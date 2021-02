La politisation du port du masque a atteint son paroxysme dans le Wisconsin jeudi lorsque la législature de l’État a abrogé le mandat de masque du gouverneur Tony Evers dans tout l’État, pour que le gouverneur lui-même en émette un nouveau une heure plus tard.

«Le port d’un masque est la chose la plus élémentaire que nous puissions faire pour nous protéger mutuellement», a déclaré M. Evers dans une vidéo enregistrée sur Twitter. «Si l’Assemblée législative continue de faire de la politique et que nous ne continuons pas à porter des masques, nous allons voir encore plus de décès évitables et il faudra encore plus de temps pour remettre notre État et notre économie sur les rails.»

Le va-et-vient n’était qu’un autre exemple de la politique partisane qui a persécuté l’État pendant la pandémie, avec une législature contrôlée par les républicains et un gouverneur démocrate.

L’abrogation parrainée par les républicains aurait mis fin à une obligation de porter des masques pendant des mois dans de nombreux contextes qui est entrée en vigueur dans le cadre des ordonnances d’urgence émises par M. Evers. Les républicains des deux chambres avaient soutenu que le mandat était inconstitutionnel et que M. Evers ne pouvait pas émettre d’ordonnances d’urgence indéfiniment.