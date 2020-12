Une étude publiée lundi a confirmé que les incendies de forêt en Californie en 2018 ont coûté 150 milliards de dollars en pertes économiques. L’étude publiée dans la revue Nature Sustainability a trouvé un chiffre stupéfiant, environ 0,7% du produit intérieur brut des États-Unis.

Des chercheurs de l’Université de Californie, d’Irvine, de l’Université Tsinghua, de Chine et d’autres institutions ont utilisé une combinaison de paradigmes physiques, épidémiologiques et économiques pour mieux comprendre les conséquences des incendies. Plus de 8 500 incendies individuels ont couvert 1,9 million d’acres, ce qui en fait le plus destructeur et le plus meurtrier de l’histoire enregistrée de la Californie à ce jour.

Lors du calcul des dommages, l’équipe a estimé que l’impact direct en capital (bâtiments et maisons incendiés) était de 27,7 milliards de dollars, soit 19% du total; 32,2 milliards de dollars, 22% du total, découlent des effets sur la santé de la pollution atmosphérique, tandis que 88,6 milliards de dollars de pertes, 59%, proviennent de la perturbation des chaînes d’approvisionnement économiques, y compris les handicaps de transport et de main-d’œuvre.

Steve Davis, co-auteur de l’étude et professeur de science des systèmes terrestres à l’Université d’Irvine de Californie, Irvine a développé le cas dans un communiqué. Il a déclaré que les décideurs politiques, les compagnies d’assurance et les médias se concentrent sur la perte de vies humaines et la destruction directe des infrastructures physiques lors de l’évaluation des dommages causés par les incendies de forêt en Californie. Davis a ajouté que si les facteurs sont importants, ils ne sont tout simplement pas une vue d’ensemble. Avec son équipe, il a tenté d’adopter une approche plus holistique en tenant compte de plusieurs autres facteurs, tels que la perturbation des chaînes d’approvisionnement et les effets néfastes sur la santé des personnes qui vivent loin.

Environ 8500 incendies noircissant près de 2 millions d’acres étaient les plus destructeurs de l’histoire jusqu’à la saison des incendies de forêt de 2020. La saison des incendies de forêt 2018 a également vu le feu de camp, tuant au moins 85 personnes, entraînant la catastrophe naturelle la plus coûteuse au monde en les conditions des pertes assurées.

Les scientifiques ont divisé le coût par les dommages matériels (27,7 milliards de dollars), les effets sur la santé de la pollution atmosphérique (32,2 milliards de dollars) et la perturbation des chaînes d’approvisionnement économiques, par exemple les routes bloquées par le feu ou les personnes forcées de quitter leur travail (88 , 6 milliards).

Les auteurs de l’étude veulent que les législateurs prennent l’étude pour aider à réglementer la quantité de ressources nécessaires pour la prévention des incendies et les futures décisions de gestion des terres. La saison 2020 et les incendies de forêt en cours dans le Golden State ont jusqu’à présent brûlé près de 4,4 millions d’hectares. Il représente plus de 4% de la superficie totale de l’État et établit un record à l’ère moderne.