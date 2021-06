ICI est un défi. Nommez une institution de notre vie publique qui ne s’est pas réveillée. Essayez-le.

Je parie que tu ne peux pas.

Le wokeism a infecté nos universités et nos écoles – c’est un mouvement insidieux

Nos universités et nos écoles en sont criblées.

Nos ministères en regorgent.

Nos espions du MI5 se vantent d’avoir été nommés « employeur de l’année » par Stonewall.

Et nos forces armées tentent de recruter en affirmant qu’un candidat type est la fille de deux mamans qui « ont marché pour l’égalité ».

Au cours des deux prochains jours, The Sun montrera à quel point tout cela est devenu insidieux.

Aujourd’hui, nous vous montrons comment le réveil a infecté le système éducatif.

Nos universités sont devenues tellement sous l’emprise de la foule éveillée que vous devez vous demander si elles vous laisseraient même entrer de nos jours si elles découvraient que vous n’avez pas les opinions «correctes».

« Oh oui, vous avez peut-être les bonnes notes et les bonnes aptitudes, mais avez-vous commenté sur Twitter à quel point vous avez apprécié GB News ?

« C’était? Désolé, accès refusé.

C’est la même partout où vous regardez.

Les gardiens du patrimoine de notre nation, de nos musées à la British Library et au National Trust, semblent être les plus intéressés à saccager notre histoire.

Ils prétendent que tout ce dont nous avons hérité est entaché d’esclavage et de colonialisme.

Et tout le temps, vous voyez le même réveil politiser tout.

Regardez le sport. Au cours du mois dernier, nous avons vu des joueurs de cricket se faire mutiler pour des plaisanteries de neuf ans. Le quilleur anglais Ollie Robinson, 27 ans, a été suspendu après la publication de tweets «racistes et sexistes» qu’il a envoyés à l’âge de 18 ans.

MOBBINGS EN LIGNE DE TOUTE PERSONNE EN AUTORITÉ

Ses excuses, ni raconter comment il avait travaillé dur au cours des années suivantes pour mûrir et changer de vie, comptaient pour rien.

Woke a traversé la vie de notre nation en un temps étonnamment court.

C’est en partie à cause d’Internet qui nous fait courir plus vite que nos pieds ne peuvent nous porter.

Mais c’est principalement le résultat de mobbings en ligne de patrons et de toute autre personne en position d’autorité.

Ces mobbings fonctionnent parce qu’ils sont si extrêmes.

Ils prétendent que JK Rowling, l’auteur le plus titré de notre pays, est un transphobe vicieux.

Ils prétendent que des femmes comme elle, qui expriment même les plus légères préoccupations concernant l’idéologie du genre, sont pires que des criminelles.

La foule réveillée brûle littéralement ses livres. . . tout en l’accusant d’être nazi.

Mais c’est pour ça que ça marche.

Parce que la plupart des gens n’ont pas le courage, ou la grâce face aux agressions, dont Rowling a fait preuve.

La plupart des gens s’inquiètent de ce que penseront leurs patrons.

Ou leurs employés. Ou leurs actionnaires.

Ainsi, tout le monde se met en rang de la même manière que les chiens de berger contrôlent un troupeau.

Ils mordent – ​​parfois vicieusement – ​​quiconque ne court pas avec la meute.

Avec la différence que la foule éveillée n’essaie pas seulement de mettre les gens en ligne. Il essaie de mettre fin à leur carrière et à leurs moyens de subsistance s’ils n’obéissent pas.

C’est un mouvement insidieux, le politiquement correct sous stéroïdes. Et il faut l’arrêter.

La meilleure façon de le faire est que de plus en plus d’adultes dans notre pays disent simplement « non ».

Dites non quand on leur dit quoi dire.

Dites non quand on leur dit quoi penser.

Et d’appeler le temps sur les gens qui font des déclarations fausses et hostiles sur notre histoire.

Nos rapports vous surprendront et vous mettront en colère.

Alors faites entendre votre voix quand cela vous arrive.

Les réveillés ont fait une bonne course.

Il est temps de revenir vers eux.