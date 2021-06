Le World Wide Web se vend 5,4 millions de dollars.

NFTs, l’objet de collection le plus populaire qui a été adopté par le fondateur de Twitter, la National Basketball Association et l’artiste qui a créé un chat volant avec un corps Pop-Tart, a ramené sa portée au début de l’ère numérique : le code source à une première version du World Wide Web. Sotheby’s a vendu mercredi aux enchères le code, créé par Tim Berners-Lee, sous la forme d’un jeton non fongible, ou NFT, pour 5,4 millions de dollars avec frais. Sotheby’s a déclaré qu’il acceptait le paiement en crypto-monnaie à la fois pour le prix d’adjudication et ses frais d’acheteur. L’enchérisseur gagnant restera anonyme, selon les règles de la maison d’enchères, mais cela pourrait changer si l’acheteur se présente. Les enchères ont commencé à 1 000 $, et les enchérisseurs avaient une semaine pour nommer leur prix le plus élevé dans l’enchère, appelé « Cela a tout changé ». Le NFT a attiré 51 offres, selon le site Web de Sotheby’s, et les bénéfices iront à des initiatives anonymes soutenues par M. Berners-Lee. Contrairement à certains NFT, l’offre n’a pas réussi à inspirer une vague de demande de dernière minute, l’enchère gagnante ayant été proposée un peu moins de 10 minutes avant la clôture de l’enchère.

« C’est agréable de le voir se vendre pour une valeur proportionnelle à son importance historique », a déclaré Jérémy Normand, un marchand de livres rares et de manuscrits basé en Californie, spécialisé dans l’histoire des sciences. Il considère l’invention de M. Berners-Lee en 1989 comme une innovation aussi importante que le développement des caractères mobiles par Johannes Gutenberg au XVe siècle. « C’est incroyablement important dans l’histoire de la science et de la technologie », a déclaré M. Norman. Le NFT est une première copie du code, dont une version a longtemps été disponible dans le domaine public, mais le jeton mis aux enchères par Sotheby’s représente l’archive d’origine des fichiers horodatés. « Il s’agit d’authentifier ce premier code qui a été créé, puis de le vendre comme souvenirs », a déclaré Merav Ozair, professeur adjoint qui enseigne la finance et la technologie à la Rutgers Business School. La vente aux enchères comprenait les fichiers originaux horodatés contenant le code source, une visualisation animée du code, une lettre écrite par M. Berners-Lee réfléchissant sur le code et le processus de création et une affiche numérique du code complet de la fichiers originaux.

« Nous n’aurions pas pu vendre cela il y a 10 ans, mais maintenant les NFT nous ont permis de le faire », a déclaré Cassandra Hatton, vice-présidente et responsable mondiale de la science et de la culture populaire chez Sotheby’s, dans une interview. « Auparavant, dans l’histoire des sciences, vous aviez des manuscrits que vous pouviez tenir en main. Au fur et à mesure que nous avançons, de plus en plus de ces manuscrits sont créés dans un format numérique. » (Elle a noté, cependant, que le code qui a été mis aux enchères « ne représente aucune propriété du World Wide Web en tant qu’application. »)

Mme Hatton a déclaré que Sotheby’s avait collaboré avec M. Berners-Lee, qui avait approché la maison de vente aux enchères, pour créer un NFT compréhensible et visuellement attrayant pour le public le plus large possible. L’inventeur britannique a longtemps préconisé de donner aux individus un plus grand contrôle sur leurs données. Il a lancé un projet de logiciel open source, Solide, dans un effort pour décentraliser le web, et il fonda plus tard une entreprise, Interrompre, avec John Bruce pour encourager l’adoption de la technologie open source. Les NFT représentent « le moyen de propriété le plus approprié qui existe », a déclaré M. Berners-Lee dans un communiqué publié ce mois-ci par Sotheby’s. Les jetons reposent sur la technologie blockchain, similaire au code informatique qui rend de nombreuses crypto-monnaies possibles. Ils sont devenus populaires dans le monde de l’art car ils permettent aux artistes d’avoir plus de contrôle sur leurs œuvres en vendant des produits numériques en édition limitée directement aux consommateurs. « Un NFT est par définition un jeton unique. Chaque jeton a un numéro de hachage unique ou une signature unique d’un artiste sur sa création », a déclaré le professeur Ozair. « Avec ce numéro de hachage, vous pouvez retracer chaque NFT jusqu’à l’origine et le créateur. » Au cours des six derniers mois, les commissaires-priseurs ont vendu une illustration générée par ordinateur par Mike Winkelmann, l’artiste numérique connu sous le nom de Beeple ; art numérique Hot Wheels réalisé par Mattel; et même une chronique du New York Times.

Mais le marché très spéculatif des NFT s’est également refroidi ces derniers mois. Le 9 mai, le prix de l’Ethereum, la crypto-monnaie à laquelle sont rattachées les valeurs des NFT, a grimpé à 3 883 $, soit plus de cinq fois son prix du début de l’année, selon coindesk.com. À ce stade, les ventes hebdomadaires de NFT sur des marchés dédiés sur la blockchain Ethereum (qui n’incluent pas les enchères de Christie’s et Sotheby’s) ont atteint un sommet de 176 millions de dollars, a déclaré nonfongible.com, qui trace la performance du marché NFT. Le 20 mai, les ventes hebdomadaires de NFT avaient chuté à 19,2 millions de dollars, soit une baisse de 89 %, et se sont stabilisées à moins de 20 millions de dollars, selon la base de données. Cette correction dramatique, ou « phénomène de stabilisation », comme le nonfongible.com blog préférait l’appeler, était due en partie à une chute brutale de la prix de l’Ethereum, ainsi que le cycle séculaire et toujours irrationnel d’expansion et de récession. « Les choses se sont arrangées », a déclaré Anders Petterson, co-auteur du « Rapport NFT sur le marché de l’art », publié en mai par ArtTactic, une société d’analyse du marché de l’art basée à Londres. « Le marché du NFT a atteint des niveaux si élevés que les gens ont commencé à se demander où était la valeur », a déclaré M. Petterson. « C’est devenu saturé. Il y avait une offre massive de nouveaux artistes, et nous n’avons pas de repère qualitatif. Si vous ne pouvez pas expliquer la valeur au-delà du fait que les gens l’achètent, cela devient difficile. Mais les maisons de ventes traditionnelles haut de gamme, avec leurs formidables machines de marketing mondial, continuent de définir des références uniques pour les NFT. En juin, alors que le marché spécialisé des « nifties » était encore supposément au marasme, Sotheby’s a vendu un rare CryptoPunk « alien » pour un record 11,8 millions de dollars, le deuxième prix le plus élevé jamais atteint pour un NFT individuel. Mais M. Norman, le libraire, était sceptique quant au fait que le Berners-Lee NFT créerait une augmentation de la demande de codes informatiques non fongibles. « Il y a une vraie question de savoir à quel point les gens seront intéressés par la collecte numérique », a déclaré M. Norman. « La quantité d’informations numériques générées est tout simplement incalculable. Tout le monde avec un ordinateur génère quelque chose. Combien cela compte?