Le WNT canadien blanchit le Costa Rica pour s’assurer la première place du groupe B au championnat W de la CONCACAF

Le Canada a survécu à une chaleur torride et à une défensive costaricienne bien remplie lundi, s’imposant 2-0 pour décrocher la première place du groupe B avant les huitièmes de finale du Championnat CONCACAF W.

Jessie Fleming et Sophie Schmidt ont marqué des buts élégants alors que le Canada a amélioré sa fiche à 3-0-0 lors du tournoi à huit équipes.

Les Canadiennes ont eu beaucoup d’occasions d’ajouter à leur avance, mais n’ont pas réussi à terminer cliniquement lors d’une soirée torride à l’Estadio BBVA, un lieu de 51 000 places qui abrite le CF Monterrey. Il faisait 40 degrés Celsius au coup d’envoi, soit 18 heures, heure locale.

“Incroyablement chaud”, a déclaré l’entraîneur du Canada Bev Priestman.

Malgré la chaleur, les Canadiens ont fait preuve de beaucoup d’endurance et d’étincelles créatives contre une équipe du Costa Rica qui est passée à une défense à cinq dans une tentative ratée de ralentir l’attaque canadienne.

“Je pense [Canadian] les joueurs quittant le terrain auraient voulu quelques instants en arrière où cela aurait pu être plus de deux [goals]. Mais en même temps je pensais qu’on créait beaucoup et qu’on dominait. C’est donc l’essentiel”, a déclaré Priestman.

REGARDER | Le premier marqueur de Fleming contre le Costa Rica aide le Canada à dominer le groupe B :

Le premier but de Jessie Fleming aide le Canada à revendiquer la première place du groupe La victoire 2-0 du Canada sur le Costa Rica au Championnat féminin de la CONCACAF les envoie en demi-finale en tant que meilleure équipe du groupe B.

Le Canada a devancé le Costa Rica 11-1 (5-1 en tirs cadrés), selon la CONCACAF.

“Dans l’ensemble, j’ai pensé que c’était une performance professionnelle”, a déclaré Priestman. “Ce n’était pas parfait mais c’était professionnel.”

Terminer premier du groupe signifie éviter les États-Unis, les mieux classés, qui ont conclu le match de groupe lundi soir avec une victoire 1-0 contre le Mexique sans victoire, en demi-finale. Kristie Mewis a marqué le but vainqueur à la 89e minute, 16 minutes après que Lizbeth Ovalle du Mexique ait reçu un carton rouge.

Le Canada et les États-Unis se sont affrontés dans cinq des 10 dernières finales féminines de la CONCACAF, les États-Unis ayant remporté les cinq finales. Mais les Canadiens ont battu les Américains 1-0 en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo en route vers la médaille d’or l’été dernier.

Le Canada a encore “un autre équipement”

Priestman pense que son équipe va dans la bonne direction.

“L’équipe a certainement un autre équipement et c’est excitant en tant qu’entraîneur. Je pense que nous sommes sortis de ce troisième match dans un espace beaucoup plus proche de l’endroit où nous devons être pour les deux matchs qui nous attendent.”

Lors des matchs de groupe précédents, les Canadiens ont blanchi le 76e Trinité-et-Tobago 6-0 et le 57e Panama 1-0, tandis que le Costa Rica battait le Panama 3-0 et Trinité 4-0.

Ces victoires signifiaient que le Canada et le Costa Rica avaient déjà obtenu leur qualification pour la Coupe du monde.

Le tournoi CONCACAF est divisé en deux groupes, les deux premiers de chacun progressant vers les demi-finales et se qualifiant directement pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les deux équipes classées troisièmes se qualifient pour les éliminatoires intercontinentales de la Coupe du monde.

Gagner le tournoi CONCACAF s’accompagne d’un billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et d’une place dans la première Gold Cup CONCACAF W en 2024.

La défenseure canadienne Kadeisha Buchanan, à gauche, rivalise pour un ballon aérien avec Raquel Rodriguez du Costa Rica lundi. (Julio Cesar Aguilar/AFP via Getty Images)

L’équipe finaliste et troisième se rencontrera dans une série de play-in olympique, prévue pour septembre 2023, avec des places aux Jeux olympiques et à la Gold Cup de la CONCACAF en jeu.

Le Canada et le Costa Rica sont entrés dans le match avec le même nombre de victoires, de points, de buts marqués (sept) et de cartons jaunes (un).

Le Canada n’a pas perdu de temps, prenant les devants à la cinquième minute grâce à une douce frappe de Fleming.

L’autorisation de la gardienne Kailen Sheridan est allée à la capitaine Christine Sinclair, qui a habilement envoyé le ballon à Nichelle Prince. Son ballon en profondeur a trouvé Fleming derrière la défense et le milieu de terrain de Chelsea a battu la gardienne Daniela Solera avec un tir du pied gauche pour son 17e but en 103 apparitions internationales.

Le Canada a continué d’avancer, mais n’a pas été en mesure d’ajouter à son avance en première demie. La seconde mi-temps a été plus agitée, avec plus de pauses dans le jeu et le Costa Rica a géré un peu plus de possession sinon des occasions de marquer.

Schmidt a doublé l’avance à la 70e minute après une attaque canadienne sur le flanc droit. Janine Beckie a trouvé Adriana Leon dans la surface de réparation et l’attaquant de Manchester United a pivoté et a nourri Schmidt, qui a battu un défenseur et a calmement enroulé un tir du poteau de but pour son 20e but en 212 apparitions pour le Canada.

REGARDER | Schmidt scelle la victoire canadienne avec une finition de curling :

La beauté de Sophie Schmidt scelle la victoire canadienne sur le Costa Rica Schmidt est entré en jeu en deuxième mi-temps et a réussi une magnifique frappe sur le poteau pour donner une avance de 2-0 au Canada.

Solera a arrêté le remplaçant Jordyn Huitema de près à la 85e minute, le rebond qui a suivi a rebondi sur plusieurs corps, puis sur le poteau de but.

Priestman a apporté quatre changements à sa formation de départ, insérant Sheridan, Jayde Rivière, Vanessa Gilles et Quinn, qui ne porte qu’un seul nom.

Le Costa Rica était dirigé par la capitaine Katherine Alvarado et Raquel (Rocky) Rodriguez, une coéquipière de Sinclair et Beckie dans la NWSL Portland Thorns et Melissa Herrera (FC Girondins de Bordeaux, France).

Le banc costaricien comprenait la vétéran de 36 ans Shirley Cruz (anciennement du Paris Saint-Germain et du NWSL OL Reign).

Avec le Costa Rica enfilant une ligne de défenseurs sur le terrain, Priestman a déployé Beckie et Prince à l’extérieur avec Sinclair et Fleming au milieu lorsque le Canada était à l’attaque. Fleming a souvent remonté le terrain tandis que Sinclair travaillait derrière les attaquants.

Priestman a amené Leon et Huitema pour commencer la seconde mi-temps, remplaçant Sinclair et Prince. Pour Sinclair, 39 ans, meilleure buteuse internationale de tous les temps avec 190 buts, il s’agissait de sa 313e apparition internationale.

Le Costa Rica a réussi à passer un peu de temps dans la moitié de terrain canadienne après la pause, mais n’a pas réussi à transformer cela en occasions de marquer.

Schmidt et Allysha Chapman, qui a remporté sa 90e sélection canadienne, sont entrées à l’heure de jeu.

Les Canadiennes ont remporté le tournoi de la CONCACAF en 1998 et 2010, battant le Mexique en finale à deux reprises. Les Américains ont remporté les huit autres éditions, dont les deux dernières.

Le Canada a remporté les 15 rencontres précédentes avec le Costa Rica, battant Las Ticas 49-6.

Les Canadiennes l’ont emporté 1-0 la dernière fois en février 2018, lors de la demi-finale du Championnat féminin de qualification olympique de la CONCACAF 2020 à Carson, en Californie. Le but de Huitema à la 72e minute a qualifié les Canadiennes pour les Jeux olympiques de Tokyo.