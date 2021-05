Le Werder Brême relégué après 40 ans en Bundesliga

Le Werder Brême a été relégué de la Bundesliga pour la première fois en 41 ans samedi après une raclée 4-2 à domicile par le Borussia Moenchengladbach. « Pour le moment, il est difficile de dire quoi que ce soit », a déclaré à Sky l’entraîneur par intérim Thomas Schaaf, qui est intervenu après le limogeage de Florian Kohfeldt le week-end dernier. « Nous n’avons pas réussi à faire ce que nous voulions. » Nous avons raté l’énorme opportunité. égaliser, ce dont nous avions besoin. Nous avons riposté trop tard. » La victoire 1-0 de Cologne contre Schalke, qui était déjà relégué, a confirmé les pires craintes de Brême, les renvoyant pour la première fois depuis 1979-80, lorsqu’ils sont revenus une saison plus tard.

Brême a payé le prix pour avoir pris un point sur ses dix derniers matches de championnat dans l’élite allemande, terminant 17e du tableau, à deux points de Cologne, qui a un barrage de relégation à deux jambes la semaine prochaine.

Un assouplissement des règles d’hygiène à Brême signifiait qu’il y avait 100 spectateurs dans le stade, principalement des employés du club, mais il y avait presque un silence au coup de sifflet final parmi les hôtes stupéfaits.

Brême a fait le pire départ possible lorsque le capitaine de Gladbach, Lars Stindl, a été laissé seul dans la surface de réparation et a tiré dans le coin inférieur droit à seulement trois minutes.

Gladbach a doublé son avance au début de la seconde période lorsque Marcus Thuram est entré derrière la défense et a renvoyé le gardien de Brême Jiri Pavlenka.

Une tête imposante de Ramy Bensebaini et un but de Florian Neuhaus ont porté le score à 4-0 avant que Brême ne riposte alors que l’attaquant Milot Rashica et Niclas Fuellkrug ont marqué tardivement, mais en vain.

