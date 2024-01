Le Weekend du 12/01/24 : Pourquoi la margarine a été inventée en France et Le discours perdu prononcé par MLK Jr. en 1965 à Paris 🇫🇷

12 janvier 2024

En 1869, la margarine a été inventée par le chimiste français Hippolyte Mèges-Mouries. À cette époque, les graisses et les huiles étaient difficiles à trouver en Europe et l’empereur Napoléon III demandait une alternative bon marché au beurre, adaptée à son armée combattant les Prussiens. Pour cette invention, Napoléon avait également offert une récompense en argent.

Cette première margarine était du suif de bœuf, ou suif, baratté et aromatisé au lait et Mèges-Mouries l’appelait margarine pour les gouttes nacrées que la graisse formait lorsqu’on fouettait, d’après le mot grec « margaron », qui signifie « perle ». (C’est aussi la racine du nom Margaret.)

Bientôt, les Américains ont pris le dessus et la margarine a pris son essor en tant que produit américain, fabriqué à partir de graines de coton et d’autres huiles, alors que les graisses et les beurres de bœuf se sont raréfiés puis rationnés pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début, la margarine ressemblait à du saindoux : elle était blanche. Les gens n’ont pas vraiment compris cela, alors du colorant alimentaire a été ajouté pour le faire ressembler un peu plus au beurre, qui a naturellement une légère couleur jaune. Ce substitut du beurre s’est répandu en Europe et aux États-Unis et est devenu un produit de base en temps de guerre, prenant véritablement son essor lors du boom d’après-guerre des années 1950 aux États-Unis.

Mais les Français ne sont pas convaincus. Et une fois le rationnement terminé, ils ont repris leurs esprits. La margarine avait un goût de plastique et une drôle d’odeur, et après tout, les Français sont des puristes. Les aliments complets, aussi purs soient-ils, sont à la base de tant de cuisine française. J’ai écrit un Week-end l’année dernière sur le beurre et pourquoi le beurre français est tellement plus délicieux que n’importe quel autre beurre. Et je pensais qu’à ma connaissance, il serait impossible de faire des pâtisseries françaises sans beurre.

Mais ce n’est pas tout à fait vrai. Depuis quelques années, la pâtisserie végétalienne a élu domicile dans certains coins de France et la margarine revient au menu.

Hier, j’ai pensé qu’il serait intéressant de demander à ma co-rédactrice en chef Cat Rickman, récemment revenue de France, quelles sont ses marques de beurre préférées lorsqu’elle est en France et chez elle aux États-Unis. Elle se montre parfois poétique à propos d’une certaine marque de beurre qu’elle Je vais manger pratiquement hors de l’emballage quand elle descendra à Charles de Gaulle, alors j’ai été intrigué.

Et aussi, je voulais savoir ce que Cat pensait de la montée en puissance de la margarine dans certaines boulangeries vegan en France.

Chat, tu adores cuisiner. Et je sais que vous aimez utiliser du pur beurre. Quel est votre beurre préféré pour cuisiner aux États-Unis et en France, qu’aimez-vous utiliser ? Pourquoi?

Mon beurre préféré, aux États-Unis et en France, est celui d’Isigny Sainte-Mère. (Même si c’est beaucoup plus cher à acheter ici.) Je me contente parfois d’acheter des produits de marque du magasin si j’en ai besoin de beaucoup pour la pâtisserie, mais si je veux juste un bon beurre sur du pain avec de la confiture de figues, Isigny est mon choix. C’est tellement bon. Je le mangerai comme du fromage. Surtout leur beurre salé, qui contient ces cristaux visibles de flocons de sel qui lui donnent une certaine texture, tandis que le beurre fond dans la bouche. Et c’est super pour la pâtisserie ! C’est ce qu’utilise Dominique Ansel pour réaliser ses cronuts et autres viennoiseries. Si c’est assez bien pour lui, c’est certainement assez bien pour moi.

Quelles sont les différences entre le beurre français et le beurre américain – et ne me donnez pas de pourcentages, que remarquez-vous réellement lorsque vous cuisinez ou mangez qui sont différents ?

Le beurre français – et le beurre européen en général – a une teneur en matières grasses plus élevée que le beurre américain, ce qui lui confère un goût beaucoup plus riche. Il est également mou dès la sortie du réfrigérateur, vous n’avez donc pas vraiment besoin de le ramollir au préalable. Et il est souvent cultivé, ce qui lui donne une saveur plus ringarde et savoureuse.

Préférez-vous le beurre salé ou non ?

Salé! Même lors de la cuisson. Je n’achète presque jamais de beurre non salé. Je laisse juste de côté le sel supplémentaire lors de la cuisson.

A quel point aimes-tu le beurre ? Tu le mangerais sur des crackers ? Ou des chips ? (Je le ferais, je veux dire… je le fais !)

Si c’est du bon beurre, j’en mangerai juste des tranches sur du pain ou des toasts. Il existe un mot danois, tandsmør, qui fait référence à une couche de beurre si épaisse qu’on peut y voir des traces de dents. Je vis ma vie selon ce concept.

Utiliseriez-vous un jour de la margarine ? Pourquoi pas?

Personnellement, je n’utilise pas de margarine. Je ne pense tout simplement pas que ce soit très bon. Et même s’il est désormais commercialisé sous le nom de « beurre végétalien » (une nouvelle image vraiment impressionnante), je l’associe toujours à la culture diététique et aux restrictions alimentaires.

Mais il est désormais en vogue en France. Des boulangeries vegan partout (à Paris du moins). Est-ce une nouvelle tendance ? En voici un célèbre… et voici des croissants au « beurre vegan » et voici des pâtisseries françaises vegan à Los Angeles

Il y a définitivement eu un boom des boulangeries vegan en France ! Il y a beaucoup de boulangers talentueux en France qui tentent de rendre la pâtisserie française plus inclusive. Il n’y a pas si longtemps, nous avons publié une interview avec Amanda Bankert de Boneshaker Donuts à Paris, qui a lentement remplacé les pâtisseries normales de son magasin par des pâtisseries végétaliennes pour voir si quelqu’un le remarquerait. Ce n’est pas le cas, et maintenant la boulangerie est totalement végétalienne, ce qui est assez impressionnant !

Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps ? La margarine a été inventée par un Français en 1869.

Vous connaissez les Français. Ils sont très friands de leurs produits laitiers. La France dispose également d’un puissant lobby laitier similaire à celui des États-Unis. Je pense qu’essayer de faire quelque chose qui sort de l’ordinaire en matière alimentaire en France peut être un risque, mais les gens sont de plus en plus conscients des restrictions alimentaires et plus disposés à les accepter.

Ok : c’est une nouvelle année, les amis. Pourquoi ne pas opter pour la voie végétalienne ? Ou peut-être faites-vous partie de ces cinglés qui mettent de l’huile de coco dans votre café… Si c’est le cas, est-ce que vous cuisinez avec aussi ? Je l’ai fait et… pas mal, en fait.

À cuisiner, boire, regarder et lire ce week-end :

Il y a quelques années, j’ai écrit ci-dessous un essai sur le moment où Martin Luther King, Jr. est venu à l’Église américaine de Paris et a prononcé un discours que personne n’a jamais pu retrouver.

Il va encore pleuvoir dans le Maine demain. 2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée au monde (mauvaise nouvelle) et la plus humide du Maine (la deuxième seulement après 1917, mais si notre calendrier allait de mai à mai, 2023/24 pourrait être beaucoup plus humide). Il a plu l’autre jour. Aujourd’hui, on dirait le mois d’avril. Demain, il pleuvra à nouveau. Chaque jour, après une tempête, je suis étonné que notre vieille épicéa de grand-mère, devant notre maison, soit toujours debout. J’ai écrit sur la pluie dans le Maine pour le Boston Globe cet automne. Je ne pensais pas qu’il pleuvrait encore en janvier.

J’ai acheté pas mal de films pour le week-end, dont La gloire de mon père et Le château de ma mère, un double-titre sur un jeune garçon et sa famille dans le sud de la France basé sur les mémoires de l’écrivain et cinéaste français Marcel Pagnol. J’espère que toute la famille pourra assister au spectacle, si nous ne perdons pas le courant. J’ai aussi eu La Cage aux Folles.

À cette période de l’année, j’aime faire des ragoûts. Mais je me sens un peu bizarre de les faire alors que je peux marcher confortablement dehors avec un t-shirt et des baskets pour récupérer le courrier.

La semaine dernière, j’ai préparé un gâteau au chocolat avec un glaçage au fromage à la crème et au Calvados pour l’anniversaire de mon fils aîné. Ce week-end, je n’en ai pas fini avec le chocolat. Je suis Aleksandra Crapanzano sur Instagram, qui a publié l’année dernière un livre intitulé Gateau. Et je pensais à son gâteau au chocolat et à l’orange comme un moyen idéal pour dissiper les étranges blues de l’hiver. En outre, elle suggère le beurre français car il contient plus de matières grasses, ce qui semblait être un objectif pour aujourd’hui.

Passez un bon week-end genre gâteau au chocolat.

À bientôt,

Caitlin.

