Le week-end d’hiver fournit une preuve supplémentaire que les Red Sox ne comprennent tout simplement pas – NBC Sports Boston

SPRINGFIELD, Massachusetts — La tournée Offseason to Nowhere des Red Sox s’est déroulée à Springfield ce week-end, et le mieux que l’on puisse dire, c’est que cette fois, ce n’était pas un bip sonore total.

À part des huées superficielles pour le PDG Sam Kennedy et un chahut en cuir de “Vous êtes Chaim Bloom 2.0!” pour le nouveau directeur du baseball Craig Breslow, ce fut une affaire plutôt désengagée, avec quelques sièges vides au MassMutual Center et les acclamations les plus sincères réservées aux hommages au regretté Tim Wakefield.

Il ne s’agissait pas de représailles de 2023, lorsque les propriétaires sont montés sur scène sous des huées écrasantes qui ont amené le propriétaire John Henry à regarder sa montre et à marmonner que les joueurs de baseball coûtaient cher, tandis que Bloom s’efforçait de se faire entendre au-dessus des cris à chaque fois qu’il mentionnait Mookie Betts.

Il n’y avait pas autant de colère vendredi soir, peut-être un signe de l’apathie qui s’est emparée de la région pendant un autre hiver calme et ennuyeux.

Les plus grands applaudissements pour l’équipe actuelle sont probablement allés au manager Alex Cora, qui a rejoint Jonathan Papelbon sur scène pour quelque chose de fou appelé “Cinco Ocho Show” aux côtés de deux chefs d’équipe désignés avec un curriculum vitae mince : le joueur de premier but Triston Casas, qui possède tous les 500 à son actif, l’arrêt-court Trevor Story, qui a atteint 0,203 en 43 matchs l’an dernier. La superstar Rafael Devers était introuvable, qui, comme Henry, avait choisi d’être ailleurs.

La tâche de manger des excréments par seau incombait une fois de plus à Kennedy et au président Tom Werner, les deux représentants du groupe de propriété qui doivent systématiquement porter tous les abus publics que l’équipe reçoit parce qu’Henry refuse de montrer son visage.

Kennedy a reconnu que la masse salariale sera inférieure aux 225 millions de dollars de l’année dernière, ce qui est bien en deçà du premier seuil de la taxe de luxe de 237 millions de dollars. Werner a tenté de revenir sur son affirmation selon laquelle cette intersaison représenterait une recherche de talent « à plein régime », qu’il ne vivra jamais, même s’il est maintenant tout à fait clair qu’Henry mène la campagne en faveur de l’économie, ce qui conduit à des questions naturelles de savoir si la propriété reste sur la même page.

“Nous sommes en phase”, a déclaré Werner à deux reprises. Lorsqu’un suivi sceptique a remis en question les niveaux d’engagement d’Henry, Werner a ajouté : “Vous pouvez envoyer un SMS à John et il vous répondra.”

Interrogé sur la marque de cratère de l’équipe, Kennedy a raconté l’histoire d’un fan posant pour une photo puis murmurant : “Nous ne vous détestons pas autant que vous le pensez”, ce qui ne fera probablement pas vendre trop de T-shirts. Tabouret de bar.

“Quand vous parlez aux fans des Red Sox, les gens sont en colère et contrariés parce que nous n’avons pas joué”, a déclaré Kennedy, même si ce qu’ils ne supportent vraiment pas, c’est le fait que l’équipe n’essaye pas.

“Je comprends que lorsque les gens assimilent dépenses, dépenses agressives et tentatives, je comprends cela”, a déclaré Kennedy. “Cela nous appartient parce que nous n’avons pas réussi à obtenir de gros contrats à long terme. Il peut y avoir une impression que nous n’essayons pas. Et je peux vous assurer que nous essayons. Nous construisons une organisation qui Les fans des Red Sox vont en être très fiers.”

Quand ils seront fiers est une question ouverte. Les Red Sox placent les espoirs de la franchise sur un trio d’espoirs qui n’ont pas encore dépassé le Double-A : l’arrêt-court Marcelo Mayer, le voltigeur Roman Anthony et le receveur Kyle Teel. Ils sont le fruit d’une reconstruction amorcée en 2020 et dont on ne voit pas la fin.

Si ces trois éléments constituent la vraie affaire, peut-être que la propriété cédera enfin aux dépenses liées à ces trois éléments. Si ce n’est pas le cas, nous pourrions être confrontés à une décennie de médiocrité.

Si cela se produit, la question de la propriété ne se résumera pas à des huées, mais à des haussements d’épaules.