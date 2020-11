Le week-end “ mortel ” de l’Australie avec une chaleur étouffante à 50 ° C commence MAINTENANT

Les Australiens ont été avertis de vérifier leurs amis et leur famille vulnérables ce week-end, car certaines régions du pays souffrent de températures aussi élevées que 50 ° C.

Les résidents de la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria, de l’Australie du Sud, de l’Australie occidentale et du Territoire de la capitale australienne connaissent déjà des températures torrides.

La vague de chaleur est causée par un système de basse pression qui se déplace de SA, à travers NSW et le nord de Victoria et frappe la côte est, y compris Sydney.

Il est également prévu de se déplacer vers le nord sur la côte est jusqu’à Brisbane dans le Queensland.

Jonathan How, prévisionniste du Bureau of Meteorology, a déclaré que la vague de chaleur “ affecterait des millions de personnes et créerait des conditions météorologiques dangereuses pour plusieurs États ”.

Des avertissements de temps d’incendie ont maintenant été émis pour NSW, Victoria, SA et WA.

Les Sydneysiders ont afflué à Bondi Beach en septembre et ils devraient le faire à nouveau ce week-end, car le maximum devrait atteindre 39 ° C dans la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud.

En plus de provoquer des feux de brousse, M. How a averti que la vague de chaleur elle-même serait “ un énorme tueur silencieux ” car elle provoquait une hyperthermie, une déshydratation et un cancer de la peau.

«Les journées chaudes et les nuits chaudes rendront difficile le rétablissement, en particulier pour les personnes vulnérables», a déclaré M. How.

«Les gens sont hospitalisés et c’est vraiment dangereux, il est donc important de prendre note de la chaleur et d’être prudent.

«Les vagues de chaleur sont normales à cette période de l’année mais les températures et la durée de cet événement seront exceptionnelles.

Les vagues de chaleur ont tué plus de personnes que les cyclones, les inondations et les feux de brousse réunis en Australie au cours des 100 dernières années, ce qui en fait le plus grand tueur du pays.

Sydney atteindra un maximum de 39 ° C samedi, ce qui en fera la capitale la plus chaude du pays – avec un avertissement de danger d’incendie “ très élevé ”.

Il est conseillé aux amateurs de plage d’utiliser une protection solaire car l’indice UV sera “ extrême ” à 11, ce qui sera très dommageable pour la peau.

Le maximum de 39 degrés se poursuivra dimanche alors qu’un système de basse pression amènera le temps lourd de l’Australie du Sud à NSW jusqu’à la côte est.

Un coureur à Bondi Beach au lever du soleil. Il a été conseillé aux personnes qui souhaitent faire de l’exercice à l’extérieur de le faire au crépuscule ou à l’aube ou même la nuit pour des températures légèrement plus fraîches.

La température chutera à 24 ° C lundi avant de remonter à 29 ° C mardi et de rester au milieu des années 20 pour le reste de la semaine.

“ Samedi, les températures grimperont à 47 ° C dans l’intérieur du sud de l’Australie et au-dessus de 40 ° C le long du Murray, mais le sud de Victoria sera épargné du pire ”, a déclaré M. How.

“ Un changement frais en rafale s’étendra à l’est tout au long de la journée, atteignant les 30 ans à Sydney et à l’ouest de Brisbane dimanche.

Adélaïde n’est pas loin derrière Sydney avec un maximum de 37 ° C samedi – mais la pluie se développant en fin d’après-midi peut offrir un certain répit.

Les villes de l’Afrique du Sud telles que Coober Pedy, Port Augusta, Roxby Downs, Moomba et Renmark atteindront toutes des maximums de 47 ° C samedi.

Les villes de l’intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud, Broken Hill, Ivanhoe et Wicannia, connaîtront des températures comprises entre le bas et le milieu des années 40 samedi avant que le temps ne se déplace vers la côte dimanche.

Un système dépressionnaire se déplacera de l’Australie du Sud, à travers NSW et le nord de Victoria et vers la côte est, y compris Sydney, avant de se déplacer vers le nord jusqu’à Brisbane dans le Queensland.

On s’attend à ce que Mildura dans la région de Victoria atteigne 45 ° C tandis que Horsham et Bendigo dans le nord de l’état atteindront les 30 secondes.

Melbourne échappera largement à la chaleur avec un maximum agréable de 25 degrés samedi, tandis que Hobart ne sera qu’à 22 ° C.

Sur la côte ouest, Perth a un maximum de 25 ° C et un temps nuageux, qui devrait persister plus tard dans la semaine.

Canberra aura une température maximale de 34 degrés samedi – un chiffre qui correspond à Darwin dans le Territoire du Nord, qui atteindra également 34 degrés.

“Samedi, des dangers d’incendie graves à extrêmes continueront en Australie-Méridionale et s’étendront au nord de Victoria et dans certaines parties de la Nouvelle-Galles du Sud”, a déclaré M. How.

Et dimanche, des risques d’incendie très élevés à graves sont prévus pour l’est de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland.

“ Les gens doivent également être conscients des conditions de canicule sévères dans les régions intérieures, atteignant la côte ce week-end et s’intensifiant à des niveaux extrêmes pour le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland la semaine prochaine. ”

L’est de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland commenceront à ressentir la chaleur samedi avant de subir le gros de la météo dimanche. Incendies photos en Nouvelle-Galles du Sud en janvier

“ Le changement de vent vigoureux du sud ne fera pas remonter la côte. Il y a un risque d’orages avec des éclairs secs sur le changement, ce qui pourrait déclencher de nouveaux incendies », a déclaré M. How.

«Des conditions étouffantes persisteront dans le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland jusqu’à la semaine prochaine, avec peu de soulagement jusqu’à jeudi.