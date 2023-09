Le Wild du Minnesota dévoile un nouveau maillot Third baptisé « The 78’s » en l’honneur des North Stars

ST. PAUL, Minnesota — Le maillot alternatif tant attendu du Minnesota Wild a été dévoilé samedi matin, et ce maillot semble terriblement familier aux fans qui ont vidé les étagères du maillot vert Reverse Retro de l’année dernière.

C’est parce qu’ils sont presque identiques.

Les seules variations ajoutées étaient un patch sur l’épaule comportant le logo « State of Hockey », ainsi qu’un traitement distinctif pour le « C » du capitaine Jared Spurgeon et le « A » sur la poitrine supérieure gauche du capitaine adjoint Marcus Foligno (le Wild choisira un deuxième « C » A » pour remplacer Matt Dumba plus tard au camp d’entraînement). Les lettres sont désormais superposées sur un patch en forme de l’État du Minnesota.

Les maillots devraient être officiellement modelés pour les fans par une poignée de joueurs lors d’un programme à TRIA Rink, le centre d’entraînement du Wild, après l’entraînement de samedi matin à 9 heures.

Surnommés « The 78’s » en l’honneur des anciens North Stars du Minnesota, les maillots alternatifs célèbrent le design et les couleurs des uniformes des North Stars de la fin des années 1970. Ces uniformes introduisent un nouveau coloris, avec une couleur de base Kelly Green et des rayures jaune vif.

« Nos maillots principaux pour la maison et la route sont plus populaires que jamais auprès de nos fans », a déclaré John Maher, conseiller principal de la marque Wild. « Ils nous ont également fait savoir la saison dernière qu’ils aimaient toujours ce look hérité, nous avons donc décidé de le conserver dans notre mélange en tant que nouveau maillot alternatif, avec quelques détails ‘State of Hockey’ mis à jour. »



(Photo gracieuseté de Minnesota Wild)

Les 78 sont basés sur les uniformes Wild Reverse Retro des saisons 2020-21 et 2022-23 qui ont été créés en collaboration avec Adidas et la LNH.

Le Minnesota portera le nouvel uniforme alternatif 15 fois cette saison : le 21 octobre contre les Blue Jackets, le 4 novembre contre les Rangers, le 24 novembre contre l’Avalanche, le 3 décembre contre les Blackhawks, le 16 décembre contre les Blackhawks. les Canucks, le 23 décembre contre les Bruins, le 27 décembre contre les Red Wings, le 31 décembre contre les Jets, le 13 janvier contre les Coyotes, le 27 janvier contre les Ducks, le 17 février contre les Sabres, le 10 mars contre les Predators, le 23 mars contre les Blues, le 30 mars contre les Golden Knights et le 6 avril contre les Jets.

Le lancement des ventes de maillots a débuté samedi au Hockey Lodge du Xcel Energy Center et à Hockeylodge.com.

Les fans de Wild attendent un troisième maillot depuis un certain temps, mais le dévoilement a été retardé en raison à la fois de la pandémie et du fait que le Minnesota portait un maillot spécial lors de la Classique d’hiver 2022 qu’ils ont organisée à Target Field.

(Photo : Matt Blewett / USA aujourd’hui)