Le Weltall de « Xenogears » va avoir un nouveau jouet très haut de gamme

Le prochain jouet Formism Act Weltall de Square Enix. Square Enix

Dans un geste intéressant, Square Enix a annoncé un nouveau jouet haut de gamme de Weltall du jeu de rôle classique Xénogears.

La raison pour laquelle cela est curieux, c’est que nous avons eu non seulement une figurine solide de Weltall dans le passé, mais aussi de l’imposant Weltall-Id. Ce dernier est également quelque chose que j’ai examiné il y a quelque temps.

Ces deux figurines précédentes faisaient partie de la gamme de jouets Bring Arts de Square Enix, la figurine originale de Weltall coûtant environ 80 $.

Ce nouveau jouet Formism Act est quelque chose d’entièrement différent, encore une fois, supervisé par le concepteur de mecha original de Xénogearscelui de Junya Ishigakiil a également été développé par ces maîtres de la conception de jouets chez T-Rex.

Pointage à environ 20 cm de hauteurce nouveau jouet Weltall a plus de moulage sous pression que la figurine précédente et une nouvelle configuration d’identification système qui est unique à cette figurine (illustrée ci-dessus)

La sculpture, les détails et la peinture semblent également plus sophistiqués, mais il y a un hic à toute cette nouvelle excellence.

Alors que la figurine Weltall précédente n’était pas trop chère, cette nouvelle version Formism Act coûte 39 600 yens (soit environ 275 $).

C’est une augmentation considérable, mais il s’agit certes d’une figurine plus grande utilisant plus de pièces moulées sous pression et comportant plus de pièces.

Cela dit, c’est quand même beaucoup et j’ai été vraiment surpris par la hausse des prix. Même si ça a l’air vraiment incroyable.

La nouvelle loi sur le formisme de Weltall est maintenant ouvert aux précommandes au Japon, et sera expédié aux clients en février de l’année prochaine. Vous pouvez également importer le jouet via ces gentilles personnes à HobbyLink Japon.

La grande question dans tout cela est de savoir si Square Enix se prépare à faire une sorte de remaster HD pour Xénogearscar les jouets montrent clairement qu’il existe une demande pour cela.

