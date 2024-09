Le Wild Robot fait des débuts fracassants mais Megalopolis est DOA

Animations Dreamworks Le robot sauvage a dépassé nos attentes au box-office ce week-end. Même les estimations les plus optimistes du secteur estiment que cela ne rapporterait qu’environ 25 millions de dollars (nous l’avons évalué à beaucoup moins). Pourtant, il semble que les excellentes critiques (et le fait qu’il soit basé sur un livre universellement apprécié) ont joué en sa faveur. Son week-end d’ouverture de 35 millions de dollars est un assez gros coup pour une non-suite de nos jours, le tout gagnant une formidable note A CinemaScore, promettant qu’il devrait avoir de bonnes jambes dans la semaine à venir.

Cependant, un autre film d’animation sur des robots doté d’un bouche-à-oreille solide n’a pas eu autant de chance. Transformateurs Unqui a également obtenu un A CinemaScore et bénéficie d’un casting de stars, s’est effondré au cours de la deuxième semaine au box-office. Il a chuté de 62 %, pour atteindre un total de 9,3 millions de dollars et un total de 39 millions de dollars au niveau national. Il aura la chance de dépasser les 55 millions de dollars en Amérique du Nord et se classera parmi les plus rentables. Transformateurs film depuis le film d’animation original en 1986. Peut-être que cette franchise doit être retirée pendant un certain temps (avons-nous vraiment besoin d’un crossover GI Joe/Transformers ?).

Jus de Beetle Jus de Beetle a également présenté une autre bonne performance au box-office, gagnant la somme solide de 16 millions de dollars et franchissant la barre des 250 millions de dollars au niveau national. Pas mal pour un film que WB a failli faire ses débuts en streaming sur Max.

Bien sûr, l’ouverture dont tout le monde parlera ce week-end est celle de Francis Ford Coppola. Mégalopolece qui s’est avéré être le désastre que tout le monde pensait avec une ouverture de 4 millions de dollars. Arborant une note putride D CinemaScore, le film s’est également avéré être le dernier raté au box-office de Lionsgate, un studio qui, malheureusement, ne semble pas pouvoir faire de pause ces jours-ci.

Mégalopole a été lourdement battu par quelques films ce week-end, dont le blockbuster indien Devara Partie 1quelles étoiles €€€de NT Rama Rao Jr, et a gagné 5,6 millions de dollars pour la quatrième place. Blumhouse Ne dites rien de mal a également continué à montrer de sérieuses avancées, gagnant 4,3 millions de dollars (seulement une baisse de 26 % d’une semaine à l’autre), et il est probable qu’il terminera sa tournée en salles dans la fourchette de 40 millions de dollars.

Deadpool et Wolverinemalgré sa révérence imminente dans les médias nationaux, a gagné 2,65 millions de dollars supplémentaires, ce qui lui a valu la septième place, avec un total de 631 millions de dollars. Amazon/MGM Mon vieux culqui s’est bien comporté en version limitée, s’est étendu à plus de 1 000 écrans et a rapporté 2,24 millions de dollars. Lionsgate Ne jamais lâcher prise a perdu 50 % de son audience et a chuté à la neuvième place avec 2,2 millions de dollars (et un total national inférieur à 10 millions de dollars – horrible pour un film d’horreur). Enfin, Le fondmalgré d’excellentes critiques, n’a pas réussi à attirer un grand public en salles, avec seulement 1,8 million de dollars à la dixième place et un total de 6,8 millions de dollars. Aie.

Le week-end prochain devrait donner au box-office une dose d’adrénaline bien méritée, avec Joker Folie À Deux prêt pour une ouverture de plus de 60 millions de dollars. Avez-vous vu quelque chose ce week-end ? Faites-le nous savoir dans les commentaires !