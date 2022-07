Le WNT du Canada se qualifie pour la Coupe du monde 2023 avec une victoire par jeu blanc contre le Panama

Ce n’était pas joli, mais le Canada a fait le travail vendredi en battant une équipe panaméenne têtue 1-0 au Championnat CONCACAF W pour se qualifier pour la Coupe du monde 2023.

La victoire 4-0 du Costa Rica sur Trinité-et-Tobago plus tôt dans la journée signifiait que battre le Panama assurerait la qualification des Canadiennes avec un match de groupe à jouer dans le tournoi à huit équipes.

Le Panama, numéro 57, n’a pas facilité la tâche du Canada, sixième au classement, lors d’une soirée venteuse à l’Estadio Universitario de Monterrey, au Mexique.

Le Canada a dominé le jeu avec le Panama qui cherchait à frustrer, comptant sur les fautes pour interrompre l’action – retardant souvent les coups francs qui s’ensuivaient en ne se retirant pas du ballon.

Les joueurs panaméens ont également souvent chuté avec les entraîneurs de l’équipe qui s’entraînaient, se déplaçant sur le terrain avec régularité.

“C’est une excellente expérience d’apprentissage”, a déclaré l’entraîneur du Canada Bev Priestman. « Était-ce assez bien ? Non. Et tout le monde le sait. Mais nous avons gagné… et nous passons à autre chose.

Le résultat de vendredi a assuré au champion olympique canadien (2-0-0) une place parmi les deux premières du groupe B et une place en demi-finale, ce qui signifie qu’il participera à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le 37e Costa Rica (2-0-0) s’est également qualifié dans le groupe du Canada.

L’équipe classée troisième de chaque groupe passe aux éliminatoires intercontinentales de la Coupe du monde.

Grosso brille à nouveau pour le Canada

La percée du Canada s’est faite à la 64e minute par l’intermédiaire de Julia Grosso, qui a ouvert son compte de buteur senior avec deux buts sur le banc lors de la victoire de 6-0 mardi contre la 76e Trinité-et-Tobago.

Un défenseur panaméen a tenté de dégager un centre de Jessie Fleming pour voir le ballon aller directement à Grosso.

Le milieu de terrain de la Juventus, âgé de 21 ans, a soigneusement déplacé le ballon pour échapper à un défenseur et l’a poussé à la maison.

“Crédit Julia. Elle a intensifié et elle a remis le ballon dans le filet”, a déclaré Priestman.

Le Canada avait 69 pour cent de possession de balle et a devancé le Panama 12-4 (7-2 en tirs cadrés). Le Panama a opté pour un bloc bas, enchaînant les défenseurs sur le terrain.

Priestman a attribué au Panama le mérite de ses tactiques négatives et chronophages, en disant “Je veux dire que cela a fonctionné”.

L’entraîneure du Canada a également vu cela comme un signe de respect pour son équipe. Le message de Priestman à la mi-temps était un message de déception.

“Je pensais que la performance de la première mi-temps, nous n’étions pas assez bons”, a-t-elle déclaré.

“Nos normes ont chuté et je pense que les joueurs seraient d’accord avec cela. Mais en deuxième mi-temps, j’étais content de la façon dont ils sont sortis, pour revenir à notre niveau.”

Les Canadiens concluent le match de poule lundi contre le Costa Rica pour décider qui dominera la poule B.

Cela signifie probablement éviter les États-Unis les mieux classés qui se sont également qualifiés pour la Coupe du monde, en demi-finale.

Le tournoi de la CONCACAF sert également de qualification pour la Coupe du monde 2023 et les Jeux olympiques 2024.

Seul le vainqueur de la CONCACAF est assuré d’une place olympique, ainsi que d’un billet pour la première Gold Cup de la CONCACAF, qui se tiendra en 2024.

Les équipes finalistes et troisièmes se rencontreront dans une série de play-in olympiques de la CONCACAF, prévue en septembre 2023, le vainqueur se qualifiant également pour les Jeux olympiques de Paris et la Gold Cup de la CONCACAF W.

La Coupe du monde compte 32 équipes, contre seulement 12 aux Jeux olympiques.

Le Canada s’est qualifié pour sept des huit Coupes du monde précédentes, ratant l’événement inaugural de 1991 en Chine alors que les États-Unis étaient le seul représentant de la CONCACAF dans le peloton alors composé de 12 pays.

Le Canada, qui a accueilli l’événement en 2015, a connu sa meilleure performance en 2003 lorsqu’il a terminé quatrième.

Après avoir joué dans l’Estadio BBVA d’une capacité de 53 500 places — domicile du CF Monterrey — dans la banlieue de Guadalupe mardi, le Canada a déménagé à l’Estadio Universitario vendredi.

Connu sous le nom d’El Volcan (le volcan), le stade de 41 600 places de Monterrey abrite les Tigres UANL.

Le Canada domine la possession de balle, rate des occasions

Priestman a apporté cinq changements à sa formation de départ, intégrant la gardienne Sabrina D’Angelo, Grosso, Shelina Zadorsky, Adriana Leon et Nichelle Prince. Janine Beckie est passée de l’avant à l’arrière.

La capitaine Christine Sinclair, qui a marqué son 190e but international, un record du monde, lors du premier match du tournoi, a fait sa 313e apparition pour le Canada — et son 306e départ.

Le Canada a eu 71 % de possession de balle dans une première mi-temps sans but, mais cela ne s’est pas traduit par des occasions de marquer sur le tranchant.

Les Canadiens ont eu une avance de 6-2 au chapitre des tirs (2-1 cadrés) alors que le Panama a défendu en nombre et a tenté de ralentir le jeu chaque fois qu’il le pouvait.

Le Canada s’est approché à la 19e minute lorsque la tête de Leon a explosé haut. Deux minutes plus tard, la capitaine panaméenne Laurie Batista a vu son tir à longue portée voler juste au-dessus de la barre transversale canadienne.

Pris en sandwich par deux défenseurs panaméens, Prince a été abattu juste à l’intérieur de la surface de réparation à la 27e minute, mais le penalty potentiel a été annulé par un drapeau de hors-jeu.

Le jeu s’est arrêté lors de la révision vidéo, mais rien n’en est sorti.

D’Angelo a effectué son premier arrêt à la 38e minute, un arrêt confortable d’un coup franc de Marta Cox bien en dehors de la surface de réparation.

À l’autre bout, Prince a poussé le ballon juste à côté à la 42e après que le Panama n’ait pas réussi à dégager un coup franc.

Priestman a envoyé l’attaquante Cloe Lacasse et l’arrière Jayde Rivière à la place de Sinclair et Prince à la mi-temps.

Et Leon a forcé une sauvegarde acrobatique en plongeon de Yenith Bailey à la 46e minute.

Jordyn Huitema et Quinn, qui n’ont qu’un seul nom, ont remplacé le Canada à la 57e.

Le Panaméen Rosario Vargas s’est rapproché avec un autre tir à longue portée à la 80e qui a navigué juste au-dessus de la barre transversale.

Les Canadiennes n’ont jamais perdu contre le Panama, surclassant l’équipe classée au 57e rang 13-0 lors de leurs deux rencontres précédentes.

Sinclair a marqué deux fois la dernière fois que le Canada a affronté le Panama – une victoire de 7-0 en octobre 2018 au Championnat féminin de la CONCACAF qui a valu au Canada une place à la Coupe du monde 2019 en France.