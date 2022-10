Le wokery moderne est comme la Chine communiste, je le déteste, dit la légende de Blackadder Ben Elton

Le grand comédien ALTERNATIVE Ben Elton dit que le wokery moderne est comme la Chine communiste sous le dictateur Mao.

Le créateur de la comédie scandaleuse des années 80 The Young Ones – qui a également écrit trois séries de Blackadder – dit qu’il n’aime pas qu’on lui dise quoi penser de la génération Y.

Rex

Polycopié

Le créateur de Young Ones dit qu’il n’aime pas qu’on lui dise quoi penser[/caption]

Ben, 63 ans, était considéré comme un non-conformiste lorsqu’il a fait irruption sur la scène de la comédie dans les années 1980.

Son style de comédie alternative s’opposait aux humoristes traditionnels de l’époque, qui s’appuyaient souvent sur du matériel raciste et sexiste.

Aujourd’hui, 40 ans plus tard, il critique la jeune génération éveillée d’aujourd’hui et insiste sur le fait qu’il y a moins de liberté de pensée.

S’adressant au Radio Times, il a déclaré : « Il y a une bouffée de maoïsme dans l’air, une bouffée de révolution culturelle.

En savoir plus sur Ben Elton PAS DE PLAN RUSÉ N’écoutez pas Baldrick, Blackadder ne reviendra JAMAIS, dit Ben Elton ACTE DOUBLE Ces deux légendes de la comédie apparaissent ce soir dans The One Show

“Il y a maintenant une nouvelle façon de penser – et vous devrez le penser.

“Ma femme a fait une bonne observation l’autre jour.

«Elle a dit que notre génération était axée sur la violation des règles et il semble que la jeune génération soit axée sur l’établissement de règles.

“Ce sont des choses que vous ne pouvez plus dire, ce sont des choses que vous devriez dire maintenant.”





The Young Ones, qui a été diffusé pour la première fois en 1982 avec les étudiants malheureux Vyvyan, Rick, Mike et Neil, a aidé Ben à devenir célèbre.

Il a ensuite co-écrit trois séries pour le personnage peu scrupuleux Edmund Blackadder à partir de 1986.

Ben parlait de comédie moderne alors qu’il se préparait à participer au redémarrage unique de Saturday Live de Channel 4 – l’émission de stand-up avant-gardiste qui a lancé sa carrière – dans le cadre du 40e anniversaire de la chaîne.

Il a déclaré que la comédie alternative que lui et ses collègues présentaient avait toujours une position sur des sujets spécifiques, plutôt qu’une interdiction générale de tout ce qui pourrait être considéré comme insipide ou offensant.

Il a déclaré: «La seule chose qui était une caractéristique de la plupart des nouveaux actes dans les années 80 était un mouvement actif contre la comédie raciste et sexiste.

“Nous avions un nouvel état d’esprit et voulions trouver de nouvelles façons d’être drôles.”

Il a ajouté: “Je suis très fier que la langue des Young Ones et de Blackadder fasse toujours partie de la culture à ce jour.”

Les commentaires d’Elton interviennent après que sa collègue comédienne alternative, la créatrice d’Absolutely Fabulous Jennifer Saunders, 64 ans, a déclaré que le wokery empêcherait sa sitcom la plus connue d’être réalisée aujourd’hui.

L’année dernière, elle s’est déchaînée contre le “petit esprit” sans joie auquel le hit de la BBC1 serait confronté.

Elle a dit du monde éveillé d’aujourd’hui : « Je pense que cela a changé la comédie comme ce que nous avions l’habitude de faire.

“Je pense que nous nous en dissuaderions probablement maintenant.”

5 lignes Elton qui peuvent nécessiter une alerte de déclenchement

Elitisme

Bbc

« Rah, rah, rah ! On va casser les oiks ! – Fouilles du défi universitaire au “Scumbag College” dans The Young Ones

Santé mentale

Bbc

“Il est fou. Il est plus fou que Mad Jack McMad, vainqueur du concours Mr Madman l’an dernier. — Blackadder le Troisième

Transphobie

�BBC

Nursie a dit: ‘Un garçon sans clin d’œil? Dieu soit loué, c’est un miracle ![/caption]

« Un garçon sans clin d’œil ? Dieu soit loué, c’est un miracle ! – Nursie de la reine Elizabeth I dans Blackadder II

Homophobie

“Commencé à aimer les garçons, n’est-ce pas ? Pourquoi devrais-je me plaindre, laisse plus de totty pour nous les vrais hommes, hein ? » — Dr Leech dans Blackadder II

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

Sexisme

Document de presse de la BBC

Lord Flashheart a dit : « Traitez votre cerf-volant comme votre femme. Entrez en elle cinq fois par jour et emmenez-la au paradis et retour ‘[/caption]

« Traitez votre cerf-volant comme votre femme. Entrez en elle cinq fois par jour et emmenez-la au paradis et retour. – pilote Lord Flashheart dans Blackadder Goes Forth