peu plus de 30 $. Beaucoup d’autres qui ont acheté tôt pourraient avoir beaucoup plus sur leurs comptes cryptographiques, ce qui, s’ils les conservaient jusqu’à présent, vaudrait la moitié de leur investissement initial. Les seules personnes heureuses sont les vendeurs à découvert qui parient tôt sur le Worldcoin.

Tools for Humanity, la société derrière Worldcoin, a refusé de commenter le prix du jeton. Au lieu de cela, la société a souligné le récent projet du co-fondateur Alex Blania tweeter du 12 août décrivant comment l’application mondiale comptait 1,7 million d’utilisateurs actifs par mois, même si cela ne faisait pas un mois depuis la première version de l’application.

Une partie du problème réside depuis longtemps dans son pratiques de collecte de données biométriques. Tools for Humanity a affirmé à plusieurs reprises que les données sur l’iris des utilisateurs étaient anonymisées et cryptées. Comme nos amis de Quartz signalé plus tôt cette année, les habitants de Nairobi, la capitale du pays, ont été séduits par la perspective de recevoir de l’argent gratuit connecté à une application d’argent mobile populaire, M-Pesa.

Puis, un peu plus d’une semaine après le lancement, les autorités de l’État kenyan suspendu les activités de l’entreprise et ont déclaré qu’ils enquêtaient sur les risques de sécurité supposés liés à sa technologie d’analyse du globe oculaire. Les médias locaux ont également rapporté que la police kenyane perquisitionné les bureaux de Worldcoin dans le pays quelques jours seulement après que le pays a déclaré son enquête.

C’est pas comme si Altman avait tous ses œufs dans le même panier. OpenAI est toujours son gagne-pain, et si ce projet échoue, ce sera une note de bas de page dans sa quête actuelle pour régner à la fois sur le secteur de l’IA et sur sa réglementation. Mais comme toute crypto déconnectée des actifs réels et tangibles, la seule chose qui dicte le prix de son jeton est le battage médiatique. L’ambition de Worldcoin, telle que décrite dans son original papier blanca consisté à rivaliser sur la scène mondiale, à donner de l’argent à ceux qui n’en ont pas et à mettre en banque ceux qui ne le sont pas.

C’est la même chose que disent les partisans de la cryptographie depuis la création du Bitcoin il y a plus de dix ans. Ils veulent bouleverser l’équilibre actuel des monnaies traditionnelles offertes par l’État. Malheureusement, le ralentissement actuel des marchés de la cryptographie a été provoqué par des sociétés comme FTX, qui n’ont fait que perturber les soldes bancaires de leurs clients.