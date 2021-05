Le week-end férié commence alors que les fêtards bravent le froid pour faire la fête à Leeds et à Cardiff

Les Britanniques bravent le froid pour se rendre dans les pubs, bars et rues de Leeds et Cardiff et faire la fête jusqu’au week-end de Bank Holiday.

Les fêtards ont fait sauter leurs brollies et se sont enveloppés dans leurs couvertures dans le but de surmonter le temps, qui était constamment froid et bruissant pour beaucoup.

Les personnes appréciant de pouvoir retourner au centre-ville de Cardiff le premier vendredi après l’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus Crédits: Huw Evans

Une serveuse porte des bières aux tables extérieures Crédits: Huw Evans

Les gens ont afflué vers les pubs, restaurants et bars avec terrasse à Cardiff Crédits: Huw Evans

Les parieurs de Cardiff fêtaient leur sortie en ville pour le premier vendredi depuis l’ouverture de l’hospitalité en plein air plus tôt cette semaine.

Les gens ont afflué vers les pubs, restaurants et bars avec terrasse, la plupart enveloppés au chaud pour une nuit fraîche, au cours de laquelle la température devrait chuter à 2 ° C.

Pendant ce temps, à Leeds, les pubs étaient bondés pour le début de ce qui serait le troisième week-end d’hospitalité en plein air en Angleterre.

Des images prises dans les rues de Leeds montraient des Britanniques en train de siroter des cocktails et des bières devant les pubs et les bars.

D’autres images illustrent comment la nuit s’est poursuivie pour certains fêtards, avec des buveurs à l’air éméché faisant la fête dans les rues, enveloppés dans une couverture.

Ailleurs en Angleterre, les boozers affluaient dans les établissements hôteliers de Soho, dans le centre-ville de Londres.

Les images montraient des gens appréciant un repas et un verre en plein air.

De nombreux pubs, bars et restaurants avaient installé des parapluies et des tentes pour protéger leurs clients de la bruine.

Des appareils de chauffage ont également été aperçus pour contrer les températures printanières fraîches.

Une présence policière modérée pouvait être observée à l’arrière-plan des images de Soho, probablement là pour empêcher les buveurs excités de devenir incontrôlables.

Les gens s’aventurent prendre un verre en plein air à Cardiff, après l’assouplissement des restrictions de verrouillage Crédits: Huw Evans

De nombreux pubs, bars et restaurants avaient installé des parapluies et des tentes pour protéger leurs clients de la bruine Crédits: Huw Evans

Un groupe de femmes à Leeds brave le froid pour une soirée en ville Crédit: LNP

