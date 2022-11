Le Wild Portal-Axle 911 de Porsche devient vraiment très haut

Un volcan chilien de 19 708 pieds est certainement un endroit intéressant pour mettre une voiture de sport. Mais les esprits sauvages de Porsche l’ont fait, mais avec toute une série de modifications qui rendent en quelque sorte la 911 plus dure à cuire qu’elle ne l’est normalement.

Porsche a converti une paire de ses coupés 911 Carrera 4S en machines d’aventure à travers les volcans – en partie pour tester sa voiture de sport sacrée dans certaines des conditions les plus extrêmes connues de l’homme. Et ces conditions sont vraiment extrêmes : lors de l’ascension du Chili Ojos de Salado, les températures peuvent descendre jusqu’à moins 30 degrés Celsius et il n’y a qu’environ la moitié de l’oxygène dans l’air au niveau du sol. Roches, glace, neige, tout est là et il faut le traverser.

Envoyer des 911 non modifiées là-bas ne se terminerait probablement pas très bien, alors les ingénieurs de Porsche ont travaillé avec Romain Dumas Motorsports pour préparer les deux voitures aux rigueurs de l’aventure. Leurs intérieurs étaient équipés d’arceaux de sécurité, de sièges et de harnais en fibre de carbone. Sous les carrosseries, Porsche a installé des essieux portiques, un type de suspension tout-terrain qui place les essieux le plus haut possible dans la carrosserie, bien au-dessus de l’axe de la roue. Il a également augmenté la garde au sol à près de 14 pouces.

Mais attendez, il y a plus. Les voitures présentent des rapports de démultiplication inférieurs pour un meilleur contrôle à basse vitesse, en plus de panneaux de soubassement en fibres de polyamide aromatique (aramide), que l’on retrouve également dans les tissus des gilets pare-balles et les coques marines. Les carrosseries ont également été massées pour faire de la place aux essieux portiques et aux gros pneus tout-terrain qui s’enroulent autour des roues des voitures. Les systèmes de refroidissement ont été déplacés hors de danger, des blocages de différentiel manuels ont été installés et il y a même un dispositif que Porsche appelle le Warp-Connecter, une création née du sport automobile qui aide à uniformiser la charge entre les roues pour améliorer la traction.

Et ça a marché ! Romain Dumas, un pilote de course qui n’est pas étranger à faire des folies dans les voitures Porsche, a traversé Ojos del Salado avec une équipe d’ingénieurs. Ils n’ont pas tout à fait atteint le sommet, car ils ont rencontré des murs de glace et de neige vraiment infranchissables, mais l’équipe a réussi à atteindre des sommets que très peu de voitures atteignent jamais.

Si vous vous demandez comment cela pourrait même se traduire à distance par les voitures de route de Porsche, il y a une réponse. Le constructeur automobile travaille prétendument sur une 911 adaptée au tout-terrain, bien qu’il soit peu probable qu’il utilise quelque chose d’aussi extrême que les essieux portiques. Mais l’idée d’une supercar avide de saleté n’est pas exactement une pensée pie-in-the-sky – Lamborghini pourrait en avoir un sur le cheminaussi.