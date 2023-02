Le WNT du Canada met fin à la grève en invoquant des menaces de poursuites judiciaires

L’équipe nationale féminine du Canada a annulé une grève et participera à la Coupe SheBelieves à partir de la semaine prochaine après que Canada Soccer a menacé d’intenter une action en justice, ont déclaré les joueuses dans un communiqué samedi.

Les joueurs qui se préparent pour la compétition à venir à Orlando, en Floride, ont déclaré vendredi qu’ils prenaient des mesures au travail en raison de compressions budgétaires, de problèmes d’égalité de rémunération et d’un manque général de soutien de Canada Soccer.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais samedi, la fédération canadienne a menacé de poursuivre l’Association canadienne des joueurs de soccer (ACPS) et les joueurs actuellement en camp, le diffuseur canadien TSN signalé.

En conséquence, les joueuses ont déclaré qu’elles n’avaient d’autre choix que de retourner sur le terrain avant leur match d’ouverture contre l’équipe nationale féminine des États-Unis jeudi.

“Des représentants de l’Association des joueuses ont rencontré Canada Soccer cet après-midi pour une réunion d’une heure au cours de laquelle les préoccupations des joueuses ont été discutées en détail”, a déclaré l’équipe nationale féminine dans un communiqué publié samedi.

“Avant cette réunion, Canada Soccer nous a dit qu’ils considéreraient notre grève comme une grève illégale. Ils nous ont dit que si nous ne retournions pas au travail — et ne nous engageons pas aujourd’hui à jouer le match de jeudi contre les États-Unis — non seulement ils intenteraient une action en justice pour nous forcer à retourner sur le terrain, mais ils envisageraient de prendre des mesures pour percevoir ce qui pourrait représenter des millions de dollars de dommages et intérêts auprès de notre association de joueurs et de chacun des joueurs individuels actuellement au camp.

« En tant que joueurs individuels qui n’ont encore reçu aucune compensation pour notre travail pour Canada Soccer en 2022, nous ne pouvons pas nous permettre les risques qu’une action personnelle contre nous par Canada Soccer créera. Pour cette raison, nous avons avisé Canada Soccer que nous reviendrons à l’entraînement demain et participera à la SheBelieves Cup comme prévu.”

Une mise à jour de l’Association canadienne des joueurs de soccer pic.twitter.com/hysGyanG5q — Joueurs de soccer canadien (@PlayersCanadian) 12 février 2023

La SheBelieves Cup, un tournoi à quatre équipes mettant également en vedette le Brésil et le Japon, fait partie des préparatifs du Canada pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, qui débutera le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le Canada, classé sixième au monde, a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

“Nous continuons de croire que les coupes de Canada Soccer dans les programmes de l’équipe nationale – en particulier juste avant notre Coupe du monde – sont inacceptables”, ont ajouté les joueurs dans leur déclaration. « Nous continuons de croire que Canada Soccer doit en faire plus pour soutenir nos programmes et nos joueurs. Et nous continuons de croire qu’à moins que nous nous mobilisions et demandions plus, rien ne changera jamais.

La capitaine canadienne Christine Sinclair ajouté sur Twitter: “Nous sommes obligés de retourner au travail à court terme. Ce n’est pas fini. Nous continuerons à nous battre pour tout ce que nous méritons et nous gagnerons. Le She Believes est joué en signe de protestation.”

Les joueurs avaient boycotté l’entraînement samedi, La Presse canadienne rapporteaprès que Sinclair et l’attaquante Janine Beckie ont déclaré vendredi qu’ils ne représenteraient pas Canada Soccer tant que leurs demandes ne seraient pas satisfaites.

“Ça fait mal, je ne vais pas mentir” Sinclair a déclaré à TSN.

“Nous représentons tous ce pays avec fierté. Nous avons partagé ensemble certains des plus grands moments. Mais ne pas sentir que le soutien de votre propre fédération a été difficile dans le passé. Mais c’est arrivé à un point où, du moins pour moi personnellement, jusqu’à ce que ce soit résolu, je ne peux pas représenter cette fédération. Je suis un tel compétiteur qui me brise le cœur et me tue…”

L’ACPS a publié vendredi une lettre critiquant Canada Soccer, disant qu’elle est “indignée et profondément préoccupée par la nouvelle de coupures importantes” dans les programmes de l’équipe nationale.

Après que les joueurs aient posté la lettre demandant des changements et que Sinclair et Beckie aient confirmé la grève de l’équipe nationale, Canada Soccer a répondu par une déclaration disant que les négociations étaient en place depuis des mois.

« L’équité salariale pour notre équipe nationale féminine est au cœur de nos négociations en cours avec nos joueuses. Canada Soccer n’acceptera aucune entente sans elle. la déclaration disait.

“Nous avons présenté une proposition basée sur l’équité à nos joueurs des deux équipes nationales et à leurs avocats il y a plusieurs mois et nous attendons toujours une réponse définitive aux termes de cette proposition.”