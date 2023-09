MILWAUKEE — Partout où vous allez ces jours-ci, on discute de l’intelligence artificielle et de ce qu’elle signifie pour le travail, la vie familiale et les interactions sociales. Nadiyah Johnson, fondatrice du Milky Way Tech Hub et organisatrice de la programmation du WI Tech Month, souhaite aider les gens à comprendre comment mieux accéder à l’IA.

Le mois d’événements a débuté jeudi dernier et comprendra Building Future Forward Tech Ecosystems mercredi, WI Tech Advocacy Day au State Capitol jeudi et Tech Trailblazers: Celebrating Women in Wisconsin’s Tech Ecosystem le 9 octobre.

Ce sera la troisième année du WI Tech Month, dirigé par Milky Way Tech Hub et Latinos in Tech. Dans le cadre du WI Tech Month, la MKE Tech Week sera également reconnue, qui débutera par un événement avec le maire de Milwaukee, Cavalier Johnson, s’exprimant lundi. Au cours de l’événement, la communauté discutera de faire de Milwaukee un pôle technologique régional, en se concentrant spécifiquement sur l’IA et le plaidoyer.

Nadiyah Johnson a déclaré qu’elle espérait aider les gens à mieux comprendre l’IA, le manque de réglementation qui l’entoure et comment elle continuera à progresser pendant le WI Tech Month.

Ben Juarez, cofondateur de Latinos in Tech, convient que l’IA est un sujet important sur lequel se concentrer.

« À mesure que la technologie continue d’évoluer, l’intelligence artificielle apparaît comme une force centrale qui façonne nos vies et nos économies. En accordant une attention particulière à l’IA, nous visons à préparer le Wisconsin à l’avenir de la technologie, en stimulant l’innovation et l’éducation qui sont essentielles à une croissance durable. « , a-t-il déclaré dans un communiqué.

Johnson a déclaré qu’elle souhaitait également souligner pendant le WI Tech Month le nombre d’innovateurs noirs et latinos travaillant dans la région de Milwaukee. Elle souhaite également changer le récit sur la ségrégation de Milwaukee en mettant en avant le travail du Milky Way Tech Hub, où les Noirs et autres personnes de couleur peuvent prospérer dans le domaine de la technologie, et les Latinos dans la technologie.

Le 10 octobre aura lieu la conférence Equity in Tech Summit, qui abordera « Comment l’IA peut-elle faire progresser nos efforts collectifs pour accroître l’équité dans le secteur technologique ». Il comprendra des intervenants du Kapor Center for Social Impact et Data for Black Lives.

Un autre événement le 9 octobre se concentrera sur les femmes pionnières des écosystèmes technologiques du Wisconsin.

Johnson a déclaré qu’il était important non seulement de se concentrer sur la manière de développer l’écosystème technologique du Wisconsin et de Milwaukee, mais également de « comment le faire de manière à progresser de manière équitable ».

Elle espère que d’autres reconnaîtront également le travail que Milky Way Tech Hub et Latinos in Tech font pour les minorités dans le domaine technologique et seront inspirés et reproduits dans des villes comme Detroit.

Elle espère également toucher des personnes qui ne se considèrent pas comme des techniciens, mais qui sont « curieuses de technologie », et aider les gens à créer ou à obtenir un emploi – ou même à créer leur propre entreprise.

« Je veux exercer un effet de levier pour amplifier tout ce qui se passe », a-t-elle déclaré.