Le Women Inspired Network, une initiative de la Starved Rock Country Community Foundation, accordera encore cette année 13 500 $ en subventions à un ou plusieurs organismes de bienfaisance locaux.

L’organisation, composée de femmes des comtés de La Salle, Bureau et Putnam, a accordé plus de 67 000 $ au cours des cinq dernières années à des organisations caritatives locales qui cherchent à soutenir et à améliorer la vie des femmes et des enfants de la région.

Les fonds pour les prix sont versés par les membres et les amis de WIN tout au long de l’année et sont attribués par le biais d’un processus de subvention concurrentiel. Les demandes de financement peuvent être soumises jusqu’à 16 heures le 30 septembre par toute organisation à but non lucratif dont la mission consiste à donner aux femmes et aux enfants les moyens de mener leur meilleure vie.

Les demandes de financement seront examinées par l’équipe d’examen des subventions WIN et les finalistes présenteront leur dossier de soutien lors de la prochaine réunion WIN le 12 octobre. Tous les membres sont encouragés à y assister et les invités sont les bienvenus.

La subvention sera accordée lors de la célébration annuelle du don le 13 novembre 2022.

Quatre-vingt-seize pour cent des fonds versés tout au long de l’année au réseau sont restitués à la communauté par le biais de subventions annuelles et utilisés pour développer la dotation WIN qui soutiendra à perpétuité les femmes et les enfants de Starved Rock Country.

Pour obtenir une demande de subvention WIN 2022, en savoir plus sur le Women’s Inspired Network ou devenir membre, visitez www.womeninspired.network; trouvez WIN sur Facebook ou contactez le bureau de la Fondation au 815-252-2906. Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus.