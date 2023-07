Le widget En un coup d’œil de Google permet d’obtenir le matériel que vous révisez

Il semble que Google travaille à la refonte du Assistant en bref widget sur les appareils Android (autres que Pixels), apportant l’esthétique Material You à la fonctionnalité. Cette mise à jour lui permettra de s’intégrer à la suite d’autres widgets qui ont reçu le même changement.

Grâce à 9toGoogle, nous avons une idée de ce à quoi il ressemblera une fois prêt pour le public, mais actuellement, la mise à jour est en cours de test et n’est pas tout à fait prête. Dans le menu des widgets, nous pouvons voir qu’il peut y avoir une forme ovale décrivant les informations fournies dans le widget. Actuellement, Assistant At a Glance est entièrement transparent et vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Après la mise à jour, il semble qu’il y aura plus de personnalisation autorisée, ce qui est parfaitement logique étant donné que c’est tout l’intérêt derrière Material You.

Je dois dire que je suis surpris qu’il ait fallu autant de temps à Google pour mettre à jour En bref. Il vaut toujours mieux tard que jamais, mais compte tenu de l’effort que Google a mis dans les widgets au cours des deux dernières versions d’Android, At a Glance se sentait définitivement laissé pour compte. En tant qu’utilisateur de Pixel, j’aimerais aussi toujours pouvoir le désactiver complètement depuis mon écran d’accueil. Clin d’oeil clin d’oeil.

Nous attendrons patiemment l’arrivée de cette apparence mise à jour.

// 9to5Google