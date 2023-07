Le Woodstock Folk Festival fête ses 38 ans le 16 juillet – Shaw Local

Le 38e Festival folklorique annuel de Woodstock aura lieu de midi à 18 h le dimanche 16 juillet sur la place historique de Woodstock.

Le festival de cette année sera co-organisé par la DJ folk WFMT Marilyn Rea Beyer, la DJ folk WNUR Sue Kessell et le MC de longue date du festival Chuck VanderVennet. Les artistes de la scène principale comprendront Buffalo Rose, Jimmy Burns, Elexa Dawson, Mark Dvorak, Deidre McCalla, Dean Milano et Julianne Macarus, Nina Ricci et Jack Williams.

Le festival remettra son Lifetime Achievement Award à Jack Williams et son « Woody Award » à Delmark Records à l’occasion de son 70e anniversaire. L’artiste de blues Jimmy Burns se produira dans le cadre de l’hommage à Delmark.

Mark Dvorak ouvrira l’événement et dirigera la finale tout en chantant. La scène Open Mic comprendra une performance et un atelier avec Culture, Arts & Music mettant en vedette la musique de Harry Belafonte interprétée sur steelpan. La scène Open Mic sera co-animée par Gloria Burchfield et Mark Lyons. L’inscription à l’Open Mic commence à 12 h 05. En cas de pluie, le festival se déplacera au Unity Spiritual Center de Woodstock, 225 W. Calhoun St., au coin de Tryon, à deux pâtés de maisons au sud-ouest de la place.

Le don suggéré pour le festival du dimanche toute la journée est de 30 $ par personne et de 40 $ par famille. Il n’y a pas de pré-inscription.

Le but de l’événement est d’apporter de la musique folklorique de qualité – locale, nationale et internationale – au nord de l’Illinois.

Pour plus d’informations sur le festival de cette année et les événements à venir, rendez-vous sur woodstockfolkfestial.org.