Le week-end MLK présentera des hommages et des engagements envers l’équité de la course

Les hommages et commémorations annuels de la vie et de l’héritage du révérend Martin Luther King Jr., qui commencent vendredi dans tout le pays, incluent généralement un mélange de politique, de foi et de service communautaire.

Pour la célébration de cette année, la 38e depuis sa reconnaissance fédérale en 1986, un descendant de King espère stimuler le progrès en aidant davantage d’Américains à personnaliser la lutte en cours pour l’équité et l’harmonie raciales. Bernice King, fille de la défunte icône des droits civiques, a déclaré que les gens doivent aller au-delà des platitudes et approfondir leurs propres engagements envers les progrès nécessaires.

“Nous devons changer notre façon de penser”, a déclaré King, qui est PDG du King Center à Atlanta.

Sous le thème “Ça commence avec moi”, le centre a lancé jeudi sa liste d’événements Martin Luther King Jr. Day avec des sommets pour jeunes et adultes pour éduquer le public sur les moyens de transformer les systèmes injustes aux États-Unis.

Les sommets ont été diffusés en ligne et peuvent être rediffusés sur les comptes de médias sociaux du centre.

“Il semble que nous traversons ces cycles, car nous essayons d’aborder tout avec le même état d’esprit que tout cela (l’inégalité raciale) a été créé”, a déclaré King à l’Associated Press.

“Le changement peut être très petit”, a-t-elle déclaré, “mais la transformation signifie que nous avons maintenant changé le caractère, la forme et la nature de quelque chose. C’est quelque chose que nous n’avons pas encore vu. »

Les événements du week-end de King Holiday incluent le dévoilement d’une statue à Boston, un symposium sur la brutalité policière à Akron, dans l’Ohio, et des projets de services communautaires dans de nombreuses villes américaines. Les vacances donnent le coup d’envoi d’une autre année de plaidoyer sur un programme de justice raciale – des réformes de la police et du renforcement du droit de vote aux solutions aux disparités économiques et éducatives – qui a été bloqué par les guerres culturelles et l’impasse partisane à Washington et dans tout le pays.

Les habitants de Selma, en Alabama, qui ont joué un rôle central dans l’héritage de King, se sont réveillés vendredi avec d’importants dégâts causés par un système de tempête meurtrier qui a engendré des tornades dans le sud. La ville est devenue un point d’éclair du mouvement des droits civiques lorsque des soldats de l’État ont violemment attaqué des Noirs qui ont défilé de manière non violente pour obtenir le droit de vote sur le pont Edmund Pettus le 7 mars 1965.

King n’était pas présent pour la marche connue sous le nom de “Dimanche sanglant”, mais il a rejoint une procession ultérieure qui a traversé avec succès le pont vers le Capitole à Montgomery. Le pont Pettus a été épargné par la tempête de jeudi.

Dimanche matin, le président Joe Biden doit prendre la parole lors d’un service commémoratif à l’église baptiste Ebenezer, le lieu de culte historique d’Atlanta où King a prêché de 1960 jusqu’à son assassinat en 1968. L’église est dirigée par le révérend sénateur Raphael Warnock, qui a récemment remporté l’élection pour un mandat complet en tant que premier sénateur noir américain de Géorgie.

Et lundi, la célébration fédérale de la fête du roi, les commémorations se poursuivent à Atlanta, ainsi que dans la capitale nationale et au-delà.

Le révérend Al Sharpton, qui a fait ses débuts en tant qu’organisateur des droits civiques à l’adolescence en tant que directeur de la jeunesse d’un projet anti-pauvreté de la King’s Southern Christian Leadership Conference, organisera ses événements annuels de vacances King à Washington, DC et New York le Lundi.

Sharpton a annoncé vendredi que Biden prononcerait le discours d’ouverture lors de son petit-déjeuner de gala à Washington. Martin Luther King III devrait assister à l’événement avec son épouse, la présidente du Drum Major Institute, Arndrea Waters King, qui sera honorée aux côtés de l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Lundi après-midi à New York, Sharpton, le fondateur et président du National Action Network, doit réunir plus de 30 éminents élus étatiques et locaux pour un forum de politique publique à la House of Justice, le siège de son organisation à Harlem.

Au cours des décennies qui ont suivi sa création, la fête du Roi est devenue une opportunité pour les élus et les candidats à l’élection d’établir leurs références en matière de droits civils et de justice sociale. Bernice King a déclaré que la partisanerie parmi les politiciens a été un obstacle majeur aux solutions législatives sur les droits civils.

Surmonter cela “va nécessiter de s’élever à un endroit où votre loyauté va à l’humanité, pas à la fête”, a-t-elle déclaré.

“Si nous ne trouvons pas de moyens humains de créer des politiques et de mettre en œuvre des pratiques à partir de ces politiques, nous allons continuer dans ce cercle vicieux d’une spirale descendante vers la destruction et le chaos.”

En dehors de la politique de l’establishment, de nombreux événements du week-end de King Holiday sont des occasions pour les Américains de redonner, de réfléchir à l’héritage de l’icône des droits civiques ou de lutter localement contre la discrimination raciale dans leurs propres communautés.

Un monument massif à Martin Luther King Jr. a été dédié vendredi à Boston, où le leader a rencontré pour la première fois sa femme, Coretta Scott King. Au début des années 1950, il était doctorant en théologie à l’Université de Boston et elle étudiait au New England Conservatory of Music.

La sculpture de 10 millions de dollars appelée “The Embrace” composée de quatre bras entrelacés a été inspirée par une photo des Kings s’embrassant lorsque King Jr. a appris qu’il avait remporté le prix Nobel de la paix en 1964. Elle a été conçue par Hank Willis Thomas et MASS Design Group et a été sélectionné parmi 126 propositions.

“Ils aimaient tous les deux cette ville en raison de son fier héritage en tant que foyer du mouvement abolitionniste et de ses ressources intellectuelles et éducatives uniques”, a déclaré leur fils, Martin Luther King III, lors de l’inauguration. «Et en effet, Boston est devenu un endroit où ils ont forgé un partenariat qui allait changer l’Amérique et apporter une contribution puissante à la lutte pour la liberté des Noirs. C’est ce que je vois dans ce beau monument.

Yolanda Renee King, qui n’a jamais rencontré ses grands-parents, a déclaré qu’elle et tout le monde étaient mis au défi de “faire avancer” le “travail inachevé” du couple.

“C’est l’esprit que nous devons garder alors que nous commémorons (la fête du roi)”, a déclaré le jeune de 14 ans, sous les applaudissements des personnes présentes. « Faisons-en une belle journée de service communautaire; un jour de fraternité, un jour de fraternité ; une journée d’utilisation de votre plateforme pour de bon ; une journée d’amour et de guérison dans l’esprit de ce magnifique monument.”

Imari Paris Jeffries, directrice exécutive d’EmbraceBoston, l’organisation à l’origine du mémorial, a souligné l’importance de l’emplacement de la sculpture au Boston Common, le plus ancien parc public d’Amérique et une zone à fort trafic avec des millions d’habitants de la ville et de visiteurs qui se promènent chaque année.

“Je pense que Boston a cette réputation d’être cette ville de héros et d’abolitionnistes, comme WEB Du Bois et Frederick Douglass, en même temps que cette réputation de ne pas être amicale et dans certains cas d’être qualifiée de raciste. Il y a donc cette tension entre ces deux images de Boston. Avoir le mémorial là-bas fait partie de notre intention de transformer la perspective de notre ville.

À Akron, Ohio, la famille de Jayland Walker, un homme noir de 25 ans tué après que des policiers lui ont tiré dessus 46 fois alors qu’il fuyait en juillet dernier, organisera un symposium sur la sécurité publique et la santé mentale avec des dirigeants locaux des droits civiques sur Samedi. Le cas de Walker a reçu une large attention de la part des militants, y compris de la famille King.

Et pour la septième année, la Fondation WK Kellogg marquera une Journée nationale de guérison raciale après les vacances du roi. Mardi, les communautés de tout le pays doivent tenir des mairies pour poursuivre le dialogue sur la guérison qui, selon la fondation, est nécessaire pour parvenir à l’équité raciale.

“Peu importe qui vous êtes, il y a un parcours de guérison que tout le monde doit envisager”, a déclaré La June Montgomery Tabron, PDG de la Fondation Kellogg. “Nous avons tous été touchés par le racisme.”

L’écrivain de l’Associated Press Mark Pratt à Boston a contribué à ce rapport. Aaron Morrison est un membre basé à New York de l’équipe Race and Ethnicity de l’AP. Suivez-le sur Twitter : https://www.twitter.com/aaronlmorrison.

Cette histoire a été corrigée pour montrer que la célébration de la fête du Roi cette année sera la 38e depuis sa reconnaissance fédérale, et non la 37e.

Aaron Morrison, Associated Press