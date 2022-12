Le Wisconsin remporte le bol lors des débuts de Luke Fickell, l’envoi de Jim Leonhard

Braelon Allen a couru pour 116 verges et un touché et le Wisconsin a résisté à la poussée de l’Oklahoma State en seconde période dans le Guaranteed Rate Bowl pour une victoire de 24-17 mardi soir.

Les Badgers (7-6) ont dominé la première mi-temps avec une défense étouffante, construisant une avance de 17 points alors que le nouvel entraîneur Luke Fickell suivait la ligne de touche et que l’entraîneur par intérim Jim Leonhard appelait les coups.

Le Wisconsin s’est retrouvé coincé dans le gazon glissant de Chase Field en seconde période, incapable de générer grand-chose en attaque tandis que les Cowboys (7-6) ont trouvé un rythme lorsqu’ils avaient le ballon.

Cedrick Dort a mis fin à l’élan de l’Oklahoma State en interceptant la passe de Garret Rangel à trois minutes de la fin, préservant la huitième victoire des Badgers lors de leurs neuf derniers matchs de bol.

Allen a marqué sur une course de 20 verges après un revirement de l’État de l’Oklahoma au troisième quart, Chez Mellusi a marqué sur une course de 1 verge et Chase Wolf a lancé une passe de TD de 15 verges à Hayden Rucci.

Les Cowboys ont perdu quatre sur cinq pour clôturer la saison régulière et ont connu des difficultés offensives tout en tombant dans un trou de 24-7 au milieu du troisième quart.

Rangel a ramené Oklahoma State, lançant pour 229 verges et deux touchés.

L’étudiant de première année a improvisé sur un quatrième et un but en pelletant une passe à Ollie Gordon alors qu’il était à la portée d’un défenseur pour ouvrir le quatrième quart et mettre en place le placement de 24 verges de Tanner Brown pour amener les Cowboys à 24-17.

Rangel a tenté de faire un gros jeu sur le terrain après un autre arrêt défensif de l’Oklahoma State en seconde période, mais a lancé sa deuxième interception lorsque Dort a coupé à l’intérieur du receveur prévu.

LA VENTE À EMPORTER

Oklahoma State: les Cowboys ont accéléré leur attaque un peu trop tard pour monter le retour, laissant l’entraîneur Mike Gundy à neuf victoires au bol, à égalité à la septième place sur la liste de carrière.

Wisconsin : les Badgers avaient un nouvel entraîneur sur la touche et plusieurs nouveaux joueurs à des postes clés, dont celui de quart-arrière. Le Wisconsin a remporté la victoire après le blocage de son attaque, renvoyant Leonhard avec une victoire.

SUIVANT

Wisconsin: Fickell continuera de remplir son personnel et sa liste après avoir perdu plusieurs joueurs qui se sont déclarés pour le repêchage de la NFL ou sont entrés dans le portail de transfert. Wolf sera de retour et aura un élan de son côté après avoir remporté un match de bowling.

Oklahoma State: L’expérience du bol devrait aider Rangel à se diriger vers la saison prochaine lorsqu’il sera le favori pour être le quart-arrière partant. La plupart des joueurs habiles des Cowboys devraient également être de retour.

