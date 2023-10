Le week-end d’ouverture « sans précédent » de Taylor Swift : The Eras Tour au sommet du box-office

Les salles de cinéma se sont transformées en salles de concert ce week-end alors que les Swifties ont présenté leurs mouvements de danse et leurs bracelets d’amitié dans des multiplexes à travers l’Amérique du Nord. Cet enthousiasme sans précédent a contribué à propulser Taylor Swift : la tournée des époques à un premier prix massif entre 95 et 97 millions de dollars américains aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a annoncé dimanche AMC Theatres.

C’est de loin la plus grande ouverture pour un film de concert de tous les temps et, sans tenir compte de l’inflation, il a rapporté plus de 73 millions de dollars. Justin Bieber : Ne jamais dire jamais gagnés en 2011. En dollars d’aujourd’hui, cela représenterait environ 102 millions de dollars. Et s’il se situe dans la partie supérieure des projections lorsque les totaux seront publiés lundi, cela pourrait être la plus grande ouverture d’octobre jamais enregistrée. Celui à battre est Jokerqui a été lancé à 96,2 millions de dollars en 2019.

Une expérience unique en matière de distribution, de prix premium, de pouvoir des stars et d’étiquette lâche au cinéma – plus de danse et de cris qu’une première de Star Wars – en ont fait un succès indéniable. Compilé à partir des spectacles d’été de Swift au SoFi Stadium de Californie du Sud, le film a été projeté dans 3 855 lieux nord-américains en commençant par des avant-premières « surprises » jeudi soir. Ces horaires ont contribué à augmenter la somme de la journée d’ouverture à 39 millions de dollars, soit le deuxième plus gros montant jamais enregistré pour le mois d’octobre, derrière JokerCela représente 39,3 millions de dollars.

« C’est un chiffre phénoménal », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore. » Organiser un week-end d’ouverture de style blockbuster pour un film-concert est sans précédent. «

Swift, qui a produit le film, a parcouru le système des studios hollywoodiens pour distribuer le film, concluant un accord directement avec AMC, la plus grande société d’exploitation aux États-Unis. Avec ses 274 millions d’abonnés sur Instagram, Swift n’avait guère besoin d’une campagne marketing traditionnelle pour faire passer le message.

Les deux reines de la pop tentent de reproduire leur succès qui remplit les stades avec des versions cinématographiques de leurs tournées dans les théâtres. The Eras Tour de Taylor Swift arrive en salles vendredi, tandis que Renaissance: A Film de Beyoncé devrait sortir en décembre.

Beyoncé a conclu un accord similaire avec l’exposant pour Renaissance : un film de Beyoncéqui ouvrira ses portes le 1er décembre. Les deux superstars ont posé ensemble lors de la première de La tournée des époques