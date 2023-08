Le week-end d’ouverture de la Bundesliga propose un bonus de jeu sur ABC

Le week-end d’ouverture d’ESPN de la saison de Bundesliga 2023/24 a un bonus supplémentaire. En plus de la disponibilité de chaque match tout au long de la saison sur ESPN + (comme d’habitude), il y a de grandes nouvelles. Le match Borussia Dortmund contre Cologne de samedi est également diffusé sur ABC et ESPN Deportes. TOR!

Classé comme la deuxième ligue de football la plus forte au monde, il y a un rebond supplémentaire à l’étape de la 61e saison de Bundesliga cette année. La semaine dernière, le Bayern Munich a battu le record de transfert de Bundesliga en signant Harry Kane pour plus de 110 millions de dollars. Pendant ce temps, la saison dernière a été l’une des meilleures de mémoire récente avec autant de scénarios captant l’attention des fans.

Match de Bundesliga sur ABC

Avoir un match de Bundesliga sur ABC est toujours un régal.

Cependant, il n’est pas très inhabituel pour ESPN d’élever un match de Bundesliga à ABC. Par exemple, Der Klassiker d’avril entre Dortmund et Bayern Munich et Dortmund a été télévisé sur le réseau ABC. Ce match a attiré en moyenne 624 000 téléspectateurs aux États-Unis. Finalement, le Bayern a remporté le match 4-2 et a remporté la Bundesliga dans les dernières secondes de la saison.

ABC a également télévisé Der Klassiker en 2021 et 2022. Ce qui est rare, c’est qu’un jeu présente une équipe autre que le Bayern Munich sur ABC. Espérons que le Borussia Dortmund et Cologne, qui aspirent tous deux à se qualifier pour l’UEFA Champions League cette saison, pourront créer un match passionnant.

Le match Dortmund-Köln de samedi, diffusé sur ABC, ESPN Deportes et ESPN +, mettra en vedette le commentateur principal Derek Rae lors de l’appel. L’heure du coup d’envoi est prévue pour 12h30 HE / 9h30 PT. Dans l’actualité des joueurs, malheureusement, le milieu de terrain vedette de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gio Reyna, est toujours absent de l’équipe de Dortmund et risque de rater le match en raison d’une blessure au pied.

Tous les autres matches de Bundesliga sont sur ESPN +, y compris l’ouverture de la saison de vendredi entre le Werder Brême et le Bayern Munich.

Crédit photo : IMAGO / Norbert Schmidt