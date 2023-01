Le week-end des étoiles de la BCHL à Penticton devrait être le premier du genre

La Ligue de hockey de la Colombie-Britannique fait un effort supplémentaire pour faire d’un événement organisé par Penticton, le premier du genre, un événement inoubliable, de la reconnaissance de son passé glorieux à la perspective d’un avenir radieux.

Du 20 au 22 janvier, la ligue présentera les festivités du match des étoiles du 60e anniversaire à la nouvelle patinoire extérieure de la ville, ainsi qu’au South Okanagan Events Centre, domicile des Penticton Vees.

Jamais dans l’histoire de la BCHL un tel événement n’a été organisé dans une installation extérieure, selon le sous-commissaire de la ligue, Steven Cocker.

“Il n’y a pas beaucoup d’installations extérieures dans cette province qui disposent du système de refroidissement approprié”, a déclaré Cocker à Black Press. “Nous avons donc considéré Penticton comme un endroit formidable et nous avons pensé que c’était le moment idéal pour organiser l’événement dans une communauté qui pourrait l’organiser.”

La fin de semaine sera marquée par un tournoi d’étoiles à trois contre trois mettant en vedette les étoiles les plus brillantes de la ligue d’aujourd’hui et un match des anciens, mettant en vedette le quadruple champion de la Coupe Stanley Scott Niedermayer et l’ancien attaquant des Canucks de Vancouver Brendan Morrison.

Cocker a cité le tournoi annuel de pré-saison Young Stars des Canucks – un événement organisé chaque année par Penticton depuis 2010 – comme preuve que la communauté du sud de l’Okanagan peut facilement accueillir les rassemblements de haut niveau de la BCHL.

“Penticton a été une destination pour des événements tout au long de l’année, spécifiques au hockey”, a-t-il déclaré. «Nous savons que la ville a la capacité d’organiser ces événements, il s’agissait donc simplement de s’assurer que nous disposions de l’infrastructure pour une installation extérieure.

“Nous savons que les habitants vont sortir en force, tout comme ils le font pour (les Vees) et en plus de cela, nous savons qu’il existe également une base de bénévoles incroyable à Penticton.”

Avec ceux du sud de l’Okanagan qui se rendront au centre-ville de Penticton le week-end prochain, le sous-commissaire prévoit également une forte impulsion touristique dans la ville, grâce aux festivités du 60e anniversaire.

« Que vous veniez de l’île (de Vancouver), du Lower Mainland ou même de chez vous à Penticton, je pense que ce sera un excellent événement familial et je sais que nos équipes ont fait un excellent travail à promouvoir tout à ce sujet », a déclaré Cocker. “Nous avons fait de gros efforts pour transmettre le message à l’ensemble de nos 18 communautés, car nous aimons voir des fans dans des équipes de maillots à travers la ligue le week-end prochain.”

Le seul événement payant de la fin de semaine sera le match des meilleurs espoirs de la BCHL, vendredi soir, le 20 janvier, au SOEC. La patinoire extérieure de Penticton accueillera le tournoi des étoiles et le match des anciens susmentionnés, ainsi qu’un concours d’habiletés et des patins communautaires samedi et dimanche, sans entrée.

“Nous voulons nous assurer que c’est passionnant et accessible pour les jeunes familles”, a déclaré Cocker.

Le sous-commissaire a reconnu Alex Waddington, le coordonnateur des événements de la BCHL et le gestionnaire des communications et des événements de la ligue, Jesse Adamson, pour leur travail visant à faire en sorte que l’événement organisé par Penticton devienne une réalité après une multitude d’annulations précédentes au milieu de la pandémie de COVID-19 en 2021 et début 2022.

“Cet événement va être l’un des livres de la BCHL et le coup d’envoi d’événements plus grands et plus brillants pour la ligue à l’avenir”, a ajouté Cocker.

