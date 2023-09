Le White Marlin Open du Maryland fête ses 50 ans avec un record de 10,5 millions de dollars de prix – Twin Cities

Les gens tendaient le cou et brandissaient leurs téléphones pour enregistrer une vidéo tandis qu’un groupe d’hommes regardait fièrement, les yeux fixés sur une balance et un thon suspendu à sa queue par une chaîne. Il pesait 247,5 livres ou, mesuré d’une autre manière, 360 000 $.

La route vers Ocean City commence le long des autoroutes de l’État de la côte Est bordées de stations-service vendant des appâts vivants et se termine par un pont-levis parsemé de pêcheurs. Chaque mois d’août, le voyage culmine avec un pot d’or appelé White Marlin Open.

Ce qui a commencé comme une petite entreprise avec peu d’ambitions en 1974 par Jim Motsko, alors âgé de 26 ans, est devenu le plus grand tournoi de pêche au bill au monde. Il a fêté ses 50 ans cette année et l’a célébré avec un montant record de 10,5 millions de dollars en divers prix.

Les pêcheurs – dont la légende de la NBA Michael Jordan concourant sur le yacht de 80 pieds Catch 23 (son numéro de maillot) – ont contribué de l’argent au pot. Ils espèrent tous le reconquérir, et plus encore.

La pêche s’est terminée vendredi et des tests au détecteur de mensonge étaient prévus samedi (il est demandé aux grands gagnants s’ils ont brisé l’un des nombreux critères d’une longue liste). règles). En règle générale, la majeure partie du prix revient à la personne qui attrape le plus gros makaire blanc, mais aucun makaire blanc qualifié n’a été capturé cette année. Au lieu de cela, John Ols de Laytonsville dans le comté de Montgomery a remporté le premier prix de 6,2 millions de dollars, un record du monde pour un poisson, pour lui et son équipe. Ols a attrapé un makaire bleu pesant 640,5 livres.

Le grand prix est une somme forfaitaire plus importante que le gain le plus élevé de n’importe quel tournoi de tennis du Grand Chelem, de n’importe quel championnat majeur du PGA Tour et de n’importe quelle course de chevaux Triple Crown.

« Gagner, c’était comme gagner le Super Bowl, pour nous dans le domaine de la pêche », a déclaré Jérémy Duffie de Bethesda, qui a remporté le grand prix l’année dernière.

En partie compétition de pêche, en partie salon nautique, en partie rassemblement social et tout spectacle, des milliers de personnes participent au White Marlin chaque année et des dizaines de milliers de personnes assistent à des événements au cours de la semaine. Une foule s’est rassemblée mercredi, troisième des cinq jours du tournoi, devant la balance où les pêcheurs pèsent les prises du jour.

Les bateaux ont choisi trois des cinq jours de semaine possibles (du 7 au 11 août cette année) pour pêcher, principalement en fonction des prévisions météorologiques. Sur les 400 bateaux, 383 ont été cueillis mercredi.

La plupart, cependant, n’ont rien à peser à leur retour. Il est difficile d’attraper des poissons primés et nombre d’entre eux sont rejetés à l’océan après ne pas avoir satisfait à certaines exigences d’un livre de règles de 12 pages à simple interligne. Par exemple, 551 makaires blancs ont été capturés officieusement lors de l’open de cette année, mais aucun ne répondait aux critères du tournoi d’au moins 70 livres et 70 pouces et n’a donc été relâché. C’était la quatrième fois dans l’histoire de l’événement qu’aucun makaire blanc qualifié n’était capturé.

Ceux qui regardaient les pesées, dont beaucoup buvaient une boisson alcoolisée, attendaient patiemment mercredi l’arrivée des gros poissons, criant leur soutien. « Marche à suivre! » l’un d’eux a appelé un jeune pêcheur à la ligne qui avait ramené son tout premier thon. « Don’t Stop Believin’ » de Journey a été joué alors que la foule anticipait la pesée d’un thon.

Les gros poissons reçoivent de grands applaudissements ; les petits poissons reçoivent des plus petits.

Pendant des décennies, Ocean City a été surnommée la « capitale mondiale du makaire blanc ». Le président Franklin Delano Roosevelt a pêché le marlin dans la région en 1939 et les rapports de l’époque indiquaient qu’il en avait capturé deux en un week-end. Cela a été corrigé plus tard : il n’en a pas attrapé, bien que le secrétaire au Commerce Harry Hopkins l’ait fait.

Ocean City est devenue connue pour ce poisson, vénéré parmi les pêcheurs pour sa taille et sa force. Un tournoi de White Marlin a été organisé en 1959, mais ce n’est qu’en 1974 que le White Marlin Open a commencé.

Ce n’était pas grand-chose au début, juste 57 bateaux et 20 000 $. Motsko a commencé le tournoi dans l’espoir de pouvoir le gagner lui-même et, ce faisant, de financer d’autres projets de pêche.

Il y avait du mauvais temps cette première année et un article dans Le soleil du soir a décrit des problèmes qui auraient pu « facilement » en faire un « désastre ». Certains ont dit que cela rendrait la pêche au marlin trop commerciale ; d’autres ont déclaré que cela ruinerait la réputation d’Ocean City en tant que lieu de pêche aux trophées – et non à l’argent.

« Le simple fait qu’un deuxième White Marlin Open soit prévu est quelque peu une surprise », indique l’article.

Un demi-siècle plus tard, le tournoi continue et la famille Motsko a reçu lundi des citations du Congrès et de l’État du Maryland pour honorer les 50 ans du tournoi. Désormais, le nom Motsko est synonyme de marlin.

Même si Madelyne Motsko, la fille de Jim et directrice du tournoi, a le mal de mer et ne peut pas pêcher elle-même au large, elle considère qu’il s’agit d’un héritage de sa famille.

« Il n’y a rien de tel », a déclaré Jacob Wainglass, un natif de Baltimore âgé de 24 ans qui vit maintenant à Ocean City et participe au tournoi chaque année.

Il s’est cassé la jambe il y a deux mois, mais a déclaré avant le tournoi que sa jambe se sentait désormais « assez bien pour aller à la pêche ». Et il était là mercredi, malgré sa jambe en train de guérir, à pousser un thon dans une brouette vers la balance.

Le bateau typique participant au tournoi a un capitaine, qui est propriétaire du navire ; un compagnon qui, comme Wainglass, s’en occupe et dirige souvent les efforts de pêche, et plusieurs pêcheurs, comme Michael Jordan. Les compagnons sont souvent chargés de surveiller les moulinets puis, lorsqu’ils sentent une morsure, de décider quand accrocher le poisson. Il faut attendre plusieurs secondes – combien de temps exactement est un art, pas une science – pour que le poisson mange l’appât avant de resserrer la ligne.

Une fois accroché, le compagnon peut passer la canne à un pêcheur à la ligne, qui « à partir de ce moment, devra combattre le poisson seul jusqu’à ce qu’il soit mis en bateau ou relâché », conformément aux règles. Cela peut prendre des heures. Le bateau se déplace pendant que le pêcheur, debout ou assis dans ce qu’on appelle la chaise de combat (qui peut pivoter, possède un repose-pieds et est intégré au bateau), tente de l’enrouler.

Un bateau de pêche peut passer du calme à la frénésie en quelques secondes.

Tommy Hinkle, originaire de Baltimore qui vit à Ocean City et enseigne les mathématiques, est la seule personne à avoir remporté deux fois le White Marlin Open (en 2008 et 2019). Il a dit qu’il est important d’utiliser le « mouvement du bateau » lorsque l’on remonte un poisson.

« Quand le bateau monte, votre ligne est tendue. Quand le niveau diminue, c’est à ce moment-là que vous avez du mal à récupérer une partie de cette ligne », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas seulement d’utiliser la force brute pour ramener le poisson. Il y a beaucoup plus d’aspects tactiques, surtout lorsqu’il s’agit de makaire blanc. Il faut pouvoir sentir le poisson.

Les bateaux partent avant l’aube, ne peuvent s’éloigner de plus de 100 milles marins et ne peuvent pêcher que de 8h à 15h30. Ensuite, les poissons éligibles sont pesés jusqu’à 21h15.

Les pêcheurs peuvent ensuite conserver leur poisson primé ou en faire don à la banque alimentaire du Maryland, qui s’associe à une entreprise de congélation rapide pour couper immédiatement le poisson en filets – juste devant la foule rassemblée – avant qu’il ne soit congelé et distribué sur la côte est.

Le processus de pesée est bruyant et passionnant, mais l’esprit joyeux du tournoi cède la place samedi à l’affaire sérieuse des tests au détecteur de mensonge. Quiconque gagne plus de 50 000 $ est soumis à un polygraphe afin de freiner la tricherie.

Lors d’un tournoi de l’Ohio l’année dernière, deux pêcheurs ont été surpris en train de farcir du poisson avec des poids. Et lors du White Marlin Open en 2016, le vainqueur de la catégorie phare du makaire blanc – et les près de 3 millions de dollars qui l’accompagnaient – ​​a échoué au test polygraphique et a perdu ses gains. Cette décision a été portée devant la Cour fédérale, où un le juge a conclu que le vainqueur avait enfreint les règles du tournoi.

Le spectacle, quant à lui, continue de prendre de l’ampleur et ces dernières années, l’événement est devenu trop grand pour son stand. Pour la troisième année consécutive, un MarlinFest satellite a eu lieu sur la crique d’Ocean City, à l’ombre du parc d’attractions Trimper Rides. Avec des vendeurs et un groupe live au sommet d’un bar, des centaines de personnes se sont rassemblées le long du brise-lames pour regarder les bateaux affluer de leurs entreprises offshore.

Pour certains participants, l’espoir de apercevoir la Jordanie était une priorité. Pour d’autres, il s’agissait de perpétuer une tradition de vacances vieille de plusieurs décennies.

« C’est une bonne ambiance », a expliqué Natalie Furia, qui encercle la date sur son calendrier et conduit chaque année depuis la Pennsylvanie avec sa famille.

La pêche sportive est le principal attrait pour certains, mais pour d’autres, ce sont simplement les festivités. Même lorsque les bateaux reviennent avec leurs glacières vides de gros poissons, les pêcheurs ont souvent un koozie avec une bière dedans.

« La fête est prête à commencer maintenant », a déclaré un participant alors que le processus de pesée ralentissait.

Boatspotting en attire d’autres. Tout le monde peut participer au White Marlin Open, mais il faut un capital important pour posséder un bateau (sans parler des frais d’entrée, qui commencent à 1 300 $ et peuvent grimper jusqu’à des dizaines de milliers). La plupart de ces bateaux valent des millions de dollars.

Ralph DeFalco, d’Annapolis, a emmené ses jeunes enfants à l’océan à 2 h 45 pour regarder les bateaux partir.

« Vous parlez de près d’un milliard de dollars en bateaux », a-t-il déclaré. « Ce sont les choses les plus magnifiques que j’ai jamais vues. De près, ils sont phénoménaux.

Il en va de même pour les poissons, aux yeux de ceux qui se tiennent côte à côte, tendant le cou pour assister aux pesées.

Alors que la foule devenait plus nombreuse et plus enthousiaste mercredi soir, le personnel de l’événement a cherché à plusieurs reprises à maîtriser la foule excitée et à dégager un chemin pour la marche. Mais ceux qui étaient réunis n’étaient pas concentrés là-dessus. Un poisson arrivait. Et ils voulaient voir combien il pesait.

