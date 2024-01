Le Wisconsin grimpe au 5e rang du classement Power 36 du basketball universitaire masculin

Une autre semaine pleine de bouleversements signifie un autre bouleversement majeur dans le classement de puissance du basket-ball universitaire masculin. Andy Katz classe ses 36 meilleures équipes après une autre semaine folle.

DERNIERS CLASSEMENTS : Sondage AP | Classements NET

Puissance 36 | 29 janvier

1. UConn (1) : Les Huskies ont éliminé Xavier et se dirigent vers un titre Big East.

2. Purdue (2) : Les Boilermakers sont restés sur la queue du Wisconsin avec une victoire sur la route à Rutgers.

3. Caroline du Nord (3) : Les Tar Heels ont une fiche de 9-0 dans l’ACC et semblent être l’un des favoris pour être tête de série n°1.

4. Tennessee (4) : Les Vols en ont remporté quatre de suite et sont à égalité avec l’Alabama au premier rang de la SEC.

5. Wisconsin (8) : Les Badgers ont gagné au Minnesota et ont dépassé l’Indiana pour conserver la première place du Big Ten.

6. Houston (9) : Les Cougars sont redevenus tête de série n°1 après un départ de 5-2 dans le Big 12.

7. Kentucky (6) : Les Wildcats ont remporté une victoire sur la route bien méritée en Arkansas après avoir perdu en Caroline du Sud.

8.Arizona (7) : Les Wildcats ont battu l’Oregon dans une confrontation critique avec le Pac-12.

9. Marquette (15) : Les Golden Eagles ont vengé leur précédente défaite contre Seton Hall.

10. Creighton (13) : Les Bluejays ont pris la place qui leur revient dans le top trois du Big East.

11.Alabama (20) : The Tide a joué l’un des calendriers les plus difficiles du pays et en voit les avantages au sommet de la SEC.

12. Duc (19) : Les Blue Devils ont survécu contre Clemson et ont deux matchs de retard sur l’UNC.

13. Texas Tech (23) : Les Red Raiders ont été l’une des histoires de 2024 avec une première place dans le Big 12 après six matchs.

14. Nord-Ouest (31) : Les Wildcats ont connu une semaine exceptionnelle en battant leur rival de l’Illinois en prolongation et en blitzant l’état de l’Ohio.

15.Illinois (11) : Les Illini ont rebondi après une défaite en prolongation à Northwestern pour éliminer l’Indiana.

16. Nouveau-Mexique (21) : Les Lobos ont balayé la route vers l’Air Force et l’État de San Jose, puis ont battu le Nevada dimanche soir.

17. État de l’Iowa (24) : Les Cyclones sont à un match de Texas Tech après la victoire à domicile contre le Kansas.

18. Kansas (10) : Les Jayhawks sont tombés à 4-3 dans le Big 12.

19. TCU (32) : Les Horned Frogs ont remporté la triple victoire en prolongation à Baylor pour un départ 4-3.

20. Auburn (5) : Les Tigres ont été battus sur la route et en ont perdu deux de suite.

21. État de l’Utah (25) : Les Aggies restent au sommet du MWC avec une victoire sur la route à Boise State.

22. État du Kansas (17) : Les Wildcats en ont perdu deux pour tomber à 4-3 dans le Big 12.

23. BYU (NR) : Les Cougars ont remporté la victoire contre le Texas et tiennent bon dans le Big 12.

24. Caroline du Sud (35) : Les Gamecocks en ont remporté trois de suite, notamment en battant le Kentucky.

25. Sainte-Marie (26) : Les Gaels ont remporté huit victoires de suite et semblent être l’équipe à battre au WCC.

26. FAU (NR) : Les Owls en ont remporté six de suite.

27. Texas (NR) : Les Longhorns ont battu Baylor, ont gagné à Oklahoma puis ont perdu à BYU lors des trois derniers matchs.

28. Providence (NR) : Les Frères ont gagné à Seton Hall et ont battu Georgetown pour se remettre sur les rails.

29. Ole Miss (NR): Les Rebels en ont remporté deux de suite, dont une victoire sur la route au Texas A&M.

30. État de San Diego (34) : Les Aztèques ont perdu leurs deux derniers matchs à l’extérieur. Cela doit changer s’ils veulent remporter le championnat.

31. Richmond (NR) : Les Spiders ont battu Dayton et en ont gagné 10 de suite.

32. Dayton (16) : Les Flyers ont subi leur première défaite A-10 de la saison.

33. Floride (NR) : Les Gators font un effort à la mi-saison avec une séquence de trois victoires consécutives.

34. Orégon (28) : Les Ducks sont à égalité avec les Wildcats dans la colonne des défaites après avoir perdu contre l’Arizona.

35. Virginie (NR) : TLes Cavs ont remporté quatre victoires consécutives et sont réapparus comme la troisième meilleure équipe de l’ACC.

36. État de l’Indiana (NR) : TLes Sycamores en ont remporté cinq de suite et sont sur le point de poser problème dans le tournoi de la NCAA, en supposant qu’ils obtiennent une offre.

Abandonné: Oklahoma (12), Seton Hall (14), Baylor (18), Michigan State (22), Memphis (27), Wake Forest (29), Nebraska (30), Boise State (33), Syracuse (36).

À l’étude : St. John’s, État de Washington, Maryland, Gonzaga, État du Colorado, Cincinnati, Cornell.

🚨 Bouleversements : Kansas, chute d’Auburn, thriller 3OT et plus encore du basket-ball masculin samedi

Top 10 des jeux à regarder

1. Duke en Caroline du Nord, samedi : La rivalité ne déçoit jamais. Et les Blue Devils ont besoin de ce match s’ils veulent rattraper les Tar Heels, qui ont deux matchs d’avance sur Duke dans la colonne des défaites.

2. Tennessee au Kentucky, samedi : L’Alabama est à égalité avec le Tennessee avec une défaite en SEC, mais c’est la série aller-retour qui va décider du titre. La deuxième réunion aura lieu le dernier jour de la saison SEC.

3. Houston au Kansas, samedi : Les Cougars vont dans la bonne direction tandis que les Jayhawks ont encore trébuché à 4-3 en championnat. Si le Kansas veut rester dans la course au titre Big 12, il doit battre les Cougars à domicile.

4. Purdue au Wisconsin, dimanche : TLes Boilers accueilleront Northwestern et les Badgers, premiers (par un match), se rendront au Nebraska avant cette confrontation. Ainsi, les deux équipes pourraient être à égalité au premier rang au moment où ce match aura lieu à Madison, mettant encore plus l’accent sur son importance.

5. UConn à St. John’s, samedi : Les Huskies contrôlent le titre Big East, mais l’atmosphère devrait être hors du commun au MSG contre la montée en puissance de Red Storm. Cela pourrait être un aperçu d’un éventuel match du tournoi Big East en mars en demi-finale ou en finale.

6. Sainte Marie de Gonzaga, samedi : Les Zags doivent remporter le WCC pour obtenir une offre. Ils sont à égalité avec Santa Clara et sont à un match derrière Saint Mary’s, invaincue par le WCC. C’est pourquoi il s’agit d’un match à domicile incontournable pour les Zags.

7. Texas Tech à TCU, mardi : TCU a survécu à un match en triple prolongation à Baylor et est à deux matchs de Texas Tech. Une victoire et la course est lancée pour les Horned Frogs. Une victoire pour les Red Raiders et ils peuvent commencer à créer de la distance avec au moins un rival.

8. État de San Diego contre État du Colorado, mardi : Les Rams ont été sous le choc, perdant deux fois de suite. Cela donne encore plus d’importance à battre les Aztèques, qu’ils traînent par deux matchs dans la colonne des défaites, à Fort Collins.

9. Drake dans l’État de l’Indiana, samedi : Drake a remporté la première confrontation à Des Moines, mais traîne Indiana State d’un match dans la colonne des défaites. Un balayage et les Bulldogs ont la voie intérieure pour être la tête de série d’Arch Madness.

10. Princeton à Yale, vendredi : Cornell a battu Princeton et est à égalité avec Yale à 4-0 dans l’Ivy League. Princeton est à 3-1. Les Tigres doivent remporter cette victoire sur la route pour éviter de trop reculer.

🔮 March Madness : 16 possibilités rares que nous pourrions réellement voir

Joueur national de la semaine de March Madness

RJ Davis, Caroline du Nord : Davis est en pole position pour être l’un des gardes de la liste des étoiles américaines de la première équipe. Il a connu une semaine exceptionnelle avec 36 points sur 14 sur 23 aux tirs lors d’une victoire de 21 points contre Wake Forest. Il a enchaîné avec 24 points lors d’une victoire sur la route contre l’État de Floride. Davis a une moyenne de 21,2 points, 3,7 rebonds et 3,3 passes décisives tout en tirant 44,8 pour cent pour la tête de série n ° 1 probable, Tar Heels. Le garde senior a vu tous ses effectifs grimper de la première à la dernière année. Il est devenu une star.

Équipe nationale de la semaine de March Madness

Houston : Les Cougars se sont installés et se sont adaptés à la vie dans le Big 12. Houston a gagné à BYU par sept et a écrasé Kansas State par 22 pour passer à 5-2 dans le Big 12, 18-2 au total et prouver qu’ils devraient rester l’un des quatre. Les têtes de série n°1 lorsque le top 16 sera révélé le 17 février par le comité de sélection du basketball masculin. Houston est désormais à égalité avec Iowa State au deuxième rang du Big 12, à un match derrière Texas Tech. La seule défaite des Red Raiders dans le Big 12 a eu lieu à Houston plus tôt ce mois-ci.

🏀 NOUVELLES DU BASKET-BALL COLLÉGIAL 🏀