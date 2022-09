Le WNT canadien en infériorité numérique fait face à un test difficile lors de matches amicaux clés contre l’Australie

La Coupe du monde de la FIFA 2023 est dans plus de 10 mois, mais les préparatifs de l’équipe féminine canadienne commencent sérieusement cette semaine.

Le Canada jouera le premier de deux matchs amicaux internationaux contre l’Australie samedi au stade Suncorp de Brisbane. Les deux équipes se retrouveront le 6 septembre au nouveau stade Allianz de Sydney.

Ces jeux sont très importants pour les champions olympiques en titre, car ils les aideront à se préparer et à s’acclimater à la Coupe du monde, qui sera co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.

“Cette fenêtre nous permet de vivre les conditions auxquelles nous devrons faire face l’été prochain, en particulier les déplacements importants et le décalage horaire, dont nous chercherons à nous adapter et à apprendre”, a déclaré l’entraîneur canadien Bev Priestman. “Ce devrait être deux matchs incroyables qui ne feront que nous aider dans notre expérience.”

En plus de s’habituer aux conditions, il est également vital que le Canada profite de chaque fenêtre internationale d’ici là pour se mesurer à des adversaires coriaces, comme ceux qu’il pourrait affronter à la Coupe du monde. L’Australie correspond à ce projet de loi, puisqu’elle se situe au 12e rang du classement mondial actuel de la FIFA, cinq places en dessous du Canada.

Se rendre au travail dans les conditions @FIFAWWC 💪#WeCAN @CANWNT pic.twitter.com/hSzqSbwKd6 —@CanadaSoccerFR

L’Australie est également l’une des rares nations à avoir un record de victoires contre le Canada, car elle mène la série de tous les temps avec sept victoires et trois nuls en 16 rencontres depuis leur premier match contre l’autre le 12 décembre 1997. Dans leur précédente rencontre, le Canada a remporté une victoire de 2-0 lors de la phase de groupes du tournoi olympique de Rio 2016.

“J’ai bien repéré cette équipe australienne depuis quelques semaines, et c’est une équipe de haut niveau, je dois dire. Ils ont l’air physique. Ils me rappellent un type américain. [team]et nous devrons bien défendre contre eux, et c’est aussi une excellente équipe défensive”, a déclaré Priestman.

La formation australienne comprend l’attaquant de Chelsea Sam Kerr, qui a été le meilleur buteur de la FA WSL en Angleterre la saison dernière, et a terminé troisième lors du vote pour le Ballon d’Or Féminin 2021, décerné au meilleur joueur du monde. Le défenseur Steph Catley et l’attaquante Caitlin Foord d’Arsenal ont également été nommés dans l’équipe, ainsi que la défenseuse de Manchester City Alanna Kennedy.

“Elle est une poignée absolue. … C’est une joueuse de premier plan à qui nous devons rendre hommage”, a déclaré Priestman à propos de Kerr.

Démarreurs clés manquants

Il y a quelques absences notables dans la liste de 22 joueurs de Priestman pour ces deux matchs. La défenseure Kadeisha Buchanan, les arrières Vanessa Gilles et Jayde Rivière et l’attaquante Deanne Rose ont été exclues par des blessures. L’arrière Ashley Lawrence n’est pas disponible pour des raisons personnelles. Tous faisaient partie de l’équipe canadienne médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

“Je pense que vous ne pouvez vraiment pas cacher le fait que [we’re] manque quelques entrées clés », a admis Priestman.

Votre équipe @CANWNT pour affronter @TheMatildas 🍁 L’équipe nationale féminine de Canada Soccer a nommé sa formation pour sa série de deux matchs de septembre avec le 2023 @FIFAWWC co-hôtes 🏆#WeCAN< /a> pic.twitter.com/j8Nj9uCQQh —@CanadaSoccerFR

Priestman a convoqué deux nouveaux venus, le milieu de terrain Simi Awujo et l’attaquante Clarissa Larisey. Awujo, 18 ans et né à Atlanta, est étudiant en deuxième année à l’Université de Californie du Sud et a récemment représenté le Canada à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA au Costa Rica.

“Je pense que son profil est assez différent, elle est grande, très dangereuse dans la surface et peut très, très bien voyager avec le ballon”, a déclaré Priestman. “Donc, c’est assez différent de ce que nous avons, un peu un mélange de quelques personnes que nous avons actuellement dans notre milieu de terrain. Donc, quand vous parlez d’un nouveau profil, je pense qu’elle pourrait marquer des buts dans la surface , donc je suis enthousiasmé par ce que Simi peut être.”

Larisey, une joueuse de 23 ans d’Ottawa, a rejoint le Celtic en provenance des champions islandais Valur l’été dernier après avoir fait ses premières armes dans le soccer de la NCAA avec les Memphis Tigers, où elle a marqué 31 buts en 48 matchs sur trois ans.

“Elle pourrait probablement jouer à plusieurs postes, ailier, un n ° 9 [forward]peut-être le n°10 [playmaker]elle a également joué ailier », a déclaré Priestman. « Alors, quand vous parlez de cette polyvalence pour les listes de tournois, je pense que cela lui a ouvert la porte.

“De plus, individuellement, ce que j’ai vu d’elle, elle a du rythme, elle est directe, elle marque des buts.”

Évolution tactique

Le Canada vient de subir une décevante défaite de 1-0 contre les États-Unis lors de la finale du Championnat CONCACAF W en juillet, au Mexique. L’équipe de Priestman a bénéficié d’un score équilibré lors du tournoi, puisque huit joueurs différents ont inscrit leurs 12 buts. Les Canadiens sont restés fidèles à leurs valeurs fondamentales d’être une équipe solide sur le plan défensif, mais en même temps, ils semblaient beaucoup plus aventureux et fluides dans leur jeu offensif.

Priestman veut s’appuyer sur l’évolution tactique du Canada qui a pris pied au Championnat CONCACAF W, estimant que les Reds ne peuvent pas se permettre de rester immobiles ou qu’ils courent le risque de prendre du retard, si l’on se fie au Championnat d’Europe de cet été.

“J’ai l’impression que nous avançons”, a déclaré Priestman. “Il s’agit maintenant d’essayer de cimenter notre liste, d’essayer de voir qui pourrait être dans nos 23 l’été prochain. Et puis tactiquement, nous évoluons, [changing] certaines choses, et essayer de travailler pour être l’équipe la plus apte à la Coupe du monde, car ces petites choses, je pense, peuvent faire toute la différence.

“Regardez les Euros, le niveau du jeu a encore augmenté, alors des équipes en forme, des équipes organisées tactiquement – ce sont les standards du jeu féminin maintenant.”

Les adversaires du Canada en phase de groupes pour la Coupe du monde de la FIFA l’été prochain seront déterminés lors du tirage au sort officiel le 22 octobre à Auckland.