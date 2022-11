Le Wild l’emporte sur les West Kelowna Warriors à Wenatchee

Le Wenatchee Wild a réussi à se venger des Warriors de West Kelowna samedi soir au sud de la frontière, dans une affaire à haut score.

Les Warriors sont entrés sur la patinoire en tant que vainqueurs des trois affrontements entre les deux équipes de la BCHL jusqu’à présent cette saison, tout en menant une confortable séquence de quatre victoires consécutives.

Mais c’est le Wild qui est sorti en force, avec David Hejduk montrant la magie que son père Milan a montrée dans la LNH, ouvrant le score un peu plus de deux minutes.

Après avoir pris une avance de 2-0, les Warriors ont réussi à la réduire de moitié avant le premier buzzer, Brennan Nelson remportant son sixième de la saison.

La deuxième période a été une affaire de va-et-vient, chaque équipe trouvant le fond du filet à deux reprises, West Kelowna sortant des bâtons de Christopher Duclair et Luke Devlin.

Cependant, la troisième période est allée au Wild, qui en a marqué trois de suite pour une avance de 7-3.

Kailus Green en a ajouté un de plus pour West Kelowna pour une finale de 7-4.

Entre les poteaux à son troisième départ cette saison, Nicholas Cristiano a stoppé 27 tirs pour West Kelowna.

La défaite n’était que la troisième en temps réglementaire pour les Warriors cette saison, qui ont un départ de 12-3-2. La prochaine étape est une bataille des deux meilleures équipes de la Division de l’intérieur, alors que les Warriors rendent visite aux Penticton Vees invaincus (18-0-0) vendredi soir au South Okanagan Events Center pour un match à 19 h. lancer de rondelle.

