Le Werder Brême et Schalke “prêts à livrer” pour le retour en Bundesliga

Berlin (AFP) – Deux des équipes les plus grandes et les plus titrées de l’histoire du football allemand reviennent en Bundesliga ce week-end avec les géants déchus du Werder Brême et Schalke de retour dans l’élite après une saison en deuxième division.

Brême a remporté quatre titres de Bundesliga, le plus récent en 2004, et six Coupes d’Allemagne, la dernière en 2009.

Schalke a remporté la ligue allemande à sept reprises, la plus récente en 1958, et est cinq fois vainqueur de la Coupe d’Allemagne, remportant le trophée pour la dernière fois en 2011.

“La pré-saison est terminée et il est maintenant temps de livrer”, a averti le nouvel entraîneur de Schalke, Frank Kramer, avant leur match d’ouverture contre Cologne dimanche.

Brême s’ouvrira à domicile contre Wolfsburg samedi avec le champion du Bayern Munich qui lancera la campagne vendredi contre le vainqueur de la Ligue Europa Eintracht Frankfurt.

Alors que Schalke et Brême n’ont eu qu’à attendre une saison pour revenir, ils ont adopté des approches contrastées alors qu’ils cherchent à rester au sommet.

Schalke a recruté une douzaine de nouveaux joueurs dans l’équipe qui a remporté le titre de deuxième division tandis que Brême a choisi de rester avec le noyau de l’équipe qui a remporté la promotion automatique avec la deuxième place.

Le Werder aura également une saveur britannique avec le défenseur anglais des moins de 21 ans Lee Buchanan en provenance de Derby et l’Ecossais Oliver Burke, qui a passé une saison en Bundesliga avec le RB Leipzig en 2016-17.

Les défenseurs Niklas Stark et Amos Pieper devraient aider Brême à améliorer sa stabilité à l’arrière.

Plus important encore pour les “Verts et Blancs”, ils ont conservé Ole Werner, 34 ans, l’un des entraîneurs les plus prometteurs d’Allemagne.

Le Werder languissait à la 10e place la saison dernière lorsque le manager Markus Anfang a été contraint de démissionner après qu’il est apparu qu’il avait montré au club de faux certificats de vaccination Covid.

Werner a pris les commandes et a pu redresser le navire, Brême remportant 14 de ses 20 matchs restants pour monter en tête du classement, avant de terminer l’année en deuxième position.

Werner était généralement pragmatique lorsqu’il a été interrogé sur les perspectives du club jeudi, affirmant que “l’objectif devrait être que nous restions dans la division et continuions à jouer en Bundesliga l’année prochaine”.

– Schalke méfiant –

Malgré leur chute de grâce, Schalke reste l’une des équipes les mieux soutenues du football allemand, avec plus de 70 000 personnes présentes pour une journée des fans fin juillet, loin des émeutes qui ont accueilli leur relégation après avoir remporté seulement trois matchs en 2020- 2021.

Schalke, qui a remporté la Ligue Europa en 1997 et a disputé les demi-finales de la Ligue des champions aussi récemment qu’en 2011, a recruté 12 nouveaux venus pour son retour dans l’élite.

Kramer remplace le populaire Mike Bueskens, qui a joué 11 ans pour le club et a remporté huit des neuf derniers matchs de l’équipe pour assurer une promotion la saison dernière.

Le premier match de compétition de Kramer à la tête des Royal Blues a été une victoire 5-0 en Coupe d’Allemagne contre le Bremer SV de quatrième division, bien qu’il ait imploré ses protégés de “rester bien éveillés” avant le test plus sévère posé par les équipes de première division.

La défense de Schalke sera ancrée par le défenseur central Maya Yoshida, le capitaine de l’équipe nationale japonaise arrivant en transfert gratuit de la Sampdoria.

Le milieu de terrain Alex Kral, le spécialiste des coups francs Florent Mollet, l’attaquant Sebastian Polter et l’ailier Tobias Mohr font partie des autres nouveaux venus.

La ligne de front de Schalke sera toujours dirigée par le spécialiste de deuxième division Simon Terodde, qui a marqué 30 buts en 30 matchs en 2021-22.

Terodde, 34 ans, a marqué 172 buts en 283 matchs en deuxième division et a dominé le classement des buteurs de la saison avec quatre clubs différents – Bochum en 2016, Stuttgart en 2017, Cologne en 2019 et Schalke en 2022.