Le Wood-Wide Web est-il réel ? Les scientifiques se demandent si les arbres parlent vraiment.

D’autres, cependant, soutiennent que la toile à l’échelle du bois repose sur des bases solides et sont convaincus que d’autres recherches confirmeront bon nombre des hypothèses émises au sujet des champignons dans les forêts. Colin Averill, mycologue à l’ETH Zurich, a déclaré que les preuves rassemblées par le Dr Karst sont impressionnantes. Mais, a-t-il ajouté, “la façon dont j’interprète la totalité de ces preuves est complètement différente”.

La plupart des racines des plantes sont colonisées par des champignons mycorhiziens, formant l’une des symbioses les plus répandues sur Terre. Les champignons recueillent l’eau et les nutriments du sol; ils troquent alors certains de ces trésors avec des plantes en échange de sucres et autres molécules carbonées.

David Read, un botaniste alors à l’Université de Sheffield, a montré dans un article de 1984 que des composés marqués avec une forme radioactive de carbone pouvaient circuler via des champignons entre des plantes cultivées en laboratoire. Des années plus tard, Suzanne Simard, alors écologiste au ministère des Forêts de la Colombie-Britannique, a démontré un transfert de carbone bidirectionnel dans une forêt entre de jeunes douglas et des bouleaux à papier. Lorsque le Dr Simard et ses collègues ont ombragé des sapins de Douglas pour réduire leur taux de photosynthèse, l’absorption de carbone radioactif par les arbres a augmenté, suggérant que le flux de carbone souterrain pourrait stimuler la croissance des jeunes arbres dans le sous-étage ombragé.

Le Dr Simard et ses collègues ont publié leurs résultats en 1997 dans la revue Nature, qui les a mis en couverture et a baptisé la découverte la « toile à l’échelle du bois ». Peu de temps après, un groupe de chercheurs chevronnés a critiqué l’étude, affirmant qu’elle présentait des défauts méthodologiques qui confondaient les résultats. Le Dr Simard a répondu aux critiques, et elle et ses collègues ont conçu des études supplémentaires pour y répondre.

Au fil du temps, les critiques se sont estompées et la toile à l’échelle du bois a gagné des adhérents. L’article de 1997 de la Dre Simard a recueilli près de 1 000 citations et sa conférence TED de 2016, « Comment les arbres se parlent », a été visionnée plus de 5 millions de fois.

Dans son livre “La vie cachée des arbres”, qui s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires, Peter Wohlleben, un forestier allemand, a cité le Dr Simard lorsqu’il a décrit les forêts comme des réseaux sociaux et les champignons mycorhiziens comme des “câbles Internet à fibre optique” qui aident les arbres s’informent mutuellement des dangers tels que les insectes et la sécheresse.